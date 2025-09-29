La Capital | Policiales | Barra

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

También fue aprehendido un barra de Coronel Aguirre, club de Villa Gobernador Gálvez, en la misma causa que investiga narcomenudeo y hechos violentos

29 de septiembre 2025 · 11:59hs
Armas

Armas, dinero y drogas secuestradas tras la detención de Zapa, barra de Newell´s investigado por narcomenudeo. 
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Un referente de la barra brava de Newell's fue detenido este lunes en el marco de un centenar de allanamientos. Hubo más de treinta personas demoradas por distintos delitos vinculados al narcomenudeo en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Daniel "Zapa" Vallejos, sindicado como uno de los jefes territoriales de la pesada leprosa, está sospechado por sus vínculos con líderes criminales que están presos.

Los operativos fueron solicitados por el fiscal Pablo Socca y llevados a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), Policía Federal y Gendarmería Nacional. Se realizaron en más de 100 domicilios de Rosario y alrededores, extendiéndose los procedimientos desde las 4 hasta las 10 del lunes.

Además de 33 demorados la policía secuestró casi 20 millones de pesos, poco más de 2 mil dólares, cocaína, marihuana y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento destinado al narcomenudeo. También hubo secuestro de armas: dos escopetas, tres revólveres y una pistola de fabricación casera.

Otro barra detenido

Alejandro Daniel Vallejos, alias Zapa, es considerado por la Justicia como uno de los referentes de la barra brava de Newell's. En las últimas semanas fue mencionado como parte de los miembros de la hinchada que permitieron la presencia en el paravalanchas de personas que anteriormente formaban parte de la barra de Rosario Central. Entre ellos el recientemente asesinado Juan Domingo "Cascarita" Ramírez, y Juan José "Juancito" Gómez, detenido por su presunta participación en una balacera.

Además de Vallejos también fue detenido otro barra. Se trata de Yiyo, apodo por el que se conoce a José María Medrano, sindicado jefe de la hinchada de Coronel Aguirre, club de Villa Gobernador Gálvez. Desde hace tiempo la Justicia advierte que en este club de la localidad vecina hay barras que también militan en la hinchada leprosa. Todo en un marco de presuntos negocios ilícitos conectados también con personas privadas de la libertad.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 10.48.35

La investigación abarca a tres organizaciones delictivas con despliegue principalmente en Villa Gobernador Gálvez y Rosario, pero también en otras localidades aledañas. Como trasfondo aparece el negocio del narcomenudeo y hechos violentos relacionados a esa actividad. En ese marco además del fiscal Socca participó de la investigación la fiscal Brenda Debiasi, integrante del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.

Conexión con la cárcel

Los procedimientos también incluyeron requisas en la cárcel provincial de Piñero y en las penitenciarias federales de Ezeiza y Marcos Paz. En estas dependencias están detenidos los presuntos líderes de estas organizaciones investigadas.

Entre ellos figura como principal sospechoso Carlos Damián "Toro" Escobar, barra de Newell's conocido por su mención en la bandera desplegada en la despedida de Maximiliano Rodríguez. Un trapo en el que aparecía el dibujo de un toro, en referencia a Escobar, junto a un pollo y un mono para representar a los otros dos jefes desde la cárcel de la barra leprosa: Leandro "Pollo" Vinardi, y Máximo Ariel "Guille" Cantero, líder de Los Monos.

Otro de los reclusos investigados es Cristian "Pupito" Avalle, gerente de Los Monos en Villa Gobernador Gálvez y condenado en marzo pasado a prisión perpetua por homicidios relacionados a la banda criminal que lideraba desde la cárcel. Además, otros 18 presos son investigados por su presunta participación en las organizaciones y podrían ser imputados junto a los detenidos en los allanamientos de este lunes.

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

También fue aprehendido un barra de Coronel Aguirre, club de Villa Gobernador Gálvez, en la misma causa que investiga narcomenudeo y hechos violentos

Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
