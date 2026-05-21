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Una comisaría bajo la lupa: dos policías de Rosario quedaron presos por coimear a dos detenidos

Los agentes Sergio Cabrera y Leonardo Benítez, empleados en la comisaría 15ª, fueron imputados por una extorsión ocurrida el 14 de mayo

21 de mayo 2026 · 13:06hs
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Dos agentes de la policía de la provincia de Santa Fe quedaron presos al ser acusados de extorsionar a dos personas. El hecho que les imputaron ocurrió en la comisaría 15ª, donde ambos trabajan, y las víctimas fueron un hombre y una mujer que habían sido aprehendidos.

Los policías Sergio Cabrera y Leonardo Benítez, de 35 y 42 años, fueron imputados por la fiscal Karina Bartocci por el delito de extorsión consumada. El juez Florentino Malaponte confirmó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para los dos.

>> Leer más: Dos policías detenidos por extorsionar a una mujer y cobrar una coima en la comisaría 15ª

De esta manera la comisaría 15ª, ubicada en Sarmiento y Ameghino, vuelve a estar en el centro de la escena por un caso de corrupción. Un antecedente similar se registró en 2015, cuando un joven denunció que un agente de esa seccional lo obligó a pagarle una coima para devolverle su auto secuestrado.

Policías y coimas

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia de este miércoles, el hecho denunciado ocurrió la madrugada del 14 de mayo. Entre los demorados en la seccional había un hombre y una mujer a la que los agentes acusados le pidieron dinero a cambio de no perjudicarlos con causas que los comprometieran.

La fiscal Bartocci detalló que las víctimas fueron extorsionadas. Si no pagaban un montó de 300 mil y 500 mil pesos cada uno los inscribirían con pedido de capturas y les harían allanamiento. Si abonaban la cifra solicitada, en cambio, quedarían en libertad y con una situación procesal favorable ante la Justicia.

>> Leer más: "El palo como evangelio": condenan a policía por torturas y robo de cocaína en operativo ilegal

Cuando la Fiscalía ordenó la libertad de la mujer aprehendida, el agente Sergio Cabrera se comunicó con un familiar de ella para coordinar el pago del dinero en la seccional. En ese marco la víctima hizo una denuncia que motivó la participación de Asuntos Internos, desde donde se planificó una entrega controlada del dinero solicitado por los policías.

Así fue que cerca de las 22.30 la mujer entró en la comisaría y le entregó 300 mil pesos a los dos policías, que en ese momento estaban de utno en la oficina de sumariantes. Minutos después, Asuntos Internos allanó la seccional y encontró el dinero debajo de la impresora de la oficina que ocupaban los agentes, que ahí mismo quedaron detenidos.

Un antecedente en la misma comisaría

La comisaría 15ª registra un antecedente similar por un hecho ocurrido en febrero de 2015. Una maniobra extorsiva con las mismas características, con un joven aprehendido como víctima, resultó en la imputación del policía Daniel P., que entonces era secretario del comisario.

>> Leer más: Un oficial de la comisaría 15 fue detenido por pedir coima a un joven

En aquella oportunidad, de acuerdo al archivo del diario La Capital, la víctima fue un joven que había sido aprehendido por su presunta participación en un robo. Pero al rato recuperó la libertad y fue entonces cuando el agente le exigió dinero para que el muchacho pudiera recuperar su auto que estaba secuestrado.

El joven, al salir de la comisaría, le dejó unos pesos y su celular al agente y aseguró que volvería luego de juntar más dinero. Pero su madre, cuando se enteró de la extorsión, fue a realizar la denuncia que motivó un allanamiento en la misma seccional.

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