Puccini: "Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño"

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe lo subrayó al ser consultado sobre los dichos de Caputo, quien afirmó que “nunca compra ropa en la Argentina”

4 de febrero 2026 · 20:29hs
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini. 

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, salió en defensa de la industria textil local, ante el planteo del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien sostuvo públicamente que no consume indumentaria fabricada en la Argentina.

“Estas declaraciones a veces hacen mucho daño, sobre todo cuando provienen de funcionarios de alto rango”, afirmó Puccini. Y agregó: “Decir que nunca se compró ropa en la Argentina es desconocer nuestra historia productiva y, prácticamente, desconocer la vida cotidiana del país. Es una mirada que desvaloriza a miles de trabajadores y empresas que sostienen un sector con fuerte identidad y arraigo”.

Puccini reclamó además que se bajen los impuestos que paga la producción textil argentina para que puedan competir de mejor manera con los productos que llegan de afuera. “En nuestro país, la industria textil siempre pagó altos impuestos”, señaló. Y destacó las novedosas propuestas que presentó la Provincia y que ya están vigentes en la Ley Tributaria 2026 para que la producción santafesina pague menos impuestos.

>>Leer más: Tras la polémica por la ropa, textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

Una industria con historia y presencia territorial

En sus declaraciones, el ministro reivindicó la trayectoria del sector textil en Santa Fe y su impacto social y económico. “La producción textil tiene un arraigo muy fuerte en nuestra provincia, no solo en las grandes ciudades como en Rosario, donde hay marcas que son emblema, sino también en pueblos y localidades pequeñas. Yo mismo vengo de ese mundo: mi madre trabajó en empresas textiles. Conocemos a los dueños, a los operarios y a las comunidades que dependen de esta actividad”, señaló.

Puccini también cuestionó las comparaciones implícitas que, a su entender, surgen de las declaraciones de Caputo. “Comparar una empresa argentina con otra de países que cuentan con subsidios, cargas impositivas mucho más bajas y políticas de apoyo distintas es, cuanto menos, injusto. Y hacer ese tipo de declaraciones desde el Estado sin contemplar estas diferencias es aún peor”, sostuvo.

En contraste con la mirada nacional, el funcionario santafesino remarcó la necesidad de trabajar de manera articulada entre Nación y Provincia. “Son momentos para cooperar, no para desvalorizar la producción local. El gobierno nacional tiene herramientas claves para fortalecer al sector: reducir cargas tributarias, revisar el impuesto a los combustibles, el impuesto al cheque y las retenciones, e invertir en infraestructura para mejorar la competitividad”, afirmó.

Y añadió: “En Santa Fe ponemos a disposición financiamiento, ciencia aplicada, infraestructura productiva y una agenda de apertura de mercados junto al sector privado. Nuestra lógica es apoyar al que produce, no desalentar su trabajo”.

Santa Fe y una tributación más baja

En la parte final de su intervención, Puccini destacó el esfuerzo fiscal de la Provincia como respaldo concreto a la actividad económica. “La ley tributaria 2026 de Santa Fe es una de las que más alivio impositivo otorgó este año. Si los contribuyentes utilizan plenamente estos beneficios, la Provincia dejará de recaudar alrededor de 80.000 millones de pesos, recursos que quedarán en manos de la gente y de quienes producen”, explicó.

Para el ministro, esa es la diferencia central con la postura nacional: “Esa es la mirada que debemos tener hacia la producción, más aún en tiempos complejos. No se trata de desmerecer lo nuestro, sino de fortalecerlo”.

