La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica

El espacio que agrupa a pequeñas y medianas empresas, productores y cooperativas criticó las políticas del gobierno nacional

La Mesa Regional de la Producción Nacional fue creada a mediados de este año en Rosario.

La Mesa Regional de la Producción Nacional alertó sobre el efecto destructivo de las políticas económicas del gobierno nacional y pidió un drástico cambio de rumbo en 2026.

La mesa de empresarios nacionales es un espacio que nació este año nuclea a pequeñas y medianas empresas, cooperativas y productores locales, que buscan visibilizar su rol esencial en el desarrollo local y la generación de empleo. Entre otras entidades, participa la Asamblea de Pequeña y Medianas Empresas (Apyme).

“Este año que termina significó un gran golpe para el sector productivo argentino y en particular para las pymes, productores, cooperativas y comerciantes”, señaló el nucleamiento empresario en un documento.

Según señaló, 22 mil empresas cerraron sus puertas y se perdieron 300 mil puestos de trabajo, a la par que la utilización de la capacidad instalada se redujo en un 61%. A la inversa, el precio en dólares de los alimentos aumentó 30%.

La mesa denunció que las políticas del gobierno nacional perjudican al sector productivo nacional. Es el caso de la apertura de importaciones indiscriminadas, que lesiona el circuito comercial y la producción local. “Las compras por courier crecieron un 237% impactando directamente en los rubros textiles y calzado, metalmecánica, maquinarias agrícolas, alimentos, entre otros”, indicó.

La importación de bienes de consumo creció un 95% en un año, afectando la producción nacional, pero sin bajar los precios. “Mientras la relación peso - dólar se mantuvo estable, los alimentos, bienes de consumo en general y servicios crecieron por encima del 30% en un año”, apuntó. En síntesis, “mientras los precios aumentan igualmente, se pierden competidores locales atando el consumo directamente a la necesidad de generar dólares para pagar importaciones”.

Los empresarios pymes también rechazaron el cierre y debilitamiento de las dependencias estatales dedicadas a las pymes y productores tales como el Inta y el Inti, fundamentales para el desarrollo competitivo de nuestros sectores.

Ley de emergencia mipyme

En contraposición, las entidades participantes de la Mesa Regional de la Producción Nacional promovieron un proyecto de ley de emergencia mipyme, que ya tuvo despacho favorable en la Cámara de Diputados de la Nación.

“El 2026 necesita cambios profundos en la dirección económica y política, nuestro sector es clave para el desarrollo económico y social del país, representando más del 80% de nuestro PBI, millones de puestos de trabajo y es parte clave para el desarrollo de las comunidades, los circuitos comerciales”, señaló el espacio empresario. Y recordó que las pymes, productores, cooperativas y comerciantes son “la pata productiva que genera más empleo, distribuye ingresos y abastece a la gran mayoría de los habitantes de nuestro país”.

“Atentar contra nuestras entidades solo produce más desempleo, caída del consumo, caída de la producción nacional y dependencia absoluta del extranjero y atraso económico”, advirtieron.