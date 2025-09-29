La Capital | Ovación | Argentino

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

Argentino entró dormido, cometió errores groseros y el Lechero lo derrotó con un lapidario 3 a 0, en el partido de ida del Reducido de la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

29 de septiembre 2025 · 16:28hs
Después de un córner a favor

IMAGEN TV

Después de un córner a favor, llegó el tiro de esquina en contra y el gol de Leandro N. Alem a los 5 minutos. Al toque a Argentino le harían el segundo.

Argentino comenzó torcido en General Rodríguez en el partido de ida del Reducido ante Leandro N. Alem. Cometió dos errores groseros en defensa y el Lechero con goles de Gustavo Alcaraz y Lucas Uñate se puso rápidamente al frente del marcador por 2 a 0. Así se fueron al descanso.

El desconcierto y la amargura fue total para el plantel salaíto tras los dos tantos en contra. El equipo dirigido por Gerardo Martino (hijo), trató de rearmarse, se adelantó en el terreno y con remates desde afuera de Bartalini y Atardo trató de llegar al descuento.

Argentino no tuvo profundidad en ofensiva

Con el correr de los minutos, el trámite se disputó en el mediocampo, el dueño de casa jugó tranquilo por el resultado a su favor y todo lo contrario fue el Albo, buscó de todas las formas para achicar el marcador pero los delanteros no contaron con situaciones para llegar al arco de Ricardo Grieger.

El resto de la primera estuvo de más, el dueño de casa manejó con mucho criterio el balón y cuando se lo propuso llegó con peligro al arco del dubitativo Gastón Fernández. De esa manera se fueron al descanso con el triunfo del lechero por 2 a 0.

En el segundo tiempo, Argentino fue en busca del descuento y a los 51' Lucas Bracco probó desde afuera del área y el remate salió muy cerca del travesaño.

Alem liquidó el pleito en el segundo tiempo

Los minutos pasaron, el partido se disputó en el mediocampo y no hubo situaciones en peligro sobre los arcos. A los 69', el Pelado Rodrigo Sánchez se metió en el área, fue derribado por Schmidt, el árbitro Gonzalo Correa sancionó la pena máxima y mismo el delantero a la izquierda del Gato Fernández estampó el 3 a 0 lapidario.

Argentino golpeado por el resultado trató de adelantarse en el terreno y achicar el resultado pero la faltó ideas para romper el cerrojo que le puso la defensa de los lecheros. A eso hay que sumarle que los cambios llegaron tarde y la producción del equipo de "Gede" Martino fue para el olvido.

El final llegó en General Rodríguez, Argentino dejó una pobre imagen ante Leandro N. Alem y cayó sin atenuantes en el partido de ida del Reducido de la Primera C. Ahora en siete días tendrá la revancha para revertir este resultado y ante su gente deberá cambiar por la historia para seguir en carrera por el segundo ascenso a Primera B.

Leer más: Central Córdoba inicia el otro camino para llegar al tan ansiado ascenso a Primera B

Leandro N. Alem 3: Ricardo Grieger; Gustavo Alcaraz, Nicolás Pardo, Roberto Floris, Braian Brandán; Facundo Uñate, Facundo Romero, Gianfranco Firmapaz; Andrés Fortini, Enzo Ventecol y Rodrigo Sánchez. DT: Néstor Retamar

Argentino 0: Gastón Fernández; Facundo Yess, Alexis Schmidt, Lucas Zapata y Thiago Bartalinii; Alejo Fernández, Franco Tanneur, Diego Aguirre y Gonzalo Atardo; Lucas Bracco y Tomás Dopazo. DT: Gerardo Martino.

Goles: : 6' Gustavo Alcaraz (LNA), 7' Lucas Uñate (LNA), 70' (p) Rodrigo Sánchez (LNA)

Arbitro: Gonzalo Correa

Cancha: Leandro N. Alem

Noticias relacionadas
Orgullo rosarino. Facundo Marín, Alexis Schmitd, Paulo Killer y Lucas Bracco posan para Ovación junto a la pelota.

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

El 10 de Argentino. El neuquino Diego Aguirre se refirió a los encuentros que jugarán en el Reducido. 

"Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido"

Argentino es el mejor equipo del país en fútbol playa y el año que viene jugará la Libertadores

Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

La historia reciente de Instagram de Aníbal Colapinto y la de antes de que Franco volviera a la Fórmula 1.

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Lo último

El genio japonés de los videojuegos ahora está leyendo una novela argentina

El genio japonés de los videojuegos ahora está leyendo una novela argentina

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

El proyecto en el Concejo propone una plataforma de acceso a información en tiempo real, incluyendo cortes, desvíos, obras, baches, accidentes y obstáculos en la vía pública

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas
La Ciudad

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña
Salud

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña

La actividad económica muestra señales de retracción
Economía

La actividad económica muestra señales de retracción

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural
La Ciudad

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Ovación
A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

Por Juan Iturrez
Ovación

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

Qué es la tarjeta verde del Mundial sub-20 y cómo la utilizó la selección argentina

Qué es la "tarjeta verde" del Mundial sub-20 y cómo la utilizó la selección argentina

Policiales
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

La Ciudad
Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural
La Ciudad

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa
Información General

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario
La Ciudad

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender
POLICIALES

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana
La Ciudad

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca
La Ciudad

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven
POLICIALES

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística
La Ciudad

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20
Ovación

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho efectivo en sus bolsillos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande