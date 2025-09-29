La Capital | Ovación | Franco Colapinto

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Franco Colapinto sigue haciendo historia en la máxima categoría y el domingo en Marina Bay alcanzará otro hito importante para los argentinos.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

29 de septiembre 2025 · 11:38hs
El A525 de Alpine de Franco Colapinto

El A525 de Alpine de Franco Colapinto, en el callejero de Bakú. En Singapur se apresta a alcanzar una meta impensada cuando tomó el Williams el año pasado.

Franco Colapinto sigue haciendo historia en la Fórmula 1 y el próximo domingo alcanzará otra marca. En el GP de Singapur igualará a dos argentinos en cantidad de presencias y, si todo sigue así, a fin de año alcanzará el podio.

Colapinto cumplió en Bakú 20 carreras en la máxima categoría mundial y en Marina Bay llegará a las 21. Ese es el número de grandes premios que disputó Gastón Mazzacane entre 2000 y 2001, y Oscar Larrauri entre 1988 y 1989, aunque en el caso del Poppy solo en 8 clasificó para largar y en 7 corrió efectivamente.

En Singapur entonces, Colapinto los empatará y en la siguiente cita en Austin los superará para quedar cuarto en la lista de argentinos en la F-1, ahí nomás del tercero, José Froilán González. Es más, al terminar la temporada también quedará arriba del Cabezón (26 GP, entre 1950 y 1960), solo por detrás de Carlos Alberto Reutemann (146 GP, entre 1972 y 1982) y Juan Manuel Fangio (51, entre 1950 y 1958).

Colapinto entonces igualará a Mazzacane y Larrauri, aunque los casos de ambos son muy distintos. Con 12 años de diferencia, la Fórmula 1 cambió muchísimo. A fines de los 80 participar no era tan difícil como ahora, mientras que a comienzos de siglo ya se parecía bastante a la actualidad.

images (1)
La última vez de Oscar Larrauri en Fórmula 1, en las calles de Adelaida para el GP de Australia de 1989. No pudo preclasificar al EuroBrun.

La última vez de Oscar Larrauri en Fórmula 1, en las calles de Adelaida para el GP de Australia de 1989. No pudo preclasificar al EuroBrun.

El caso del Poppy Oscar Larrauri

Mientras el Poppy debía lidiar con preclasificaciones y clasificación, el platense tenía asegurada su participación, aún partiendo último como ocurría a menudo.

>>Leer más: Franco Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: "No tenía amigos, estaba solo"

Nada menos que 18 equipos participaron del Mundial de 1988 y 20 en 1989. De hecho, en esta última temporada Larrauri participó de los últimos 5 GP y no pudo superar la precalificación, con 39 autos en pista.

Un poco mejor le fue en el año debut con ese Eurobrun que llegó a la Fórmula 1 por la insistencia de Larrauri al propietario, Walter Brun, usando un argumento convincente. Participar en la máxima categoría suponía un costo parecido a cuando juntos compitieron en el Mundial de Endurance.

En ese 1988 Larrauri fue a los 16 GP de la temporada, pero solo en la mitad clasificó para largar, mientras que en el primero no pudo hacerlo porque el Eurobrun padeció problemas eléctricos cuando iba camino a la grilla de partida.

images
El Prost de Gastón Mazzacane, delante de unos de los autos de su antiguo equipo, Minardi, en Imola. Fue la última vez del platense en Fórmula 1.

El Prost de Gastón Mazzacane, delante de unos de los autos de su antiguo equipo, Minardi, en Imola. Fue la última vez del platense en Fórmula 1.

El caso de Gastón Mazzacane

Distinta fue la situación de Mazzacane. Para entonces, ya la Fórmula 1 había cerrado el grifo, los costos se encarecieron y solo 11 equipos con dos autos cada uno participaron de las temporadas 2000 y 2001.

Por eso, el platense largó siempre, tanto en las 17 carreras del 2000 con el Minardi, como en las 4 del 2001 con Prost, hasta que fue sustituido y ya no volvería a la F-1, pese al último intento del año siguientes en el desmembrado Arrows.

Colapinto participó ya en 20 grandes premios de Fórmula 1, más allá de que en el de Inglaterra de este año no pudo largar por un problema con el Alpine. En Singapur llegará al cuarto lugar entre los argentinos que participaron en la Fórmula 1 e igualará al ultimo. Para fin de año, subirá el podio si todo sigue bien. La historia le tiene reservado un lugar grande en la historia grande.

Noticias relacionadas
Conmovedoras anécdotas de Franco Colapinto sobre sus iniciios.

Colapinto y su camino a la Fórmula 1: "No tenía amigos, estaba solo"

El poleman Charles Leclerc y Franco Colapinto sonríen antes de salir a pasear por el circuito de Hungaroring, antes de la largada del GP de Hungría.

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Franco Colapinto, con gomas duras gastadas, contuvo a Pierre Gasly con gomas medias nuevas en las últimas diez vueltas de Azerbaiyán.

El contraste en los dichos de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

formula 1: cuando vuelve a correr franco colapinto y en donde

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y en dónde

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Lo último

Córdoba se convierte en el escenario del mundo con el Festival Internacional de Teatro Mercosur

Córdoba se convierte en el escenario del mundo con el Festival Internacional de Teatro Mercosur

¿Se van a sentar con Espert?: el peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco

"¿Se van a sentar con Espert?": el peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco

Pami: qué credenciales serán válidas en octubre de 2025

Pami: qué credenciales serán válidas en octubre de 2025

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

También fue aprehendido un barra de Coronel Aguirre, club de Villa Gobernador Gálvez, en la misma causa que investiga narcomenudeo y hechos violentos

Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una sanción ejemplar
La Ciudad

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una "sanción ejemplar"

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo
Policiales

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos
La Ciudad

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Ovación
Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur
Ovación

Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur

Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur

Un exigente desafío para Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Singapur

El duro momento que atraviesa Lewis Hamilton tras perder a su perro Roscoe

El duro momento que atraviesa Lewis Hamilton tras perder a su perro Roscoe

La ropa de Newells: ¿hasta cuándo se extendió el contrato con la marca de la camiseta?

La ropa de Newell's: ¿hasta cuándo se extendió el contrato con la marca de la camiseta?

Policiales
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

La Ciudad
El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una sanción ejemplar
La Ciudad

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una "sanción ejemplar"

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven
POLICIALES

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística
La Ciudad

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20
Ovación

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho efectivo en sus bolsillos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe