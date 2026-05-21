La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

Gran parte de los comercios en el centro de la ciudad empezaron a comercializarlos más caros del precio oficial ante el menor ingreso de stock y la alta demanda

La peatonal Córdoba es uno de los puntos donde se observaron aumentos en los sobres de figuritas

A menos de tres semanas para el inicio del Mundial 2026, la fiebre por completar el álbum oficial volvió a revolucionar kioscos y plazas en toda la Argentina. En Rosario , la situación ya impacta de lleno en los precios: los sobres de figuritas comenzaron a venderse por encima del valor oficial debido a la escasez y las dificultades de distribución.

La colección de Panini se transformó otra vez en un fenómeno masivo. El precio oficial de cada sobre es de $2.000, mientras que el álbum tapa blanda cuesta entre $12.000 y $15.000, según el canal de venta.

Pero en la práctica, muchos comercios ya venden los paquetes mucho más caros. En kioscos del centro rosarino, algunos sobres alcanzan los $2.500 y hasta los $3.000.

Los comerciantes aseguran que el problema comenzó por las dificultades para conseguir stock y por el aumento que aplicaron los distribuidores: "Los mayoristas aumentaron los precios de los sobres a $2.200. A pesar del aumento se siguen agotando rápidamente, aunque cada vez nos dan menos cantidad ", explicó un kiosquero de la ciudad.

Kioscos con faltantes y ventas limitadas

Este complicada panorama para acceder al stock obliga a muchos comercios a trasladar el incremento al consumidor final para poder sostener la venta.

"Las consigo a $2.500 y no me quedó otra que aumentarlas a $3.000. Era la única forma de poder comercializarlas”, contó una empleado de un puesto de diario. "Nosotros subimos el precio recién esta semana, hay otros locales que ya desde hace varios días que ya tienen sus propios precios de venta", añadió.

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Incluso, algunos comerciantes reconocen que venden menos cantidad porque no pueden acceder a los mismos precios que grandes cadenas o locales con compra directa. "Tal vez vendo en menor cantidad en comparación con otros comercios que pueden comprarlas más barato", agregó.

Mientras gran parte de los kioscos actualizó los valores, algunos pocos comercios todavía sostienen el precio sugerido: "Es lo que corresponde mantener los precios. A nosotros nos vende Panini de forma directa. Nosotros vendemos a lo establecido, aunque cada vez hay más vendedores que deciden poner sus propios precios", contó una vendedora.

Además, agregó: "Aunque otros puestos de venta decidieron subir los precios, nosotros no tenemos pensado aumentar en el corto plazo"

Sin embargo, la escasez llevó a que sobres y álbumes se vendan en combo: "Como nos llegan tan pocos álbumes, los vendemos únicamente en promoción con 25 paquetes a $62.000".

Crecen los encargos y la reventa

La falta de stock cambió además la modalidad de compra: "Se manejan más encargos. Como llegan menos, preferimos asegurar las ventas y algunos compradores hasta prefieren pagar más para conseguir figuritas", señaló otra vendedora de la peatonal Córdoba.

La situación también alimenta un mercado paralelo de reventa en redes sociales y plataformas digitales, donde los sobres y álbumes se ofrecen con fuertes sobreprecios.

La escena expone cómo uno de los rituales más tradicionales vinculados al fútbol argentino también quedó impactado por la inflación y las distorsiones en la cadena comercial.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la demanda sigue creciendo y los kiosqueros temen que los faltantes continúen durante las próximas semanas. Mientras tanto, completar el álbum oficial ya se convirtió en un desafío cada vez más caro para miles de fanáticos.