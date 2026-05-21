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Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada

En el inicio de la siembra de granos finos, dijo que la alícuota bajará de 7,5 % a 5,5 % desde julio. También prometió reducir los DEX para soja en 2027

21 de mayo 2026 · 21:02hs
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La actividad agropecuaria creció casi 18 % en marzo

La actividad agropecuaria creció casi 18 % en marzo, un mes en que el se aceleran los trabajos de cosecha.

El presidente Javier Milei anunció una baja de dos puntos en las retenciones sobre trigo y cebada a partir de julio. Así, la alícuota de derechos de exportación para estos cereales pasará de 7,5 % a 5,5 %. La medida, anunciada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, llega en el arranque de la siembra de granos finos para la campaña 2026/27. Las entidades de la producción agrícola venían reclamando un alivio para hacer frente a la reducción de márgenes que provocó el aumento del costo de los fertilizantes.

En su discurso durante el acto por el 172º aniversario de la entidad cerealista, Milei también dijo que bajará entre un cuarto y medio punto por mes las retenciones a la soja, pero a partir de enero próximo. “Para 2028, si nos reeligen no habrá más retenciones”, arengó.

La promoción fiscal al sector agropecuario llegó horas después de que la Cámara de Diputados diera media sanción a un proyecto que reduce los alcances de los subsidios al gas por zona fría, con la intención de ahorrar unos $ 270.000 millones. Este paso forma parte de una nueva vuelta de ajustes fiscales que responden a la necesidad de sostener el superávit fiscal frente a la caída de la recaudación. Hace pocos días redujo $ 2,4 billones los gastos del presupuesto 2026, fundamentalmente en las áreas de salud, educación, subsidios y obra pública.

Momento clave

La baja de retenciones al trigo llega en un momento clave para la nueva campaña agrícola, ya que por estos días se comenzó a sembrar el cereal en el norte del país. Y aunque las tareas se iniciaron con buenas perspectivas climáticas, el conflicto en Medio Oriente impactó fuerte sobre los costos. Fundamentalmente por el incremento de la urea, que saltó a niveles cercanos a mil dólares la tonelada

La propia Bolsa de Cereales de Buenos Aires calculó que se implantarán 6,5 millones de hectáreas a nivel nacional, un 3 % menos que el año anterior aunque 2,8 % más que el promedio de las últimas cinco campañas. En la zona núcleo la tendencia es a la baja y en el sur crece la intención de desplazamiento hacia cultivos alternativos de invierno como cebada, carinata o colza. Su par de Rosario estimó un recorte de 500.000 hectáreas, 7 % menos que en el ciclo anterior.

La Guía Estratégica para el Agro (GEA) señaló, antes de conocerse el anuncio oficial, que debido a una menor fertilización esperada, el resultado final sería una producción de entre 18 y 19 millones de toneladas, una baja interanual de 10 millones respecto del ciclo anterior.

Frente a este escenario, las entidades del agro venían redoblando los pedidos de alivio fiscal. La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) propuso recientemente eliminar las retenciones al trigo, actualmente del 7,5 %. “Sobre un precio FOB proyectado a cosecha de u$s 240 / tn, representan una quita de u$s 18 por tonelada”, señalaron los técnicos cooperativistas. Y calcularon que, bajo un rendimiento promedio de 40 qq / ha, se generaría un beneficio directo de u$s 72 / ha, permitiendo cubrir el 65 % del incremento de costos provocado por la crisis en Medio Oriente.

Para la entidad, estas medidas “no deben verse como un gasto, sino como una inversión necesaria para garantizar la siembra y exportaciones superiores a los u$s 3.000 millones”. Coninagro prevé una exportación de 12,9 millones de toneladas de trigo en el ciclo 2026/27.

Actividad económica

El agro es uno de los pocos sectores que le asegura números positivos al gobierno. En marzo, creció 17,9 %, impulsado por la cosecha gruesa, y tracción el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El indicador mostró una suba de 5,5 % interanual en el tercer mes de marzo. Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, subrayó que la mayor cantidad de días hábiles que hubo en el mes en cuestión, respecto de un año atrás, porque en 2026 los feriados de carnaval cayeron en febrero, pueden haber influido en la mejora anual.

De cara a abril, advirtió que “los indicadores primarios dieron todos flojos, aunque el agro debería seguir traccionando a favor”. Acotó que “el serrucho debería continuar, pero no con la intensidad de febrero y marzo”.

Por otra parte, el Indec difundió en paralelo las encuestas sobre tendencias de negocios de la industria y del sector de supermercados, mayoristas y autoservicios, correspondiente a abril

Uno de cada tres comerciantes aseguró que la actividad comercial fue “mala” durante el mes pasado. En el caso de la industria, el índice de confianza empresarial mejoró fue - 16,9 %. Este indicador, no obstante, empeoró respecto del -11,7 % de abril de 2025. El 19,2 % de los industriales reportó una baja de la producción en abril.

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El superávit comercial fue de u$s 2.711 millones. Crecieron las ventas de combustibles y manufacturas agropecuarias.

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Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 361 industrias y 7.345 puestos de trabajo en el sector.

Santa Fe ya perdió 2.870 empresas y 18.395 empleados durante la era Milei

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