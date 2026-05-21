Jan De Nul fue recibida por el embajador de Estados Unidos en Argentina

En la mañana de este jueves, directivos de Jan De Nul fueron recibidos por el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en el marco de su interés por conocer la visión de la compañía acerca del proceso de licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay.

El embajador escuchó de primera mano los planes de la empresa de cara a una próxima nueva concesión de la vía navegable troncal.

Los directivos de Jan De Nul describieron los planes del consorcio belga-argentino, que integran junto con la compañía local ServiMagnus, además de detallar los planes de trabajo y de obras, las características de las dragas y herramientas de balizamiento que utilizarán de resultar ganador de la licitación, al igual que la tecnología que implementarán para la seguridad de la navegación y para colaborar en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.

Se ratificaron a su vez los antecedentes presentados en las ofertas para la licitación, donde se certifica que toda la tecnología e insumos que se utilizarán son provenientes de países de occidente y en particular de proveedores de Estados Unidos, como por ejemplo las cámaras de VTS.

La empresa aprovechó la oportunidad brindada por la embajada de los Estados Unidos en Argentina para desmentir categóricamente las maliciosas afirmaciones que circularon en diversos medios de comunicación que adjudicaban algún tipo de relación comercial o contractual con empresas de capitales estatales chinos y que solo buscan entorpecer el desarrollo del proceso licitatorio, dejando al descubierto, la impotencia de sus competidores para superar una propuesta de excelencia, tanto en materia de calidad de servicio como en costos.

Por último, los directivos de la compañía describieron toda su exitosa y reconocida experiencia en estos 30 años de trabajo en la vía navegable para apoyar el desarrollo de la producción argentina y se comprometieron a sumar y trabajar en futuros proyectos con empresas americanas en el marco de las tareas de la concesión.