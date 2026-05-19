Los gobernadores radicales se reúnen en el comité nacional del centenario partido

Convocados por la conducción del radicalismo, los cinco gobernadores del centenario partido, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, se reunirán este miércoles en el comité nacional de esa fuerza política, en la ciudad de Buenos Aires.
Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco) analizarán la situación del país.
Convocados por la conducción del radicalismo, los cinco gobernadores del centenario partido, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, se reunirán este miércoles en el comité nacional de esa fuerza política, en la ciudad de Buenos Aires.
Además de Pullaro, a la convocatoria del titular de la UCR, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, asistirán los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Jujuy, Carlos Sadir, y de Chaco, Leandro Zdero.
Durante el cónclave se analizará la situación por la que atraviesa el país y una agenda de temas en común. El escenario electoral para 2027 sería otro tema a abordar por los referentes del radicalismo.
En febrero pasado, Chiarella había reunido a más de 300 intendentes en la ciudad de Santa Fe con el fin de mostrar territorialidad y aplacar las internas que venían sacudiendo al centenario partido.
En ese marco, las diferencias entre los gobernadores del espacio se hicieron sentir: Cornejo envió un mensaje grabado instando a armar una alianza con La Libertad Avanza (LLA) en 2027 y el anfitrión Pullaro subrayó que “en el centro hay propuestas valientes”, en alusión a Provincias Unidas (PU).
El titular de la Casa Gris, Valdés y Sadir propician un armado político de centro a través de Provincias Unidas con el objetivo de que el radicalismo no se diluya en la polarización nacional.
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“Las ideas de la libertad son ideas originarias del radicalismo de (Leandro N.) Alem a nuestra parte, las ideas de buena gestión y equilibrio fiscal las conocen perfectamente nuestros intendentes y nuestros cinco gobernadores”, argumentó Cornejo durante el encuentro en la ciudad de Santa Fe.
En rigor, también fue un mensaje al sector del partido que se acercó al peronismo a través de Provincias Unidas.
Pullaro, a su turno, sostuvo: “En el centro hay propuestas valientes que tenemos que llevar adelante, y esas propuestas son las que deben reflejar los valores y los principios de la Unión Cívica Radical”.