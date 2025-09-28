Estacionamiento en Rosario: en qué calles ya no se podrá dejar el auto en 45° desde esta semana

Desde el 1° de octubre, varias calles del centro de Rosario dejarán atrás el estacionamiento a 45° y pasarán a la modalidad paralela al cordón

En el marco del plan de ordenamiento y modernización del tránsito, la Municipalidad de Rosario implementa el estacionamiento paralelo al cordón en sectores hasta ahora a 45° con el objetivo de mejorar el flujo del tránsito . Además, se habilitarán boxes destinados a estacionamiento de motos para mejorar las condiciones de transitabilidad para las y los peatones sobre la vereda.

Desde el miércoles 1º de octubre entrará en vigencia dicha modificación que ofrece respuesta a las necesidades planteadas por los vecinos y teniendo en cuenta el crecimiento del parque automotor en Rosario se propone un cambio de disposición en algunas calles del área central con la finalidad de mejorar las condiciones del tránsito al generar más espacio de circulación en la calzada eliminando el estacionamiento a 45º lo cual reduce los tiempos y las interrupciones propias de las maniobras necesarias para estacionar, cabe señalar que todos los vehículos cuentan con elementos de seguridad para una detención segura en calles con pendiente.

Previo a la implementación, todas las calles afectadas estuvieron intervenidas con recambios de señalética y nueva demarcación, lo que permite mejor visibilidad y dinámica del uso del espacio . Así como también, este plan está siendo acompañado con divulgación e información por parte de equipos de Cercanía para las y los habitantes de dichas zonas.

- Córdoba entre Buenos Aires y Av. Belgrano

- Mendoza entre Alem y Ayacucho

- Ricardone entre Corrientes y Mitre

- San Martín entre Urquiza y Catamarca

- Necochea entre 3 de Febrero y Mendoza

- Colon entre Av. de la Libertad y 3 de Febrero

- Ayacucho entre 3 de Febrero y Av. de la Libertad

- Alem entre Rioja y San Juan

- 1° de Mayo entre San Luis y Córdoba

- Maipú entre San Lorenzo y Urquiza

- Catamarca entre San Martín y Sarmiento

- San Luis entre 1° de Mayo y Alem

- San Juan entre Av. de la Libertad y 1° de Mayo

- Rioja entre L. N. Alem y Primero de Mayo

Una particularidad es que en el tramo de la cortada Ricardone, entre calles Corrientes y Mitre, está contemplado habilitar el estacionamiento paralelo al cordón en ambas manos.

Estacionamiento para motos

En tanto, en la zona comprendida por calles Jujuy, Alvear, Cochabamba y Juan Manuel de Rosas, 309 boxes de estacionamiento que son ocupados por automóviles se habilitarán para motos. El objetivo es evitar el estacionamiento en veredas para mejorar las condiciones de transitabilidad para las y los peatones.

Además, se habilita el estacionamiento en determinadas intersecciones, dando respuesta a solicitudes de vecinas y vecinos, y las actividades que se desarrollan en el entorno de:

- Urquiza de Mitre a Corrientes y de Sargento Cabral a San Martín

- Rioja de Laprida a Buenos Aires

- Buenos Aires de 3 de Febrero a Córdoba

- Mitre de Urquiza a San Luis

- San Luis de Entre Ríos a Sarmiento

- San Juan de Entre Ríos a Maipú

- Mendoza de Sarmiento a Buenos Aires

- San Lorenzo de Laprida a Buenos Aires

Todas estas medidas se complementan además con la puesta en marcha del Sistema de Detección Electrónico de Infracciones de Tránsito con puntos fijos y móviles, a partir de la incorporación del videocontrol, como también la incorporación del uso de tecnologías innovadoras en relación con la nueva licitación de semáforos y la actualización del sistema de estacionamiento medido.