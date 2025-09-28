La Capital | La Ciudad | Estacionamiento

Estacionamiento en Rosario: en qué calles ya no se podrá dejar el auto en 45° desde esta semana

Desde el 1° de octubre, varias calles del centro de Rosario dejarán atrás el estacionamiento a 45° y pasarán a la modalidad paralela al cordón

28 de septiembre 2025 · 11:41hs
Desde octubre rige un cambio en el estacionamiento en el centro de Rosario

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Desde octubre rige un cambio en el estacionamiento en el centro de Rosario

En el marco del plan de ordenamiento y modernización del tránsito, la Municipalidad de Rosario implementa el estacionamiento paralelo al cordón en sectores hasta ahora a 45° con el objetivo de mejorar el flujo del tránsito. Además, se habilitarán boxes destinados a estacionamiento de motos para mejorar las condiciones de transitabilidad para las y los peatones sobre la vereda.

Desde el miércoles 1º de octubre entrará en vigencia dicha modificación que ofrece respuesta a las necesidades planteadas por los vecinos y teniendo en cuenta el crecimiento del parque automotor en Rosario se propone un cambio de disposición en algunas calles del área central con la finalidad de mejorar las condiciones del tránsito al generar más espacio de circulación en la calzada eliminando el estacionamiento a 45º lo cual reduce los tiempos y las interrupciones propias de las maniobras necesarias para estacionar, cabe señalar que todos los vehículos cuentan con elementos de seguridad para una detención segura en calles con pendiente.

Previo a la implementación, todas las calles afectadas estuvieron intervenidas con recambios de señalética y nueva demarcación, lo que permite mejor visibilidad y dinámica del uso del espacio. Así como también, este plan está siendo acompañado con divulgación e información por parte de equipos de Cercanía para las y los habitantes de dichas zonas.

dffbe988-6987-4b82-b445-89a2fb80b3be
Datos aportados por el Tribunal Municipal de Faltas dan cuenta que hay una infracción que año tras año se sigue repitiendo: el estacionamiento indebido.

Datos aportados por el Tribunal Municipal de Faltas dan cuenta que hay una infracción que año tras año se sigue repitiendo: el estacionamiento indebido.

Pasan de 45º a paralelo al cordón en 26 cuadras:

- Córdoba entre Buenos Aires y Av. Belgrano

- Mendoza entre Alem y Ayacucho

- Ricardone entre Corrientes y Mitre

- San Martín entre Urquiza y Catamarca

- Necochea entre 3 de Febrero y Mendoza

- Colon entre Av. de la Libertad y 3 de Febrero

- Ayacucho entre 3 de Febrero y Av. de la Libertad

- Alem entre Rioja y San Juan

- 1° de Mayo entre San Luis y Córdoba

- Maipú entre San Lorenzo y Urquiza

- Catamarca entre San Martín y Sarmiento

- San Luis entre 1° de Mayo y Alem

- San Juan entre Av. de la Libertad y 1° de Mayo

- Rioja entre L. N. Alem y Primero de Mayo

Una particularidad es que en el tramo de la cortada Ricardone, entre calles Corrientes y Mitre, está contemplado habilitar el estacionamiento paralelo al cordón en ambas manos.

>> Leer más: Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Estacionamiento para motos

En tanto, en la zona comprendida por calles Jujuy, Alvear, Cochabamba y Juan Manuel de Rosas, 309 boxes de estacionamiento que son ocupados por automóviles se habilitarán para motos. El objetivo es evitar el estacionamiento en veredas para mejorar las condiciones de transitabilidad para las y los peatones.

Además, se habilita el estacionamiento en determinadas intersecciones, dando respuesta a solicitudes de vecinas y vecinos, y las actividades que se desarrollan en el entorno de:

- Urquiza de Mitre a Corrientes y de Sargento Cabral a San Martín

- Rioja de Laprida a Buenos Aires

- Buenos Aires de 3 de Febrero a Córdoba

- Mitre de Urquiza a San Luis

- San Luis de Entre Ríos a Sarmiento

- San Juan de Entre Ríos a Maipú

- Mendoza de Sarmiento a Buenos Aires

- San Lorenzo de Laprida a Buenos Aires

Todas estas medidas se complementan además con la puesta en marcha del Sistema de Detección Electrónico de Infracciones de Tránsito con puntos fijos y móviles, a partir de la incorporación del videocontrol, como también la incorporación del uso de tecnologías innovadoras en relación con la nueva licitación de semáforos y la actualización del sistema de estacionamiento medido.

Noticias relacionadas
Lo que debiera ser el museo en el shopping Alto Rosario muestra poco más que una vieja locomotora herrumbrada.

A pesar de su origen ferroportuario, Rosario carece de un museo temático

Romina y Patricio, junto a Camilo. La pareja de Rosario que viaja rumbo a Alaska.

De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo para viajar

El domingo estará soleado y agradable.

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes

Gremios, agrupaciones políticas y feministas salieron a repudiar el triple femicidio.

La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Lo último

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Estacionamiento: en qué calles ya no se podrá dejar el auto en 45° desde esta semana

Desde el 1° de octubre, varias calles del centro de Rosario dejarán atrás el estacionamiento a 45° y pasarán a la modalidad paralela al cordón

Estacionamiento: en qué calles ya no se podrá dejar el auto en 45° desde esta semana
Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Trump promete dólares pero no blinda a Milei del default político

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Trump promete dólares pero no blinda a Milei del default político

Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Por Claudio Berón

Policiales

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Dos intervenciones del árbitro Fernando Echenique que le dieron la derecha a Central

Dos intervenciones del árbitro Fernando Echenique que le dieron la derecha a Central

Ovación
La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro
Ovación

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Policiales
Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Por Claudio Berón

Policiales

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

La Ciudad
Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

A pesar de su origen ferroportuario, Rosario carece de un museo temático

A pesar de su origen ferroportuario, Rosario carece de un museo temático

De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo para viajar

De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo para viajar

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe
La Región

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Pullaro: Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado
Política

Pullaro: "Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente
Política

"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
La Ciudad

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio