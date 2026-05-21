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Zona Fría: el gobierno de Santa Fe dice que es un "tarifazo encubierto" de la Nación

Voceros aseguran que la iniciativa no resuelve la inequidad federal y termina trasladando más costos a las familias y al sector productivo

21 de mayo 2026 · 11:36hs
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La exvicegobernadora Gisela Scaglia cuestionó el proyecto de quita de Zona Fría.

Foto: Archivo / La Capital.

La exvicegobernadora Gisela Scaglia cuestionó el proyecto de quita de Zona Fría.

El Gobierno de Santa Fe cuestionó el proyecto que elimina Zona Fría, una diferenciación de tarifas por clima impulsado por la Nación que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y advirtió que se trata de un “tarifazo encubierto”.

La vocera del Ejecutivo provincial, Virginia Coudannes, sostuvo en conferencia de prensa: “Cuestionamos este aumento y recortes, solo lo que hacen es profundizar la brecha con el interior que produce”.

Tanto Coudannes como la exvicegobernadora y actual diputada nacional que votó en contra, Gisela Scaglia, explicaron que la iniciativa no resuelve la inequidad federal y termina trasladando más costos a las familias y al sector productivo.

Gobierno de Santa Fe

“El gobierno nacional quiere enmascarar un tarifazo en un ordenamiento nacional de subsidios. Que se haga cargo del aumento de las tarifas, pongan la cara”, dijo en LT8.

“En una época que tiene el gas en puerta, poner un tarifazo en un reordenamiento de subsidios no está bien. Creo en los subsidios focalizados, pero el problema es que el recorte cae en los santafesinos”, añadió.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, resaltó la necesidad de discutir una política energética que contemple las realidades productivas del interior y expresó preocupación por el impacto de la medida sobre la actividad económica provincial.

A esa posición se sumó Puccini, quien detalló las consecuencias territoriales de esta quita: “El costo de este ajuste lo van a pagar los ciudadanos del interior en invierno. Al eliminarse de forma generalizada la diferenciación por clima, en la zona central del país y en un contexto económico ya golpeado, enfrentaremos el invierno con un aumento de la tarifa de todo el sur santafesino”.

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