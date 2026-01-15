La Capital | Economía | presidente

El presidente de Ford Argentina advirtió que podrían cerrar fábricas de autos en el país

Martín Galdeano cuestionó la elevada presión impositiva y los problemas de competitividad que enfrenta la industria automotriz local.

15 de enero 2026 · 19:32hs
Juan Galdeano

Juan Galdeano, presidente de Ford, un duro crítico de la presión tributaria.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, cuestionó los problemas de competitividad que tiene el país por la presión impositiva, y hasta dijo que no le sorprendería que algúna terminal local cierre a raíz de ese problema.

“Las limitantes hoy para nosotros son dos: una es el marco impositivo y la otra es cómo la Argentina se integra al mundo, que ahí venimos progresando bien. Hay algunos anuncios últimamente que están buenos como los acuerdos con la Unión Europea, que es largo plazo con una baja progresiva de aranceles efectivos; y el acuerdo con Estados Unidos, que hay que ver qué es lo que termina siendo para la industria automotriz argentina. Pero el gran problema es el marco impositivo”, explicó.

Sobre la posibilidad de que alguna fábrica cierre, respondió: “No me sorprendería que sea un camino donde sea cada vez más difícil justificar proyectos de inversión. No me sorprendería que esto sea un camino, porque vos estás compitiendo en un mercado global donde competís contra productores que no solo no tienen este tipo de mochilas, sino que tienen políticas de Estado donde incentivan la producción y exportación de autos. No me sorprendería que cierren fábricas de autos en la Argentina”.

Galdeano dijo que el país compite contra “todas las terminales, pero también competimos contra nuestras propias fábricas en otros países para exportarle a distintos lugares”. __IP__

“Pacheco tiene hoy entre doce y quince puntos de impuestos para exportar. Tenés entre tres y cinco puntos de impuestos nacionales, impuesto al cheque o débitos y créditos, y algo que queda todavía y que estamos trabajando con el Gobierno de retenciones a las exportaciones. Después de Ingresos Brutos, que para mí es lo más distorsivo y nocivo que hay, tenés entre seis y siete puntos, y no solo afecta habilidad de una fábrica Ford en Argentina de exportar, sino que te impide localizar autopiezas o tener más cadena productiva de proveedores nacionales. O sea, cuanto más cadena productiva yo tengo, peor es. Y municipal, te diría que tenés entre dos y tres puntos”, detalló.

