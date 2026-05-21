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Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario

Un juez hizo lugar a un reclamo de sus abogados para que cinco medios de Buenos Aires y uno de Mendoza dejen de nombrarla y de mostrar fotos de ella

21 de mayo 2026 · 12:10hs
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La mujer estuvo involucrada en un presunto escándalo sexual a bordo de un avión que llegó desde Panamá a Rosario el 9 de mayo pasado.

La mujer estuvo involucrada en un presunto escándalo sexual a bordo de un avión que llegó desde Panamá a Rosario el 9 de mayo pasado.

Una resolución del Juzgado Civil y Comercial de 3ª Nominación, radicado en los Tribunales provinciales, ordenó a diversos medios a que dejen de difundir información de la mujer que, el 9 de mayo, habría estado involucrada en un episodio sexual en un avión que llegó a Rosario desde Panamá.

La demanda fue impulsada por los abogados de la mujer, Victoria Scoccia y Santiago Brizio, y la resolución que prohíbe difundir información fue firmada por el juez Ezequiel Zabale, titular del juzgado mencionado.

En la resolución, el juez ordena el cese inmediato de la difusión de fotos de la mujer y de sus datos personales por parte de cinco medios de Buenos Aires y de un portal de Mendoza, además de también ordenar una abstención futura de publicar cualquier información personal. En concreto, su nombre y apellido completos, domicilio, teléfono de contacto, trabajo, profesión o redes sociales.

Demanda por el episodio en el avión

Scoccia, representante de la pasajera denunciada por presuntamente tener sexo en un avión de Copa Airlines, aseguró que el hecho no sucedió y que la vida de su clienta quedó destruida a raíz de la divulgación de su imagen y datos personales.

La mujer que viajó en el avión fue denunciada por presuntamente mantener relaciones sexuales en pleno vuelo con el pasajero sentado a su lado. Al aterrizar en Rosario, ambos fueron demorados y se les armó una causa por exhibiciones obscenas. Tras la noticia, diversos medios de comunicación replicaron la imagen de ambos al ser detenidos, seguido de fotografías sacadas de sus redes sociales, nombres y apellidos, composición familiar y trabajos.

La abogada de la pasajera aseguró que el hecho no ocurrió y que su clienta no entabló ningún tipo de vínculo con el otro denunciado. "Se manejó un grado de exposición que ni en los casos de abusadores o asesinos sucede. Se dio nombre y apellido, imágenes de sus redes sociales y hasta fotos de su familia", sostuvo Scoccia en diálogo con La Capital, días después de que se conoció el hecho.

Además, sostuvo que después de la viralización de fotografías y datos se generó un fuerte daño: "Mi clienta está totalmente abatida y con asistencia médica. Su cotidianidad cambió radicalmente. Está sobrellevando el momento de la manera que puede. El daño es difícil de cuantificar, pero sin lugar a dudas es muy grande. Estamos hablando de una imagen destruida, una familia abatida y un fuerte daño psicológico y psiquiátrico".

>> Leer más: La mujer del vuelo negó todo y demandará a quienes divulgaron su foto

Además de la demanda que finalmente presentó junto a Brizio y que concluyó con la resolución del juez Zabale, manifestó que no descartan demandar a quienes filtraron la imagen de su clienta cuando estuvo detenida: "Dentro de la cadena de actores intervinientes, eventualmente habrá que ver quién contribuyó a que se filtre esa información".

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