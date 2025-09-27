Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica por deudas de la obra social

Clínicas y sanatorios de la ciudad suspendieron las prestaciones a gendarmes, militares y sus familias. En el sur de Santa Fe hay al menos 20 mil afiliados

Casi 20 mil afiliados del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) en la segunda circunscripción de Santa Fe perdieron las prestaciones que brinda la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario . Esta situación, según consignaron, ocurrió luego de retrasos en los pagos en medio de una crisis institucional que va golpeando región por región según la tolerancia de los efectores privados.

Dentro de Iosfa aseguran que no lo pueden creer. Se trata de una obra social que se mantuvo ordenada, con afiliados que se jactaban de tener “todos los sanatorios” y ahora quedaron a la deriva.

“Si tengo que llevar a mi hija a la guardia no sé a dónde ir” , dijo a La Capital el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Alejandro Sortino, que hace 35 años que camina las oficinas de Iosfa y jamás una situación similar.

La delegación Rosario de Iosfa nuclea a toda la 2ª circunscripción de Santa Fe, contiene a casi 20 mil afiliados entre civiles trabajadores de oficinas dentro de unidades militares, personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y personal de seguridad de las tres fuerzas: Ejercito, Fuerza Área y Armada . Además, cada afiliado tiene la posibilidad de sumar integrantes de su familia.

“Un encargado militar vino a reclamar por un compañero que tenía a su esposa embarazada y esperaba por una cesárea en el Sanatorio de la Mujer. Dijo que no se la pudieron hacer porque Iosfa no paga”, expuso Sortino. La misma conducción de la obra social a nivel nacional admitió una deuda por 240 mil millones de pesos, que comenzó a generarse desde los primeros meses de 2024.

En este contexto, los afiliados de Rosario se encontraron con el recorte de prestadores, una situación que afrontaron otras delegaciones mientras otras cruzan los dedos para que el sector privado se apiade y mantenga médicos, estudios y servicios.

Deuda y marcha en Rosario

“La veíamos venir”, lamentó Sortino. El aporte del 6 por ciento del sueldo, una cifra alta para una obra social, parece no alcanzar y la lógica del gobierno de “destruir” lo que diera déficit no corría para Iosfa, que siempre cumplía y tenía buena relación con clínicas y sanatorios y cuenta con unos 550 mil afiliados.

Oscar Sagás presidió la obra social hasta noviembre de 2024, cuando renunció pro diferencias con la cúpula militar porque no comprendió las reformas que intentó realizar. En su lugar asumió Roberto Fiochi que el 9 de junio de 2025 dejó la institución con una deuda de 120 mil millones de pesos. En su lugar ingresó Betina Surballe, quien afinó el lápiz y reconoció un pasivo de casi 240 mil millones de pesos.

Atraso en la entrega de medicamentos oncológicos y de alto costo, también en el pago de médicos y farmacias son algunos de los conflictos que enfrentan en Rosario y el país. Ante esta situación, el próximo martes los afiliados de ATE y “la familia de las fuerzas de seguridad” convocan a una protesta en la delegación de la obra social en la ciudad, ubicada en España 1540.

En la ciudad Iosfa también tiene sede en Alvear 1218 y una farmacia propia en Rioja 1445. En Fray Luis Beltrán se encuentra adentro del Batallón de Arsenales 603 sobre la ruta nacional 11.

Tensión en las oficinas

La última novedad que recibieron los afiliados de Iosfa en Rosario es que abonaron la mitad de la deuda con la Asociación de Clínicas Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario y ofrecieron un plan de pago por el monto restante. En este contexto, esperan la respuesta de las empresas de salud.

“Ya nos pasó. Hace unas semanas cortaron las prestaciones y luego las habilitaron hasta ahora que nos dejaron sin cobertura”, contó el delegado de ATE Rosario en Iosfa. Frente a esto, ATE Rosario envió una directa a la presidenta de Iosfa: "Es fundamental que se detenga este derrumbe económico y se dispongan soluciones concretas para sanear las finanzas de la obra social sin que el costo recaiga en los afiliados y trabajadores".

Además de enfrentarse a la incertidumbre de no saber dónde atenderse, Sortino señaló que la tensión se traslada a los centros de atención, donde recibe a cientos de afiliados preocupados por la atención de su médico de cabecera, una consulta especial o tratamientos. “Un gendarme retirado llamó y lo invadía la impotencia. Amenazó a compañeros”, apuntó el gremialista.

“Estamos mendigando salud”, dijo Sortino y contó otras situaciones que atravesó la obra social en las últimas tres décadas, “pero ninguna como esta”.