La Capital | Política | campaña

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Estiman que el presidente llegará a la ciudad en los primeros días de octubre. Encabezará un acto público en un espacio a definir y se reunirá con los candidatos de LLA de Santa Fe

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

28 de septiembre 2025 · 06:10hs
Javier Milei en noviembre de 2023

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Javier Milei en noviembre de 2023, antes del balotaje con el peronista Sergio Massa.

El presidente Javier Milei, tras su gira por Estados Unidos, activó rápidamente el modo campaña electoral: este lunes llegará a Ushuaia -Tierra del Fuego- y en los primeros días de octubre próximo tiene previsto desembarcar en Rosario con el objetivo de respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe para los inminentes comicios legislativos nacionales.

Con la estrategia electoral sometida a reseteo por parte de la cúpula libertaria, Milei busca mostrarse en provincias clave como Santa Fe, Córdoba y Corrientes, al igual que en ciudades de peso como Mar del Plata, para ratificar en primera persona el rumbo económico y político de su gobierno y disputar con Fuerza Patria el voto por la composición del Congreso nacional.

Milei y el escenario electoral

Los libertarios procuran, a través de las recorridas programadas por el interior del país, recuperar el perfil que llevó a Milei a la Presidencia en 2023 y revertir el impacto negativo de la abultada derrota del 7 de septiembre pasado que ubicó al peronismo, con más de trece puntos de ventaja, como la fuerza ganadora de la elección bonaerense.

Ese revés en las urnas potenció el momento de mayor fragilidad política (a la par de las turbulencias en los mercados, duros golpes parlamentarios, sospechas de corrupción y desencanto social) desde que Milei asumió como presidente.

>>Leer más: Quién es Pilar Ramírez, la nueva jefa de campaña de la Libertad Avanza

Poco antes del rediseño de estrategia, el jefe del Estado había reunido en la Quinta de Olivos a más de 70 candidatos y dirigentes oficialistas para bajar el mensaje a amplificar durante la campaña nacional.

Al respecto, en La Libertad Avanza de Santa Fe confían en una recuperación de terreno a partir del reciente respaldo brindado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la consiguiente calma en los mercados.

AP01
Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado nacional, flanqueado por Romina Diez y Karina Milei.

Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado nacional, flanqueado por Romina Diez y Karina Milei.

De hecho, al tiempo que proyectan un escenario de tercios (por acción de Provincias Unidas) en territorio santafesino, no visualizan una eventual merma de votos como consecuencia de la fugaz movida de las retenciones promovida por el gobierno -más allá de admitir errores en la comunicación de la iniciativa- e insisten en que falta poco para cumplir la promesa de llevar a cero los derechos de exportación para los granos.

Respecto de la inminente visita a Rosario, la definición del lugar donde Milei encabezará el acto de campaña correrá por cuenta de Casa Militar, encargada de la seguridad del primer mandatario.

Paralelamente, según pudo saber La Capital, el presidente mantendrá reuniones con los candidatos de LLA de Santa Fe, que depararán fotos y material proselitista a amplificar vía redes sociales, cancha donde se desenvuelve con mayor comodidad el equipo comunicacional del partido violeta.

El presidente y Rosario

También en modo campaña, Milei había encabezado en febrero de 2021, como parte de tridente de Avanza Libertad que completaban José Luis Espert y Luis Rosales, un acto en las escalinatas del Parque de España.

Luego, en noviembre de 2023, antes del balotaje con el peronista Sergio Massa, el entonces candidato a presidente de La Libertad Avanza realizó una multitudinaria caravana que finalizó con un discurso a escasos metros del Monumento a la Bandera.

>>Leer más: Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de Estados Unidos

Estuvo acompañado en el escenario por su hermana Karina (actual secretaria General de la Presidencia), por la excandidata a gobernadora bonaerense de su espacio Carolina Píparo y por Romina Diez, hoy diputada nacional y jefa de LLA en la provincia.

Ya como jefe del Estado, Milei asistió en dos oportunidades a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y al primero de los dos actos oficiales por el Día de la Bandera realizados desde que desembarcó en la Casa Rosada, en diciembre de 2023.

Por lo pronto, el joven Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado nacional y vice de La Libertad Avanza de Santa Fe, recorre distintos puntos de la provincia buscando traccionar la figura de Milei y capitalizar un perfil desligado de esa “casta” tan vapuleada por el partido violeta.

Noticias relacionadas
Pilar Ramírez (izquierda) gana terreno en la cúpula de poder libertaria. 

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo

Luego del 10 de diciembre próximo, el Concejo Municipal de Rosario vivirá una mutación significativa.

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

El gobernador Maximiliano Pullaro participó de la Fiesta Nacional del Transporte.

Pullaro: "Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global, dijo Milei.

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Ver comentarios

Las más leídas

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Lo último

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica por deudas de la obra social

Clínicas y sanatorios de la ciudad suspendieron las prestaciones a gendarmes, militares y sus familias. En el sur de Santa Fe hay al menos 20 mil afiliados

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica por deudas de la obra social

Por Gonzalo Santamaría
Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Ovación
Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Por Matías Petisce
Ovación

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Newells: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani prepara el once para Estudiantes

Newell's: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani prepara el once para Estudiantes

Policiales
Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Por Claudio Berón

Policiales

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

La Ciudad
De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo por viajar y sus recuerdos

Por Matías Petisce
La Ciudad

De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo por viajar y sus recuerdos

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes

La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario

La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados