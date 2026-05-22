En alza: creció un 22% el número de graduados en la UNR

El año pasado, 5.949 personas terminaron sus carreras en distintos niveles. El número supera el registrado en 2024 y consolida una tendencia en alza

El año pasado, 5.949 personas se graduaron en la UNR. El número supera el registrado en 2024 y consolida una tendencia en alza.

En medio de la crisis de financiamiento que atraviesa el sistema de educación superior en Argentina, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) registró un aumento de un 22 por ciento en el número total de egresados en 2025 respecto al año anterior . Según destacan desde el Rectorado, el crecimiento en el número de graduados —de grado, diplomaturas y posgrado— está relacionado con la ampliación de la oferta académica y la implementación del programa Regresar, que acompaña a los estudiantes para que puedan culminar sus estudios.

Los datos ponen reparos a una de las críticas que recurrentemente se formulan hacia las universidades públicas: la brecha entre la masividad del ingreso y la titulación de profesionales. El argumento fue escuchado nuevamente en los días previos a la Marcha Federal Universitaria del martes pasado, en el video difundido por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien afirmó que “Argentina tiene una de las tasas de egreso más baja de la región”.

Las últimas estadísticas de egresos de la UNR sugieren otra cosa. De acuerdo a datos del Rectorado, en 2025 el total de egresados fue de 5.949, un 22% más que en 2024, cuando se contaron 4.854 estudiantes que pudieron conseguir sus títulos . Ese año, ya había registrado un incremento similar respecto del 2023 que finalizó con 3.949 graduados, lo que consolida una curva en alza.

Los números suman no sólo a los egresados de las carreras de grado, que recibieron sus títulos de médico, abogado o ingeniero —por poner algunos ejemplos— sino también a quienes completaron la oferta de posgrados o diplomaturas de la UNR.

Políticas para favorecer el egreso

Para el rector de la UNR, Franco Bartolacci, la tendencia ascendente en el número de graduados confirma el impacto positivo de políticas institucionales que la universidad rosarina implementó en los últimos cinco años para favorecer la retención y mejorar los índices de egreso.

“Cuando hace seis años elaboramos la Agenda 2030 de trabajo, nuestra hoja de ruta para la gestión institucional, priorizamos entre otros objetivos generar acciones que favorezcan la retención y el egreso, con el horizonte puesto en mejorar la tasa de graduación", destaca el rector.

El resultado fue una serie de iniciativas para diversificar las propuesta de formación —incorporando nuevos trayectos de pregrado, grado y posgrado— como diferentes acciones orientadas a fortalecer la retención de los alumnos universitarios. Por ejemplo, el acompañamiento en materia de becas estudiantiles o las iniciativas relacionadas a la ambientación a la vida universitaria y de sostén académico.

También la implementación del programa Regresar, destinado a los alumnos que dejaron sus estudios en el último año de la carrera. "Todo esto fundamenta este crecimiento sostenido en los últimos años de los índices de graduación, y es realmente muy importante para nosotros que el esfuerzo destinado a implementar estas iniciativas comience a tener manifestación en las estadísticas, confirmando que es el camino correcto”, resume el rector.

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Las carreras de grado, al tope

De acuerdo a las estadísticas de la UNR, las carreras de grado fueron las que aportaron la mayor cantidad de graduados. Las licenciaturas, ingenierías, arquitecturas y profesorados de las distintas facultades registraron 3.419 egresados el año pasado. El año anterior, los graduados habían sido 3.380 y en 2023, 3.043.

En tanto, hubo también más profesionales que completaron sus estudios de especialización. El área de posgrado consolidó 545 egresados, los postítulos pasaron de 170 a 213 profesionales certificados entre 2024 y 2025. Las carreras de pregrado (tecnicaturas universitarias) subieron de 128 a 132 graduados en esos mismos dos años.

Las diplomaturas también juegan un papel central en la masificación de la oferta académica, con rápida salida laboral. Las ofertas más tradicionales pasaron de 600 egresados en 2024 a 1.390 en 2025.

Bartolacci destaca que desde 2022 se promovió la habilitación de diplomaturas en las facultades. "Fue una de las reformas importantes que impulsamos en los últimos años, convencidos que el mundo del trabajo demanda hoy también instancias de formación corta y focalizada. Su implementación, a la luz de las estadísticas, tanto por la cantidad de inscriptos como por los egresados, fue un acierto”, sostiene.

Y señala que la inversión en educación superior y el desarrollo de nuevas herramientas de aprendizaje se traducen de forma directa en más profesionales, técnicos y ciudadanos con mayores oportunidades para transformar su entorno. “En un mundo que cambia vertiginosamente la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas que hace dos o tres décadas. Debe transformarse profundamente para estar a tono con los desafíos que el país y el mundo hoy imponen".

Por eso, suma, "hemos dedicado mucho esfuerzo a provocar esos cambios, que en su conjunto están evidenciando un nuevo modelo universitario, más abierto, más presente, más atento a los requerimientos de su entorno. Aun en un contexto de muchas dificultades, pusimos en marcha uno de los procesos de transformación y expansión más relevante en toda la historia de la UNR. Y hoy todas las estadísticas confirman que es el camino correcto, aún cuando resta mucho por hacer. Mejoraron progresiva y sustancialmente todos los índices: de ingreso, de retención y de egreso. Hay que profundizar ese camino”, apunta.

Para volver a la universidad

El Programa Regresar es una de las iniciativas implementadas en la UNR para favorecer la graduación del alumnado. La propuesta está dirigida a los estudiantes que hace tres años o más interrumpieron su recorrido académico y en la actualidad adeudan hasta el 30% de la carrera para graduarse.

La propuesta es de acompañamiento académico y administrativo a través de la asignación de tutores que ayudan a armar una planificación para organizar las materias que quedan pendientes por cursar y rendir. Asimismo, impulsa la revinculación del estudiante con la carrera y con la facultad.

A dos años de su implementación, ya son 237 los estudiantes que retomaron sus carreras por este programa y pudieron finalizarla. La inscripción a nuevos alumnos abrió este viernes y se mantendrá hasta el 7 de junio a través de un formulario digital.