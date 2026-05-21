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La respuesta de Fito Páez a los abucheos en el Movistar Arena: "¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!"

El rosarino presentó su álbum "Novela" en Buenos Aires y parte del público reaccionó con silbidos. Horas después, compartió un mensaje en redes sociales.

21 de mayo 2026 · 16:54hs
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Fito Páez se presentó en el Movistar Arena y recibió silbidos y abucheos por parte del público

Fito Páez se presentó en el Movistar Arena y recibió silbidos y abucheos por parte del público

Este miércoles por la noche, Fito Páez se presentó en el Movistar Arena y brindó un show que dio de qué hablar en redes sociales. Durante el recital comenzaron a circular videos en los que parte del público abucheaba y le silbaba al artista en medio de su presentación.

Cabe remarcar que el cantante continúa con su “Sale el Sol Tour” y esta fue su cuarta presentación en el Movistar Arena. En esta ocasión, antes de comenzar a interpretar sus grandes éxitos como "11 y 6", "El amor después del amor", "Mariposa Tecknicolor" y "A rodar mi vida", el cantante realizó la última presentación en vivo de su disco conceptual "Novela", un proyecto que tenía pendiente desde 1988 y que en 2025 lanzó de manera oficial.

El malestar de algunos asistentes surgió porque esperaban escuchar desde el inicio sus clásicos más populares, que finalmente llegaron en la segunda parte del concierto, después de la lista de canciones que componen "Novela". Rápidamente, en redes sociales comenzaron a viralizarse videos de personas silbando y abucheando durante algunos momentos del show. Incluso, en una de las grabaciones se puede ver al propio Fito reaccionando ante el público que había silbado.

“Los quiero escuchar cantar ahí atrás, ahora sí. ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!”, gritó Fito Páez señalando al público, mientras interpretaba "El amor después del amor".

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Horas más tarde, en medio de la polémica y de la viralización de los videos, el rosarino compartió en sus redes sociales un posteo sobre el show, aunque sin hacer referencia directa a los abucheos.

>> Leer más:Fito Páez vuelve con un disco que va desde lo fantástico a lo cotidiano

El posteo de Fito Páez

Horas después del recital, Fito Páez compartió un posteo en su cuenta de Instagram agradeciendo al público. A un día de presentar "Shine", el rosarino se refirió indirectamente a lo ocurrido durante el show.

El cantante publicó videos y fotos de la presentación en el Movistar Arena y escribió: “¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto!”.

Además, expresó: “Me sentí más vivo que nunca… Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo”.

Por último, Páez le dedicó un mensaje especial al público porteño: “¡Me encantás, Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada!”.

>> Leer más: Fito Páez presentó "Todos los Fitos", un corto con cuatro versiones de sí mismo

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