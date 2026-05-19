Los gobernadores radicales se reúnen en el comité nacional del centenario partido

En febrero pasado, Chiarella y Pullaro fueron anfitriones de una cumbre junto a gobernadores radicales.

Convocados por la conducción del radicalismo, los cinco gobernadores del centenario partido, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro , se reunirán este miércoles en el comité nacional de esa fuerza política, en la ciudad de Buenos Aires .

Además de Pullaro, a la convocatoria del titular de la UCR, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella , asistirán los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Jujuy, Carlos Sadir, y de Chaco, Leandro Zdero .

Durante el cónclave se analizará la situación por la que atraviesa el país y una agenda de temas en común. El escenario electoral para 2027 sería otro tema a abordar por los referentes del radicalismo.

En febrero pasado, Chiarella había reunido a más de 300 intendentes en la ciudad de Santa Fe con el fin de mostrar territorialidad y aplacar las internas que venían sacudiendo al centenario partido.

En ese marco, las diferencias entre los gobernadores del espacio se hicieron sentir: Cornejo envió un mensaje grabado instando a armar una alianza con La Libertad Avanza (LLA) en 2027 y el anfitrión Pullaro subrayó que “en el centro hay propuestas valientes”, en alusión a Provincias Unidas (PU).

El titular de la Casa Gris, Valdés y Sadir propician un armado político de centro a través de Provincias Unidas con el objetivo de que el radicalismo no se diluya en la polarización nacional.

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“Las ideas de la libertad son ideas originarias del radicalismo de (Leandro N.) Alem a nuestra parte, las ideas de buena gestión y equilibrio fiscal las conocen perfectamente nuestros intendentes y nuestros cinco gobernadores”, argumentó Cornejo durante el encuentro en la ciudad de Santa Fe.

En rigor, también fue un mensaje al sector del partido que se acercó al peronismo a través de Provincias Unidas.

Pullaro, a su turno, sostuvo: “En el centro hay propuestas valientes que tenemos que llevar adelante, y esas propuestas son las que deben reflejar los valores y los principios de la Unión Cívica Radical”.