Derrumbe en las tasas de plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

Tras meses de altas tasas nominales anuales (TNA) en los depósitos de plazos fijos, los retornos en pesos de estos instrumentos financieros sufrieron un fuerte derrumbe. En los principales bancos, a principios de septiembre la TNA se ubicaba entre el 40 y el 45%. Sin embargo, para el último lunes del mes este porcentaje se ubica entre 32 y 38%.
Un ejemplo es lo que sucedió con el Banco Galicia, que bajó su tasa de interés del 42% al 35% anual. De esta manera, a principios de mes, un depósito de plazo fijo de $1.000.000 rendía $1.034.000 a 30 días. Ahora, si un ahorrista inmoviliza esa cantidad de dinero rendirá $1.028.000, aproximadamente. Por lo que el retorno bajó considerablemente.
En esta nota, la tasa de interés anual que ofrecen los principales bancos a la hora de optar por un plazo fijo como forma de ahorro. Además, cuánto rinde un depósito de $1.000.000 a 30 días.
Cuánto rinde un plazo fijo en los principales bancos
Si se piensa en un depósito de $1.000.000 a 30 días, la TNA y el retorno en pesos en los principales bancos son los siguientes:
Banco Nación: 36 % anual → total aproximadamente $1.029.589 (con un depósito a 30 días)
Banco Santander: 35 % anual → $1.028.767.
Banco Galicia: 35,25 % anual → $1.028.041.
Banco Provincia: 34 % anual → $1.027.945.
Banco BBVA: 35 % anual → $1.028.767.
Banco Macro: 35,5 % anual → $1.029.197.
Banco Credicoop: 34 % anual → $1.027.945.
ICBC: 35,15 % anual → $1.028.923.
Banco Ciudad: 31 % anual → $1.025.479.
Banco Comafi: 37 % anual → $1.030.411.