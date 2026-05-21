La Capital | Información General | Air France

Condenan a Air France y Airbus por la caída de un vuelo en el océano en 2009

Ambas compañías fueron declaradas culpables de homicidio involuntario por el accidente del vuelo entre Río de Janeiro y París

21 de mayo 2026 · 19:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
Condenan a Air France y Airbus por la caída de un vuelo en el océano en 2009

Air France y Airbus fueron declaradas culpables de homicidio involuntario por el accidente aéreo de 2009 que causó la muerte de 228 personas.

El Tribunal de Apelaciones de París declaró culpables a la aerolínea y al fabricante de aeronaves de homicidio involuntario corporativo por el incidente, en el que el vuelo AF447, que cubría la ruta Río de Janeiro-París, cayó en el océano Atlántico.

>> Leer más: Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos

El avión de pasajeros sufrió una pérdida de sustentación durante una tormenta y se precipitó al agua, causando la muerte de sus 216 pasajeros y 12 miembros de la tripulación.

Un tribunal había absuelto previamente a las compañías en abril de 2023, pero fueron declaradas culpables este jueves después de un juicio de apelación de ocho semanas.

Familiares de algunos de los pasajeros, entre los que se encontraban principalmente ciudadanos franceses, brasileños y alemanes, se reunieron el jueves para escuchar el veredicto.

Se pidió a las compañías que paguen la multa máxima de 225.000 euros cada una; sin embargo, algunas familias de las víctimas criticaron el monto, al considerarlo una sanción simbólica.

No obstante, el fallo podría considerarse perjudicial para la reputación de las compañías. Ambas empresas anunciaron que apelarán el dictamen.

Nelson Faria Marinho, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Vuelo 447, afirmó que aún no se hizo justicia. "Es imposible traducir en palabras el dolor de perder a un hijo”, sostuvo en su oficina, rodeado de recortes de diarios y fotos que relatan su larga lucha.

Air France fue acusada de no haber implementado capacitación para el caso de formación de hielo en sensores externos llamados tubos pitot, pese a los riesgos. Airbus fue acusada de no hacer lo suficiente para informar con urgencia a las aerolíneas y a sus tripulaciones sobre fallas en los pitot o para garantizar capacitación que mitigara el riesgo.

El accidente llevó a cambios en las regulaciones sobre sensores de velocidad del aire y en la forma en que se entrena a los pilotos.

La investigación oficial concluyó que múltiples factores contribuyeron al desastre, incluidos errores de los pilotos y la formación de hielo en los tubos pitot.

Noticias relacionadas
Argentina mejoró el acceso al nivel inicial, aunque persisten fuertes brechas entre los chicos

Sólo 4 de cada 10 chicos de tres años de sectores vulnerables van al jardín de infantes

Resultados del Quini 6 del miércoles 20 de mayo

Quini 6: de qué localidad es el santafesino que ganó más de $850 millones

millones para todos lados: el quini 6 tuvo ganadores en el tradicional y en la segunda

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Las principales derivaciones del desarrollo de El Niño en la región son lluvias más intensas y un aumento en las temperaturas.

El "Súper Niño" pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

Ver comentarios

Las más leídas

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Marco Ruben más allá de las fronteras: la nueva marca que rompió el goleador histórico canalla

Marco Ruben más allá de las fronteras: la nueva marca que rompió el goleador histórico canalla

Lo último

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

En medio de las tensiones políticas, EEUU desplegó un portaaviones frente a Cuba

En medio de las tensiones políticas, EEUU desplegó un portaaviones frente a Cuba

Los casos de sífilis y gonorrea alcanzan un número récord en Europa

Los casos de sífilis y gonorrea alcanzan un número récord en Europa

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana

La iniciativa busca dictamen en comisiones y podría llegar al recinto. Antes, los legisladores recibirán a la Iglesia, que pide ordenar el sistema
Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana
Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí
La Ciudad

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

El rosarino Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

Por Javier Felcaro
Política

El rosarino Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!
Zoom

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: "¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!"

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco
Policiales

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer
la ciudad

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Marco Ruben más allá de las fronteras: la nueva marca que rompió el goleador histórico canalla

Marco Ruben más allá de las fronteras: la nueva marca que rompió el goleador histórico canalla

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Ovación
Canteras de América: Newells irá por alcanzar el último escalón del podio

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Canteras de América: Newell's irá por alcanzar el último escalón del podio

Canteras de América: Newells irá por alcanzar el último escalón del podio

Canteras de América: Newell's irá por alcanzar el último escalón del podio

Finde de súper acción en Canadá con Franco Colapinto en Fórmula 1 y Nicolás Varrone en la F-2

Finde de súper acción en Canadá con Franco Colapinto en Fórmula 1 y Nicolás Varrone en la F-2

Central: Juan Cruz Komar regresa a los entrenamientos tras recibir el alta médica

Central: Juan Cruz Komar regresa a los entrenamientos tras recibir el alta médica

Policiales
Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco
Policiales

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco

Cayó Maxi Romero, heredero de un pesado apellido narco de Nuevo Alberdi

Cayó Maxi Romero, heredero de un pesado apellido narco de Nuevo Alberdi

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

La Ciudad
Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria

Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos
POLICIALES

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Zona Fría: cómo votaron los diputados que representan a Santa Fe
Política

Zona Fría: cómo votaron los diputados que representan a Santa Fe

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos
la ciudad

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional
INVERSIONES

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

Sólo 4 de cada 10 chicos de tres años de sectores vulnerables van al jardín de infantes
Información General

Sólo 4 de cada 10 chicos de tres años de sectores vulnerables van al jardín de infantes

Sietecase presenta su libro en Rosario: Escribir sobre mi padre fue trabajo visceral
Zoom

Sietecase presenta su libro en Rosario: "Escribir sobre mi padre fue trabajo visceral"

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires
LA REGION

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Tres incendios y una mujer internada por intoxicación con monóxido de carbono
LA CIUDAD

Tres incendios y una mujer internada por intoxicación con monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el santafesino que ganó más de $850 millones
Información

Quini 6: de qué localidad es el santafesino que ganó más de $850 millones

Jóvenes rosarinos acceden a tecnología usada por las empresas más innovadoras 
La Ciudad

Jóvenes rosarinos acceden a tecnología usada por las empresas más innovadoras 

El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima

Una doctora de la UNR fue premiada por sus aportes a la seguridad alimentaria
La Ciudad

Una doctora de la UNR fue premiada por sus aportes a la seguridad alimentaria

Zona Fría: el gobierno de Santa Fe dice que es un tarifazo encubierto
Política

Zona Fría: el gobierno de Santa Fe dice que es un "tarifazo encubierto"

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista
POLICIALES

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda
Información General

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas
Economía

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave
Ovación

Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando
Información General

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando