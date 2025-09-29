La Capital | Ovación | hockey

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

Luciana Aymar y Ayelén Stepnik fueron integrantes fundamentales del seleccionado argentino femenino, ganador de la medalla de plata en los Juegos de Sydney

Rodolfo Parody

Rodolfo Parody

29 de septiembre 2025 · 16:25hs
Ayelén Stepnik y Lucha Aymar

Ayelén Stepnik y Lucha Aymar, arriba de la autobomba por Rosario, a días del podio olímpico del hockey. 
Lucha Aymar

Lucha Aymar, en acción durante la final entre Las Leonas y Australia. El local ganó por 3 a 1.

Los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 marcaron un antes y un después en la selección argentina femenina de hockey. El deporte tenía una rica historia a nivel internacional, pero Australia fue el inicio de un período exitoso de Las Leonas, que aún continúa.

Argentina obtuvo la medalla de bronce, la primera presea olímpica, con el aporte fundamental de dos rosarinas, Luciana Aymar y Ayelén Stepnik, titulares en todos los partidos de aquel plantel.

Hace exactamente 25 años, un 29 de septiembre, la selección argentina subió a su primer podio olímpico. Obtuvo la medalla plateada luego de perder la final por 3 a 1 contra la principal potencia del momento, Australia.

Las Leonas se juntaron para recordar

Varias de las integrantes de la selección, que en esos Juegos comenzaron a identificarse con Las Leonas, se reunieron este domingo 28 de septiembre, para aguardar la llegara de este lunes. El encuentro fue en la casa de Gabriel Minadeo, entonces asistente del entrenador Sergio "Cacho" Vigil y que con los años sería su reemplazante.

Lucha Aymar y Aye Stepnik compartieron este grato momento, divertido y lleno de anécdotas, en compañía de Karina Masotta, Magdalena Aicega, Vanina Onetto, Mercedes Margalot, Mariela Antoniska, Soledad García, entre otras.

image - 2025-09-29T153527.257
Las exjugadoras de la selección argentina de hockey, con Ayelén Stepnik y Luciana Aymar, celebran aquella medalla de plata.

Las exjugadoras de la selección argentina de hockey, con Ayelén Stepnik y Luciana Aymar, celebran aquella medalla de plata.

Las Leonas rosarinas subieron a las redes sociales imágenes de la reunión y hasta videos. Lucha subió un video en el que aparece con una camiseta suya, con el número 8 gastado por el paso del tiempo.

Hasta ese momento previo a Sydney, el seleccionado femenino tenía tres subcampeonatos del mundo, en 1974, 1976, ambos con la presencia de la rosarina Patsy Gorina, y 1994, con la rosarina Julieta Castellán. Pero los Juegos Olímpicos de Sydney significaron una escalera ascendente, que continuó con titulos del mundo y más medallas olímpica, aunque todavía ninguna fue de oro.

>> Leer más: Luciana Aymar y una obra con "la pasión y el amor de cuando jugaba"

El lunes de octubre de 2002, Aymar y Stepnik arribaron a Rosario desde Australia y en el parque Independencia se subieron a una autobomba para recorrer las calles de la ciudad y ser saludadas por la gente.

Palabra de Lucha Aymar y Ayelén Stepnik

"Más allá del resultado, se ganó mucho más", dijo Lucha a La Capital, en ese día de tantas emociones en la ciudad junto a los afectos, sobre lo que representó la actuación de la selección argentina en Sydney. Y entendiendo que era un punto de partida, planteó: "Demostramos que se puede".

image - 2025-09-29T160116.489
Lucha Aymar, en acción durante la final entre Las Leonas y Australia. El local ganó por 3 a 1.

Lucha Aymar, en acción durante la final entre Las Leonas y Australia. El local ganó por 3 a 1.

Stepnik, a su turno, habló de las sensaciones del partido decisivo. "Viví con emoción los instantes previos antes de medirnos con Australia, porque estaba en una final olímpica. Después del partido te queda el sabor amargo de la derrota, pero luego lo disfrutamos", manifestó.

La campaña de la selección argentina, en la etapa clasificatoria, fue con victorias sobre Corea del Sur (3-2) y Gran Bretaña), y derrotas ante Australia (3-1) y España (1-0).

En la segunda fase, Argentina venció a Países Bajos (3-2), China (2-1) y Nueva Zelanda (7-1), clasificando en el primer puesto a la final, que perdió contra Australia (3-1).

