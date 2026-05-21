Cayó "Maxi" Romero, heredero de un apellido pesado en el mapa narco de Nuevo Alberdi

La PDI lo detuvo tras una persecución de unas 20 cuadras en la zona norte de Rosario. Tenía pedido de captura por amenazas, extorsiones y microtráfico, y es investigado como parte de la organización vinculada a su hermano “Lichi” Romero.

Las viejas bandas se reciclan, cambian nombres y modos de moverse, pero algunos apellidos siguen pesando como marcas de origen. En ese mapa aparece Maximiliano “Maxi” Romero , de 26 años, también conocido como “Melli”, hermano de Hernán “Lichi” Romero , señalado como uno de los jefes del clan que durante años tuvo presencia en Nuevo Alberdi, Cerámica y Zona Cero . Este miércoles a la tarde, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) lo detuvieron en inmediaciones de Razzori al 4100, en barrio Nuevo Alberdi, donde pesaba sobre él un pedido de captura por amenazas, extorsiones y microtráfico.

La causa está en manos de los fiscales Ignacio Hueso y Brenda De Biassi, de las unidades de Violencia Altamente Lesiva y Microtráfico. El operativo fue realizado por agentes de la División Complejas II de la PDI, que venían siguiendo los movimientos de Romero a partir de distintas tareas de inteligencia criminal. Los investigadores lo detectaron cuando circulaba en un Fiat Uno e iniciaron un seguimiento controlado por calles de la zona norte de Rosario. La persecución se extendió durante unas 20 cuadras y terminó frente a una vivienda de Nuevo Alberdi.

Durante la fuga, según detallaron desde la investigación, “Maxi” Romero arrojó desde el vehículo dos celulares y una ganzúa metálica, elementos que luego fueron secuestrados por la Policía.

De acuerdo a la investigación judicial, el detenido integra la organización criminal histórica regenteada por su hermano Lichi vinculada a la venta de estupefacientes en distintos sectores de Rosario, entre ellos barrio Municipal, Nuevo Alberdi y la denominada Zona Cero.

La causa se inició en septiembre de 2025 a partir de intervenciones telefónicas y derivó en múltiples allanamientos, secuestros de armas de fuego, drogas y varias detenciones relacionadas con la estructura investigada. Además del vehículo utilizado por Romero, durante el operativo los agentes secuestraron dinero en efectivo, los teléfonos celulares descartados durante la persecución y una ganzúa metálica.

En tanto, en marzo de 2024, puntualmente el 11, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el juez López Quintana homologó un juicio abreviado y condenó a Maximiliano Romero a la pena de 3 años de prisión de ejecución efectiva por los delitos de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada.

El 19 de enero de 2023 en Constitución al 3200 robóo una motocicleta, un bolso y un saco a un hombre. Posteriormente, el GPS del vehículo arrojó que el mismo se encontraba en calles Lima y Felipe More, al legar la policía Romero estaba a bordo de la moto robada, huyó pero fuer capturado en Gaboto y Lima.

Capturas

En marzo de 2018 Maxi Romero fue fue sorprendido en la habitación de un motel ubicado sobre la ruta nacional 34, en las afueras del barrio Nuevo Alberdi, en ese caso actuaron efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), en ese momento había cumplido 18 años, y lo llamaban "Melli", a quien los vecinos de la zona noroeste lo reconocen por su extrema violencia. "Es sumamente violento, vive tirando y para que te cague a tiros no hace falta que le hagas mucho. Lo miraste y ya tiene la excusa", deslizaban los vecinos de Nuevo Alberdi.

Sobre "Melli" pesaban una serie de denuncias por abuso de armas y lesiones ya desde el lejano 2018. Estaba mencionado en la investigación de al menos dos asesinatos: el del comerciante Edgardo Picatti, ocurrido el sábado 7 de mayo de 2017; y el de Joel tejera, baleado el último día de 2017 en el barrio Municipal de Nuevo Alberdi.

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Maximiliano es integrante de una familia sindicada como una banda criminal con epicentro en el barrio Municipal de Nuevo Alberdi y cuya área de influencia se despliega cómodamente por una amplia zona del noroeste rosarino. El famoso de la familia es Lichy Romero, quien cayó varias veces preso. Mónica, madre de "Lichy" también resultó imputada en distintas causas.

Apenas un delincuente

Los vecinos del barrio Municipal de Nuevo Alberdi contaron en su momento que los mellis; Maxi y Lichy son "dos pibes extremadamente violentos. Tira tiros mal. Los mirás mal, vienen y te la ponen", explicó un joven vecino. De Maximiliano dicen en el barrio que "vive tirando plomos". Los mellis no son mellizos, aunque su parecido físico hizo que se ganaran el apodo. Maximiliano es un año más grande que Lichy.

En esos años los Centros Territoriales de Denuncias (CTD) de zona norte comenzaron a recibirse denuncias de vecinos de la zona noroeste de la ciudad sobre hechos de abuso de armas y lesionados con armas de fuego que tenían un común denominador. Todos apuntaban a Maximiliano, uno de "Los mellis", como autor de esos hechos. El escenario donde se planteaban las denuncias está delimitado por un pentágono que marcan el arroyo Ludueña, calles Cullen, Ugarte y Polledo, la colectora oeste de Circunvalación y Baigorria. En esa extensión territorial están contenidos los barrios Nuevo Alberdi, Nuevo Alberdi Oeste, Municipal, Los Cedros, Los Tilos, El Palmar, Alianza, Zona Cero y Ciudad Oculta.