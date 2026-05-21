Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición de la actividad en la Legislatura

La ley, que ya obtuvo media sanción en el Senado provincial, debía tratarse este jueves en la Cámara de Diputados de Santa Fe, pero quedó postergada. La posición del Arzobispado de Rosario

Tras el encuentro del Arzobispado de Rosario con un grupo de cuidacoches , donde la Iglesia católica dejó en claro su apoyo , se demoró en la Cámara de Diputados de Santa Fe el tratamiento de la ley que busca prohibir por completo la actividad . El proyecto, presentado por el senador Ciro Seisas , ya obtuvo media sanción en el Senado provincial.

En particular, la ley que busca prohibir la actividad de los cuidacoches debía tratarse este jueves en la Cámara baja provincial. No obstante, se dilató el debate. Además, desde la Legislatura se aseguró que la próxima semana se recibirá a representantes de la Iglesia católica.

En cuanto a la posición del Arzobispado de Rosario, llamaron a regular la actividad, pero rechazaron la prohibición. Además, hicieron especial hincapié en acompañar a este grupo de trabajadores informales. El monseñor Eduardo Martín fue una de las voces más fuertes contra la iniciativa del ejecutivo.

En ese sentido, la Arquidiócesis local ya había elevado una carta a la Cámara baja para sugerir un programa regulador, registro, políticas de inclusión y sanciones frente a las amenazas. "Penalizar estas prácticas puede implicar una forma de criminalización de la ayuda social", subrayó la Iglesia rosarina, que elevó su propuesta alternativa para que los legisladores "escuchen otra versión, siempre con respeto, sin pelear, sino todo lo contrario", marcó el titular de la Pastoral Social de la Iglesia Fabián Monte.

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El apoyo de la Iglesia a los cuidacoches

“Todos tenemos algo para aportar en esta sociedad, aun el más pequeño”, expresó monseñor Eduardo Martín en cuanto a la posición del Arzobispado de Rosario sobre el rol de los cuidacoches en la ciudad. Este miércoles, referentes locales de la Iglesia Católica mantuvieron un encuentro con un grupo de personas que se dedican a esta actividad.

Además del arzobispo Martín, de la cita participó el responsable de la Pastoral Social de Rosario, el padre Fabián Monte, y miembros de la comisión Diocesana de Pastoral Social.

En dicho encuentro, la Iglesia reafirmó su "acompañamiento a estos trabajadores informales" y renovó su "vocación" por trabajar en una "solución de los problemas que atraviesan los más vulnerables y excluidos". Además, llamaron a una regulación de la actividad, y no a una eliminación de la misma.

"Por eso creemos que este tipo de actividades no deben eliminarse, sino ordenarse y regularse, principalmente para identificar a quienes se aprovechan de estas situaciones, especialmente en espectáculos masivos o en inmediaciones de los estadios, donde a veces aparecen conductas vinculadas a la amenaza, la falta de respeto o la extorsión", continuó Martín.

La ley que obtuvo media sanción en el Senado provincial

El Senado de la provincia de Santa Fe aprobó la prohibición en la actividad de cuidacoches el pasado 19 de mayo. La norma le otorga a la policía atribuciones para actuar, pero se delega en los municipios la facultad para aplicarla a través de sus propias ordenanzas: un planteo que descomprimió las críticas que emanaron de comunas más pequeñas de la bota santafesina.

En el caso de Rosario, será el Concejo el encargado de dictar una reglamentación local donde se establezca específicamente atribuciones y alcances en el territorio rosarino.

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De esta manera, la prohibición de los trapitos avanza en la Legislatura. En líneas generales, se incorporan al Código de Convivencia, también conocido como de Faltas provincial varios artículos.

Entre ellos el que establece sanciones para aquellas personas que, sin contar con autorización de la autoridad competente y cuando se encuentre prohibido por normativa local vigente, "ofreciera a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica ya sea voluntaria o no, espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, como así también su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren éstos estacionados o no".