Condenan a Air France y Airbus por la caída de un vuelo en el océano en 2009

Ambas compañías fueron declaradas culpables de homicidio involuntario por el accidente del vuelo entre Río de Janeiro y París

Air France y Airbus fueron declaradas culpables de homicidio involuntario por el accidente aéreo de 2009 que causó la muerte de 228 personas.

El Tribunal de Apelaciones de París declaró culpables a la aerolínea y al fabricante de aeronaves de homicidio involuntario corporativo por el incidente, en el que el vuelo AF447, que cubría la ruta Río de Janeiro-París, cayó en el océano Atlántico.

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El avión de pasajeros sufrió una pérdida de sustentación durante una tormenta y se precipitó al agua, causando la muerte de sus 216 pasajeros y 12 miembros de la tripulación.

Un tribunal había absuelto previamente a las compañías en abril de 2023, pero fueron declaradas culpables este jueves después de un juicio de apelación de ocho semanas.

Familiares de algunos de los pasajeros, entre los que se encontraban principalmente ciudadanos franceses, brasileños y alemanes, se reunieron el jueves para escuchar el veredicto.

Se pidió a las compañías que paguen la multa máxima de 225.000 euros cada una; sin embargo, algunas familias de las víctimas criticaron el monto, al considerarlo una sanción simbólica.

No obstante, el fallo podría considerarse perjudicial para la reputación de las compañías. Ambas empresas anunciaron que apelarán el dictamen.

Nelson Faria Marinho, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Vuelo 447, afirmó que aún no se hizo justicia. "Es imposible traducir en palabras el dolor de perder a un hijo”, sostuvo en su oficina, rodeado de recortes de diarios y fotos que relatan su larga lucha.

Air France fue acusada de no haber implementado capacitación para el caso de formación de hielo en sensores externos llamados tubos pitot, pese a los riesgos. Airbus fue acusada de no hacer lo suficiente para informar con urgencia a las aerolíneas y a sus tripulaciones sobre fallas en los pitot o para garantizar capacitación que mitigara el riesgo.

El accidente llevó a cambios en las regulaciones sobre sensores de velocidad del aire y en la forma en que se entrena a los pilotos.

La investigación oficial concluyó que múltiples factores contribuyeron al desastre, incluidos errores de los pilotos y la formación de hielo en los tubos pitot.