El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica

Un informe de la consultora especializada BCG señala que el intercambio global se muestra resiliente frente a las recientes disrupciones. Prevé un crecimiento de 2,5 % anual en la próxima década. Pero las rutas comerciales se verán transformadas

El comercio global podría demostrar ser más resiliente de lo que muchos esperaban frente al nacionalismo económico y al aumento de los aranceles, según un análisis de Boston Consulting Group (BCG). Un escenario que está ganando impulso muestra que el comercio mundial de bienes crecería un 2,5 % anual durante la próxima década, ligeramente por encima del crecimiento del PBI global, desde cerca de u$s23 billones anuales en 2024 hasta casi u$s30 billones en 2034. Sin embargo, las rutas comerciales por las que circulan esos bienes se verían profundamente transformadas.

Dada la dificultad de predecir cómo será el dinámico panorama del comercio global dentro de una década, BCG identificó cuatro posibles escenarios. El que muestra mayor impulso es el más moderado, denominado “mosaico comercial multinodal”, en el que los flujos comerciales se organizan en torno a cuatro nodos principales que aplican enfoques distintos. Esos nodos son Estados Unidos, China y dos agrupaciones informales de economías que BCG denomina los plurilateralistas y Brics+, excluyendo a China.

“El futuro del comercio global se definirá por un mosaico de relaciones y prioridades regionales, no por un único conjunto de reglas”, explicó Alfonso Astudillo, managing director y partner de BCG. “Para las empresas, eso representa un punto de inflexión estratégico, incluso en un contexto de creciente fragmentación, el comercio mantiene una trayectoria clara de crecimiento; por eso, la ventaja será de quienes se adapten y asuman un rol de liderazgo temprano en este escenario en evolución”, señaló.

Bajo el escenario de mosaico comercial multinodal se proyecta que la participación de Estados Unidos en el comercio global de bienes disminuya, a medida que mantiene su enfoque America First, que prioriza la producción doméstica por sobre las importaciones.

Esa caída proyectada se explica por mayores aranceles y otras barreras. La proporción de importaciones estadounidenses cubiertas por aranceles aumentó de 13 % a 61 % desde enero de 2025. Cabe destacar que un menor crecimiento del comercio no implica necesariamente un menor crecimiento del PIB, si existe un impulso al consumo y a la producción interna.

Se proyecta que el crecimiento del comercio bilateral con los países Brics+ (excluyendo a China) sea de solo 1,5 % anual, al igual que el comercio de Estados Unidos con los plurilateralistas. El comercio entre EEUU y China caería un 4,5 %, continuando una tendencia descendente observada en los últimos años.

China

BCG proyecta que el comercio de China continúe creciendo, manteniéndose como el mayor socio comercial del Sur Global. El crecimiento del comercio chino con el Sur Global estaría impulsado por su creciente necesidad de energía, alimentos e insumos industriales, así como por la búsqueda de nuevos mercados para sus bienes finales. La consultora prevé un crecimiento anual compuesto particularmente fuerte para China: 5,5 % durante la próxima década con otros países Brics+ y 3 % con el resto del mundo.

Plurilateralistas

En tanto, los plurilateralistas registrarían un crecimiento del comercio superior al promedio entre ellos y con gran parte del Sur Global hasta 2034. Ese conjunto diverso de economías avanzadas y emergentes mantiene su compromiso con el comercio basado en reglas. Si bien no constituyen un bloque formal, cada uno participa en uno o más acuerdos comerciales plurilaterales (entre al menos tres países).

Este grupo incluye a todos los países de la Unión Europea, los cuatro países europeos que integran la Asociación Europea de Libre Comercio (Efta), los once miembros originales del CPTPP (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), además del Reino Unido y Corea del Sur, junto a economías más pequeñas orientadas al libre comercio como Costa Rica y Marruecos.

Los plurilateralistas podrían profundizar sus relaciones entre sí, con un crecimiento anual compuesto del 3% durante la próxima década, a medida que reducen barreras comerciales y buscan diversificar su exposición lejos de Estados Unidos y China. El comercio con economías Brics+ crecería a 2,5% en la próxima década y a un 3% con el resto del mundo.

Brics +

Los países Brics+, excluyendo a China, expandirán sus relaciones comerciales tanto con el Sur Global como con China. Esa agrupación incluye a los miembros originales de los Brics (Brasil, Rusia, India y Sudáfrica) y a países que se incorporaron posteriormente, como Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Los países Brics+ avanzaron en colaborar entre sí en materia comercial, que consideran un motor de crecimiento. Sin embargo, su enfoque hacia el comercio es diverso: algunos negocian acuerdos con otros bloques y otros no. Ese nodo podría registrar un crecimiento anual compuesto del 3 % con el resto del mundo y un crecimiento promedio del comercio entre ellos.

Los países fuera de esos cuatro nodos se agrupan en la categoría “Resto del Mundo”. En su mayoría son economías del Sur Global en Asia, África, Medio Oriente y América latina que buscan mantener una neutralidad estratégica. No obstante, esos “agentes libres” adquirirán, según BCG, una relevancia creciente en el futuro, tanto como mercados como proveedores de bienes y servicios.

La reorganización

Los acontecimientos de los próximos años, como la conclusión de las negociaciones para la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Usmca) en 2026, podrían modificar significativamente el escenario de mosaico comercial. También podrían producirse efectos de mayor alcance, a medida que otros países reaccionen al cambio de rumbo de EEUU o levanten barreras para corregir desequilibrios con China.

“El comercio global no está disminuyendo sino reorganizándose”, añadió Astudillo. Y sentenció: “Los líderes que integren la geopolítica en sus decisiones de inversión y estrategia estarán mejor posicionados para navegar la próxima década de cambios y asegurar tanto resiliencia como crecimiento”.