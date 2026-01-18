La Capital | Economía | comercio

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica

Un informe de la consultora especializada BCG señala que el intercambio global se muestra resiliente frente a las recientes disrupciones. Prevé un crecimiento de 2,5 % anual en la próxima década. Pero las rutas comerciales se verán transformadas

18 de enero 2026 · 06:15hs
Según un análisis de BCG

Según un análisis de BCG, el comercio global crecerá en la próxima década pero con otras bases.

El comercio global podría demostrar ser más resiliente de lo que muchos esperaban frente al nacionalismo económico y al aumento de los aranceles, según un análisis de Boston Consulting Group (BCG). Un escenario que está ganando impulso muestra que el comercio mundial de bienes crecería un 2,5 % anual durante la próxima década, ligeramente por encima del crecimiento del PBI global, desde cerca de u$s23 billones anuales en 2024 hasta casi u$s30 billones en 2034. Sin embargo, las rutas comerciales por las que circulan esos bienes se verían profundamente transformadas.

Dada la dificultad de predecir cómo será el dinámico panorama del comercio global dentro de una década, BCG identificó cuatro posibles escenarios. El que muestra mayor impulso es el más moderado, denominado “mosaico comercial multinodal”, en el que los flujos comerciales se organizan en torno a cuatro nodos principales que aplican enfoques distintos. Esos nodos son Estados Unidos, China y dos agrupaciones informales de economías que BCG denomina los plurilateralistas y Brics+, excluyendo a China.

“El futuro del comercio global se definirá por un mosaico de relaciones y prioridades regionales, no por un único conjunto de reglas”, explicó Alfonso Astudillo, managing director y partner de BCG. “Para las empresas, eso representa un punto de inflexión estratégico, incluso en un contexto de creciente fragmentación, el comercio mantiene una trayectoria clara de crecimiento; por eso, la ventaja será de quienes se adapten y asuman un rol de liderazgo temprano en este escenario en evolución”, señaló.

Estados Unidos

Bajo el escenario de mosaico comercial multinodal se proyecta que la participación de Estados Unidos en el comercio global de bienes disminuya, a medida que mantiene su enfoque America First, que prioriza la producción doméstica por sobre las importaciones.

Esa caída proyectada se explica por mayores aranceles y otras barreras. La proporción de importaciones estadounidenses cubiertas por aranceles aumentó de 13 % a 61 % desde enero de 2025. Cabe destacar que un menor crecimiento del comercio no implica necesariamente un menor crecimiento del PIB, si existe un impulso al consumo y a la producción interna.

Se proyecta que el crecimiento del comercio bilateral con los países Brics+ (excluyendo a China) sea de solo 1,5 % anual, al igual que el comercio de Estados Unidos con los plurilateralistas. El comercio entre EEUU y China caería un 4,5 %, continuando una tendencia descendente observada en los últimos años.

China

BCG proyecta que el comercio de China continúe creciendo, manteniéndose como el mayor socio comercial del Sur Global. El crecimiento del comercio chino con el Sur Global estaría impulsado por su creciente necesidad de energía, alimentos e insumos industriales, así como por la búsqueda de nuevos mercados para sus bienes finales. La consultora prevé un crecimiento anual compuesto particularmente fuerte para China: 5,5 % durante la próxima década con otros países Brics+ y 3 % con el resto del mundo.

Plurilateralistas

En tanto, los plurilateralistas registrarían un crecimiento del comercio superior al promedio entre ellos y con gran parte del Sur Global hasta 2034. Ese conjunto diverso de economías avanzadas y emergentes mantiene su compromiso con el comercio basado en reglas. Si bien no constituyen un bloque formal, cada uno participa en uno o más acuerdos comerciales plurilaterales (entre al menos tres países).

Este grupo incluye a todos los países de la Unión Europea, los cuatro países europeos que integran la Asociación Europea de Libre Comercio (Efta), los once miembros originales del CPTPP (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), además del Reino Unido y Corea del Sur, junto a economías más pequeñas orientadas al libre comercio como Costa Rica y Marruecos.

Los plurilateralistas podrían profundizar sus relaciones entre sí, con un crecimiento anual compuesto del 3% durante la próxima década, a medida que reducen barreras comerciales y buscan diversificar su exposición lejos de Estados Unidos y China. El comercio con economías Brics+ crecería a 2,5% en la próxima década y a un 3% con el resto del mundo.

Brics +

Los países Brics+, excluyendo a China, expandirán sus relaciones comerciales tanto con el Sur Global como con China. Esa agrupación incluye a los miembros originales de los Brics (Brasil, Rusia, India y Sudáfrica) y a países que se incorporaron posteriormente, como Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Los países Brics+ avanzaron en colaborar entre sí en materia comercial, que consideran un motor de crecimiento. Sin embargo, su enfoque hacia el comercio es diverso: algunos negocian acuerdos con otros bloques y otros no. Ese nodo podría registrar un crecimiento anual compuesto del 3 % con el resto del mundo y un crecimiento promedio del comercio entre ellos.

Los países fuera de esos cuatro nodos se agrupan en la categoría “Resto del Mundo”. En su mayoría son economías del Sur Global en Asia, África, Medio Oriente y América latina que buscan mantener una neutralidad estratégica. No obstante, esos “agentes libres” adquirirán, según BCG, una relevancia creciente en el futuro, tanto como mercados como proveedores de bienes y servicios.

La reorganización

Los acontecimientos de los próximos años, como la conclusión de las negociaciones para la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Usmca) en 2026, podrían modificar significativamente el escenario de mosaico comercial. También podrían producirse efectos de mayor alcance, a medida que otros países reaccionen al cambio de rumbo de EEUU o levanten barreras para corregir desequilibrios con China.

“El comercio global no está disminuyendo sino reorganizándose”, añadió Astudillo. Y sentenció: “Los líderes que integren la geopolítica en sus decisiones de inversión y estrategia estarán mejor posicionados para navegar la próxima década de cambios y asegurar tanto resiliencia como crecimiento”.

Noticias relacionadas
Trenes Argentinos Cargas será privatizado en breve por el gobierno nacional.

La licitación de trenes de carga que pega en el corazón de Santa Fe

La Mesa Regional de la Producción Nacional fue creada a mediados de este año en Rosario.

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica

Juan Galdeano, presidente de Ford, un duro crítico de la presión tributaria.

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país

la nueva recomendacion bomba del guru rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Ver comentarios

Las más leídas

Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura

Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Newells Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado 

Newell's Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado 

Un Messi estuvo en Newells junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Un Messi estuvo en Newell's junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Lo último

Reconquista proyecta su modelo de gestión en Punta del Este

Reconquista proyecta su modelo de gestión en Punta del Este

El chequeo cardiológico que puede salvar vidas de niños y adolescentes

El chequeo cardiológico que puede salvar vidas de niños y adolescentes

Cuando no es un simple bajón, y es depresión: ¿cómo identificarla?

Cuando no es un simple bajón, y es depresión: ¿cómo identificarla?

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

La caída del consumo, alquileres altos y la “voracidad” de Pedidos Ya genera continuas modificaciones en Pichincha y Pellegrini "Hoy cualquier dueño está dispuesto a escuchar un precio", comentan en el rubro

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes

Milei activa la campaña y se enfrenta a un animal difícil de domar

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei activa la campaña y se enfrenta a un animal difícil de domar

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Por Emmanuel Paz
Negocios

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Un antiguo polo ferroportuario se esconde bajo la costa central

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Un antiguo polo ferroportuario se esconde bajo la costa central

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Por Javier Felcaro
Política

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura

Emiten un alerta amarillo por tormentas y se viene un brusco descenso de temperatura

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Newells Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado 

Newell's Old Boys jugó el primer y único amistoso: hubo un goleador inesperado 

Un Messi estuvo en Newells junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Un Messi estuvo en Newell's junto al presidente Boero y al DT de la reserva Bernardi

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

Ovación
Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Victoria Bossio, de la Federación Santafesina de Tenis, finalista del AAT W50 de Buenos Aires

Victoria Bossio, de la Federación Santafesina de Tenis, finalista del AAT W50 de Buenos Aires

Triunfo de Provincial en la Liga Argentina y derrota del femenino de Náutico

Triunfo de Provincial en la Liga Argentina y derrota del femenino de Náutico

Policiales
Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda
Policiales

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Salta: disimulan 30 kilos de cocaína en un envío de berenjenas

Salta: disimulan 30 kilos de cocaína en un envío de berenjenas

Capturaron a dos ladrones en La Florida que robaron en varias viviendas y autos de la zona

Capturaron a dos ladrones en La Florida que robaron en varias viviendas y autos de la zona

La Ciudad
Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

La revolucionaria locomotora a vapor que fue construida en Rosario y sigue siendo reconocida mundialmente

La revolucionaria locomotora a vapor que fue construida en Rosario y sigue siendo reconocida mundialmente

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes

El zorro gris, un inofensivo habitante más en los barrios cerrados de Funes

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Región

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe
La Región

Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral
Política

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
La Ciudad

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026
La Ciudad

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal
Economía

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros
La Ciudad

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
POLICIALES

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Región

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados
Información general

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin
POLICIALES

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente
Policiales

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente