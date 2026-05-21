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Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

El Canalla jugará con el Pincha por los 16avos de final el domingo 31 de mayo, cuatro días después del choque en Ecuador por la Copa Libertadores

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

21 de mayo 2026 · 20:14hs
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Central jugará el miércoles 27 en Ecuador y cuatro días después lo hará por Copa Argentina.

Marcelo Bustamante / La Capital

Central jugará el miércoles 27 en Ecuador y cuatro días después lo hará por Copa Argentina.

Central está con la mente puesta en el partido de Copa Libertadores del próximo miércoles en Ecuador, frente a Independiente del Valle, pero en el mientras tanto ya tiene en claro cuándo jugará por los 16avos de final de Copa Argentina, contra Estudiantes de La Plata. Incluso ya se conocen las autoridades.

Dicho encuentro fue programado para el próximo 31 de mayo. Esto es, cuatro días después del encuentro en Ecuador por la última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

Lo que resta saber es la sede del partido. Una de las posibilidades es que sea el estadio Único de San Nicolás, pero no habría que descartar el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En la previa, Copa Libertadores

Tanto Central como Estudiantes jugarán por la Copa Libertadores en la semana previa, sólo que el Pincha tendrá un día más de recuperación. Es que jugará el martes frente a Independiente Medellín, con el agregado de que lo hará en condición de local. Mientras, Central tendrá su último partido copero el miércoles, en condición de visitante y en la altura de Quito.

Veliz
Ante Estudiantes, Alejo Veliz jugará su último partido con la camiseta de Central. Se va a Bahía de Brasil.

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En lo que tiene que ver con la sede, que es lo único que resta por definir, una posibilidad es la de San Nicolás, pero no habría que descartar que ambos equipos deban viajar a Córdoba.

>>Leer más: Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Central viene de dejar en el camino a Sportivo Belgrano de San Francisco por 2 a 0, mientras que Estudiantes sorteó en la primera fase a Ituzaingó, por 4 a 0.

El árbitro para Central-Estudiantes

También fueron designadas ya las autoridades para ese encuentro. El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer, quien tendrá como colaboradores a Diego Bonfá (asistente 1), Iván Núñez (asistente 2) y Juan Pafundi (cuarto árbitro).

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