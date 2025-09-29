Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

El proyecto en el Concejo propone una plataforma de acceso a información en tiempo real, incluyendo cortes, desvíos, obras, baches, accidentes y obstáculos en la vía pública

La Municipalidad de Rosario acaba de anunciar la puesta en marcha de un plan de ordenamiento y modernización del tránsito, que incorpora acciones atravesadas por el uso de nuevas tecnologías.

Un proyecto que ingresó al Concejo Municipal impulsa que el municipio firme un acuerdo con Google Maps y Waze para construir una plataforma de acceso a información del tránsito en tiempo real , incluyendo cortes, desvíos, obras, baches, accidentes y obstáculos en la vía pública.

La propuesta del concejal Federico Lifschitz (PS) es que la ciudad de Rosario alcance un convenio de colaboración con esas compañías con el objeto de mejorar la movilidad urbana, la gestión del espacio público y la circulación de información en tiempo real entre la ciudadanía y el gobierno local.

La Municipalidad de Rosario acaba de anunciar la puesta en marcha de un plan de ordenamiento y modernización del tránsito, que incorpora acciones atravesadas por el uso de nuevas tecnologías . En este marco, el concejal aseguró que la medida debería complementarse con el intercambio de información entre los vecinos (usuarios de la app) y el gobierno local para conocer el estado del tránsito en tiempo real .

Según datos oficiales, Rosario cuenta con un parque automotor de 641.615 vehículos y casi la mitad ingresa diariamente a la zona del micro y macrocentro. En este marco, el concejal Federico Lifschitz propone que Rosario se incorpore al programa Waze for Cities.

Datos de la calle

“Queremos que se promuevan acuerdos de intercambio de datos con la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Litoral Gas y Aguas Santafesinas S.A. (Assa) para brindar información relativa a cortes, intervenciones y obras programadas. Un sistema de alerta para conductores de modo que se pueda advertir con anticipación las calles por donde no conviene circular”, dijo Lifschitz.

Se trata de una aplicación que busca mejorar la experiencia al volante y promover una conducción más segura por las calles de la ciudad.

El proyecto del concejal también promueve acuerdos de cooperación con otras plataformas tecnológicas, aplicaciones móviles o sistemas digitales que ofrezcan funcionalidades equivalentes o complementarias a las de Waze, con el objeto de mejorar la movilidad urbana, la planificación del espacio público, el acceso ciudadano a información en tiempo real y la participación activa en la gestión del entorno urbano.

La propuesta ingresó al Concejo la semana pasada y tendrá pronto debate en comisiones.