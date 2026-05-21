La Capital | La Ciudad | figuritas

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

Gran parte de los comercios en el centro de la ciudad empezaron a comercializarlos más caros del precio oficial ante el menor ingreso de stock y la alta demanda

21 de mayo 2026 · 12:23hs
Google Seguir a La Capital en Google
La peatonal Córdoba es uno de los puntos donde se observaron aumentos en los sobres de figuritas

La peatonal Córdoba es uno de los puntos donde se observaron aumentos en los sobres de figuritas

A menos de tres semanas para el inicio del Mundial 2026, la fiebre por completar el álbum oficial volvió a revolucionar kioscos y plazas en toda la Argentina. En Rosario, la situación ya impacta de lleno en los precios: los sobres de figuritas comenzaron a venderse por encima del valor oficial debido a la escasez y las dificultades de distribución.

La colección de Panini se transformó otra vez en un fenómeno masivo. El precio oficial de cada sobre es de $2.000, mientras que el álbum tapa blanda cuesta entre $12.000 y $15.000, según el canal de venta.

Pero en la práctica, muchos comercios ya venden los paquetes mucho más caros. En kioscos del centro rosarino, algunos sobres alcanzan los $2.500 y hasta los $3.000.

Los comerciantes aseguran que el problema comenzó por las dificultades para conseguir stock y por el aumento que aplicaron los distribuidores: "Los mayoristas aumentaron los precios de los sobres a $2.200. A pesar del aumento se siguen agotando rápidamente, aunque cada vez nos dan menos cantidad", explicó un kiosquero de la ciudad.

Kioscos con faltantes y ventas limitadas

Este complicada panorama para acceder al stock obliga a muchos comercios a trasladar el incremento al consumidor final para poder sostener la venta.

"Las consigo a $2.500 y no me quedó otra que aumentarlas a $3.000. Era la única forma de poder comercializarlas”, contó una empleado de un puesto de diario. "Nosotros subimos el precio recién esta semana, hay otros locales que ya desde hace varios días que ya tienen sus propios precios de venta", añadió.

>> Leer más: Figuritas del Mundial 2026: el salario mínimo alcanza para 78% menos de paquetes que en 2010

Incluso, algunos comerciantes reconocen que venden menos cantidad porque no pueden acceder a los mismos precios que grandes cadenas o locales con compra directa. "Tal vez vendo en menor cantidad en comparación con otros comercios que pueden comprarlas más barato", agregó.

Mientras gran parte de los kioscos actualizó los valores, algunos pocos comercios todavía sostienen el precio sugerido: "Es lo que corresponde mantener los precios. A nosotros nos vende Panini de forma directa. Nosotros vendemos a lo establecido, aunque cada vez hay más vendedores que deciden poner sus propios precios", contó una vendedora.

Además, agregó: "Aunque otros puestos de venta decidieron subir los precios, nosotros no tenemos pensado aumentar en el corto plazo"

Sin embargo, la escasez llevó a que sobres y álbumes se vendan en combo: "Como nos llegan tan pocos álbumes, los vendemos únicamente en promoción con 25 paquetes a $62.000".

Crecen los encargos y la reventa

La falta de stock cambió además la modalidad de compra: "Se manejan más encargos. Como llegan menos, preferimos asegurar las ventas y algunos compradores hasta prefieren pagar más para conseguir figuritas", señaló otra vendedora de la peatonal Córdoba.

La situación también alimenta un mercado paralelo de reventa en redes sociales y plataformas digitales, donde los sobres y álbumes se ofrecen con fuertes sobreprecios.

La escena expone cómo uno de los rituales más tradicionales vinculados al fútbol argentino también quedó impactado por la inflación y las distorsiones en la cadena comercial.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la demanda sigue creciendo y los kiosqueros temen que los faltantes continúen durante las próximas semanas. Mientras tanto, completar el álbum oficial ya se convirtió en un desafío cada vez más caro para miles de fanáticos.

Noticias relacionadas
Como sucedió hace cuatro años, se registraron denuncias por estafas tras comprar figuritas del Mundial en sitios virtuales.

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas

El álbum de figuritas alternativo, el de las mascotas

El álbum de figuritas de mascotas: lanzaron stickers de perros que buscan ser adoptados

Nicolás Tagliafico junto a su pareja Carolina Calvagni durante la transmisión en vivo

La reacción de Tagliafico cuando le salió su propia figurita del Mundial

Diego Sueiras, Christian Asinelli y Vito Scaglione, en La Capital

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

Ver comentarios

Las más leídas

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

El Súper Niño pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

El "Súper Niño" pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Lo último

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

Reynaldo Sietecase presenta su libro en Rosario: Fue un trabajo visceral escribir sobre mi padre

Reynaldo Sietecase presenta su libro en Rosario: "Fue un trabajo visceral escribir sobre mi padre"

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Los agentes Sergio Cabrera y Leonardo Benítez, empleados en la comisaría 15ª, fueron imputados por una extorsión ocurrida el 14 de mayo
Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura
Política

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500
La Ciudad

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos
POLICIALES

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario
la ciudad

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos
la ciudad

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

El Súper Niño pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

El "Súper Niño" pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Ovación
Newells: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos
Ovación

Newell's: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

Newells: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

Newell's: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

El pádel sigue creciendo: este fin de semana llega por primera vez la Copa Santa Fe

El pádel sigue creciendo: este fin de semana llega por primera vez la Copa Santa Fe

Preocupación en la Selección: Dibu Martínez se lesionó antes de la final de Europa League

Preocupación en la Selección: Dibu Martínez se lesionó antes de la final de Europa League

Policiales
Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

La Ciudad
CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional
INVERSIONES

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda
Información General

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas
Economía

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave
Ovación

Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando
Información General

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando

Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso
Policiales

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras
Economía

El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras

Santa Fe ya perdió 2.870 empresas y 18.395 empleados durante la era Milei
Economía

Santa Fe ya perdió 2.870 empresas y 18.395 empleados durante la era Milei

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado

Por Facundo Borrego
Economía

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado

En medio de las protestas, el presidente boliviano negó que vaya a renunciar
El Mundo

En medio de las protestas, el presidente boliviano negó que vaya a renunciar

Estados Unidos acusó a Cuba de derribar aviones civiles en 1996
El Mundo

Estados Unidos acusó a Cuba de derribar aviones civiles en 1996

Masiva Marcha del Silencio por los desaparecidos de la dictadura en Uruguay
El Mundo

Masiva Marcha del Silencio por los desaparecidos de la dictadura en Uruguay

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año
POLICIALES

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

Milei reúne al gabinete el 25 de mayo para ordenar la interna libertaria
Política

Milei reúne al gabinete el 25 de mayo para ordenar la interna libertaria

Noche en mi Barrio llega a Arroyito con música y comercios abiertos
La Ciudad

Noche en mi Barrio llega a Arroyito con música y comercios abiertos

La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: El sistema está roto
La Ciudad

La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: "El sistema está roto"

Scioli defendió a Adorni en Rosario y dijo: La economía funciona cada vez mejor
Política

Scioli defendió a Adorni en Rosario y dijo: "La economía funciona cada vez mejor"

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro
POLICIALES

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro

Reforma en seguridad: Las garantías constitucionales están salvaguardadas
Política

Reforma en seguridad: "Las garantías constitucionales están salvaguardadas"