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Pullaro y Llaryora pidieron eliminar las retenciones al campo en TodoLáctea 2026

Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba coincidieron en reclamar al gobierno nacional que libere al sector agropecuario de cargas impositivas y revierta los recursos en obras de infraestructura productiva

12 de mayo 2026 · 14:47hs
TodoLáctea se desarrollará hasta el jueves 14 en la Sociedad Rural de San Francisco

TodoLáctea se desarrollará hasta el jueves 14 en la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba.

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, encabezaron este martes la apertura de TodoLáctea 2026, una de las exposiciones más importantes del sector lácteo del país. En ese marco, renovaron su apuesta por el modelo productivo y reclamaron al gobierno nacional inversión en rutas y energía, además del fin de las retenciones al agro.

El momento más contundente del acto fue el pedido conjunto de ambos gobernadores de la Región Centro para que el gobierno nacional elimine las retenciones agropecuarias. "Sáquenle el pie de encima al campo y terminen con las retenciones, como hicimos nosotros desde las provincias con bajas impositivas para el campo y la industria", exigió Pullaro, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini, y la secretaria de Región Centro, Claudia Giaccone.

El mandatario santafesino también reclamó que los recursos generados por el sector "vuelvan en obras de infraestructura productiva" y demandó inversiones concretas en rutas y energía: "Arreglen las rutas nacionales y apuesten al desarrollo energético para que nuestra industria tenga más potencia, reduzca costos y pueda generar más empleo".

Llaryora fue en la misma dirección. Advirtió que "Argentina no puede seguir sosteniendo un esquema de retenciones agropecuarias que le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo" y planteó que cualquier nuevo régimen de beneficios impositivos debe incluir al campo: "Es hora de que esos recursos queden en manos de los productores y de nuestros pueblos".

Articulación de la Región Centro

Durante su intervención, Pullaro reivindicó la articulación entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, y trazó una línea clara sobre el modelo de desarrollo que defiende: "Hay un camino para sacar adelante a la Argentina que no son los planes sociales, las dádivas ni el populismo, sino el esfuerzo y el trabajo diario de nuestros productores, que invierten y apuestan al país".

En ese sentido, destacó el peso de la Región Centro en la economía nacional y advirtió sobre la necesidad de no subestimar el entramado productivo ligado al campo: "Muchas veces se espera un milagro a partir de la minería o la energía, sin mirar el enorme entramado productivo que nació alrededor del campo y que permitió el crecimiento de industrias y empresas que hoy generan cientos de puestos de trabajo".

El mandatario santafesino también valoró el arraigo como rasgo distintivo de la región. "Ese es el ADN de nuestras provincias: gente que invierte acá y no se lleva el dinero afuera, sino que apuesta al país", manifestó. En ese marco, recordó que Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos forman "la cuenca lechera más importante de América Latina".

Por su parte, Llaryora sostuvo que "defender la producción es defender el trabajo" y caracterizó a la Región Centro como "una voz constructiva del interior productivo que sigue sosteniendo a la Argentina".

TodoLáctea se desarrollará hasta el jueves 14 en la Sociedad Rural de San Francisco y su lema es "Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente". Cuenta con más de 200 stands comerciales vinculados a la producción primaria y a la industria láctea. Santa Fe participa con un stand propio, en el que exponen 24 empresas.

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