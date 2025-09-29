La Capital | Economía | plazos fijos

Derrumbe en las tasas de plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1.000.000

A pesar de que la TNA se mantenía en alza hace meses, la última semana del mes los rendimientos en plazos fijos cayeron considerablemente

29 de septiembre 2025 · 15:41hs
En la última semana del mes se sintió una fuerte caída en las tasas de plazos fijos

Tras meses de altas tasas nominales anuales (TNA) en los depósitos de plazos fijos, los retornos en pesos de estos instrumentos financieros sufrieron un fuerte derrumbe. En los principales bancos, a principios de septiembre la TNA se ubicaba entre el 40 y el 45%. Sin embargo, para el último lunes del mes este porcentaje se ubica entre 32 y 38%.

Un ejemplo es lo que sucedió con el Banco Galicia, que bajó su tasa de interés del 42% al 35% anual. De esta manera, a principios de mes, un depósito de plazo fijo de $1.000.000 rendía $1.034.000 a 30 días. Ahora, si un ahorrista inmoviliza esa cantidad de dinero rendirá $1.028.000, aproximadamente. Por lo que el retorno bajó considerablemente.

En esta nota, la tasa de interés anual que ofrecen los principales bancos a la hora de optar por un plazo fijo como forma de ahorro. Además, cuánto rinde un depósito de $1.000.000 a 30 días.

Cuánto rinde un plazo fijo en los principales bancos

Si se piensa en un depósito de $1.000.000 a 30 días, la TNA y el retorno en pesos en los principales bancos son los siguientes:

Banco Nación: 36 % anual → total aproximadamente $1.029.589 (con un depósito a 30 días)

Banco Santander: 35 % anual → $1.028.767.

Banco Galicia: 35,25 % anual → $1.028.041.

Banco Provincia: 34 % anual → $1.027.945.

Banco BBVA: 35 % anual → $1.028.767.

Banco Macro: 35,5 % anual → $1.029.197.

Banco Credicoop: 34 % anual → $1.027.945.

ICBC: 35,15 % anual → $1.028.923.

Banco Ciudad: 31 % anual → $1.025.479.

Banco Comafi: 37 % anual → $1.030.411.

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Cepo más estricto: el BCRA prohíbe a personas y empresas operar dólar oficial y financieros al mismo tiempo

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo 

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

El proyecto en el Concejo propone una plataforma de acceso a información en tiempo real, incluyendo cortes, desvíos, obras, baches, accidentes y obstáculos en la vía pública

