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CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

El vicepresidente, Christian Asinelli, resaltó la importancia de las obras para los Juegos Suramericanos, en su visita a La Capital

21 de mayo 2026 · 12:52hs
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Diego Sueiras

Diego Sueiras, Christian Asinelli y Vito Scaglione, en La Capital
Diego Sueiras

Diego Sueiras, Christian Asinelli y Vito Scaglione, en La Capital

El vicepresidente de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Christian Asinelli, y Susana Edjang, representante en la Argentina, visitaron el diario La Capital luego de recorrer junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al intendente Pablo Javkin el avance de las obras para los Juegos Suramericanos.

Durante su paso por la ciudad, el directivo destacó el acompañamiento a Santa Fe a través de una agenda de inversión estratégica por más de 175 millones de dólares destinada a fortalecer la infraestructura deportiva, conectividad digital y el desarrollo territorial en Rosario, Rafaela y la ciudad de Santa Fe.

En una entrevista realizada en LT8, Asinelli explicó que su visita surgió a partir de un compromiso asumido meses atrás, durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, realizado en Panamá, encuentro organizado por la CAF que reúne a referentes políticos, empresariales y sociales de toda la región. “Cuando Vito Scaglione y Diego Sueiras participaron del foro les prometí que, cuando estuviera en Rosario, iba a visitarlos”, señaló el directivo.

Sueiras destacó el rol que viene desempeñando la CAF en la región y, particularmente, en Rosario: “Les da a países, provincias y ciudades la posibilidad de jugar en primera a nivel internacional”. Y agradeció el acompañamiento de la entidad a iniciativas como la Semana del Clima de Rosario 2025, que tendrá una nueva edición en octubre próximo.

Uno de los principales ejes de la visita estuvo vinculado a las obras de infraestructura para los Juegos Suramericanos (septiembre de 2026). La CAF financia con un crédito de 75 millones de dólares parte de las obras que se desarrollan en Rosario, Santa Fe y Rafaela para adecuar la infraestructura deportiva a estándares internacionales. “Estos juegos son muy importantes no solamente para la provincia sino también para Santa Fe porque la ponen en el foco internacional”, sostuvo.

El programa concentra inversiones en Rosario (natación), Rafaela (ciclismo) y la ciudad de Santa Fe (atletismo), con diez obras en ejecución y un aporte local de 7,8 millones de dólares. En ese sentido, destacó que las obras fueron pensadas con una lógica de largo plazo. “Muchas veces, este tipo de eventos dejaban grandes estadios difíciles de sostener después. Acá se hizo al revés: primero se p qué iba a ocurrir el día después y, a partir de eso, se definieron las obras necesarias”, indicó.

El directivo también resaltó el impacto económico que tendrá el evento en la región. Según explicó, este tipo de competencias generan un fuerte movimiento económico vinculado al turismo, la hotelería, el comercio y los servicios. “Se calcula que, por cada dólar invertido inversiones en infraestructura, se recuperan cinco”, señaló. Y mencionó que se espera la llegada de entre 8.000 y 10.000 personas, entre atletas, entrenadores y visitantes. Edjang, a su turno, sostuvo: “A 25 años de la llegada de la CAF a la Argentina, Santa Fe es hoy una de las relaciones de cooperación más sólidas y productivas que tiene el banco con un gobierno subnacional”.

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