A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

Argentino entró dormido, cometió errores groseros y el Lechero lo derrotó con un lapidario 3 a 0, en el partido de ida del Reducido de la Primera C

Después de un córner a favor, llegó el tiro de esquina en contra y el gol de Leandro N. Alem a los 5 minutos. Al toque a Argentino le harían el segundo.

Argentino comenzó torcido en General Rodríguez en el partido de ida del Reducido ante Leandro N. Alem . Cometió dos errores groseros en defensa y el Lechero con goles de Gustavo Alcaraz y Lucas Uñate se puso rápidamente al frente del marcador por 2 a 0. Así se fueron al descanso.

El desconcierto y la amargura fue total para el plantel salaíto tras los dos tantos en contra. El equipo dirigido por Gerardo Martino (hijo), trató de rearmarse, se adelantó en el terreno y con remates desde afuera de Bartalini y Atardo trató de llegar al descuento.

Con el correr de los minutos, el trámite se disputó en el mediocampo, el dueño de casa jugó tranquilo por el resultado a su favor y todo lo contrario fue el Albo, buscó de todas las formas para achicar el marcador pero los delanteros no contaron con situaciones para llegar al arco de Ricardo Grieger.

El resto de la primera estuvo de más, el dueño de casa manejó con mucho criterio el balón y cuando se lo propuso llegó con peligro al arco del dubitativo Gastón Fernández. De esa manera se fueron al descanso con el triunfo del lechero por 2 a 0.

En el segundo tiempo, Argentino fue en busca del descuento y a los 51' Lucas Bracco probó desde afuera del área y el remate salió muy cerca del travesaño.

Alem liquidó el pleito en el segundo tiempo

Los minutos pasaron, el partido se disputó en el mediocampo y no hubo situaciones en peligro sobre los arcos. A los 69', el Pelado Rodrigo Sánchez se metió en el área, fue derribado por Schmidt, el árbitro Gonzalo Correa sancionó la pena máxima y mismo el delantero a la izquierda del Gato Fernández estampó el 3 a 0 lapidario.

Argentino golpeado por el resultado trató de adelantarse en el terreno y achicar el resultado pero la faltó ideas para romper el cerrojo que le puso la defensa de los lecheros. A eso hay que sumarle que los cambios llegaron tarde y la producción del equipo de "Gede" Martino fue para el olvido.

El final llegó en General Rodríguez, Argentino dejó una pobre imagen ante Leandro N. Alem y cayó sin atenuantes en el partido de ida del Reducido de la Primera C. Ahora en siete días tendrá la revancha para revertir este resultado y ante su gente deberá cambiar por la historia para seguir en carrera por el segundo ascenso a Primera B.

Leandro N. Alem 3: Ricardo Grieger; Gustavo Alcaraz, Nicolás Pardo, Roberto Floris, Braian Brandán; Facundo Uñate, Facundo Romero, Gianfranco Firmapaz; Andrés Fortini, Enzo Ventecol y Rodrigo Sánchez. DT: Néstor Retamar

Argentino 0: Gastón Fernández; Facundo Yess, Alexis Schmidt, Lucas Zapata y Thiago Bartalinii; Alejo Fernández, Franco Tanneur, Diego Aguirre y Gonzalo Atardo; Lucas Bracco y Tomás Dopazo. DT: Gerardo Martino.

Goles: : 6' Gustavo Alcaraz (LNA), 7' Lucas Uñate (LNA), 70' (p) Rodrigo Sánchez (LNA)

Arbitro: Gonzalo Correa

Cancha: Leandro N. Alem