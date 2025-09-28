La Capital | Información General | Quini 6

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

Hubo 21 apostadores que acertaron cinco números en el Siempre Sale y cada uno se llevará 14,7 millones de pesos

28 de septiembre 2025 · 21:34hs
Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

Las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha del Quini 6 número 3.308, sorteado este domingo, quedaron vacantes en sus principales pozos, por lo que el acumulado para el sorteo del próximo miércoles 1º, a las 21.15, será de $4.200.000.000.

En tanto, hubo 21 apostadores que acertaron cinco números en el Siempre Sale y cada uno se llevará 14,7 millones de pesos.

►Tradicional

Números sorteados: 02 - 09 - 14 - 22 - 30 - 31

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $809.734.983

Con cinco aciertos: 93 ganadores, que recibirán $371.931

Con cuatro aciertos: 3.270 ganadores, que recibirán $3.173

►La Segunda

Números sorteados: 04 - 10 - 12 - 13 - 18 - 33

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de

Con cinco aciertos: 54 ganadores, que recibirán $640.549

Con cuatro aciertos: 3.173 ganadores, que recibirán $3.270

►Revancha

Números sorteados: 02 - 07 - 15 - 18 - 22 - 27

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.770.468.705

►Siempre Sale

Números sorteados: 11 - 12 - 23 - 28 - 33 - 38

Con cinco aciertos: 21 ganadores, que recibirán $14.777.032

►Pozo extra

2.773 ganadores, que recibirán $46.880

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1000, la modalidad Revancha es de $500 más, mientras que la modalidad Siempre Sale el valor de la apuesta queda en $500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
El pozo vacante está llegando a su récord histórico

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se jugará este miércoles

El pozo de 6200 millones de pesos del Quini 6 se repartirá entre las diferentes categorías

El pozo del Quini 6 de este miércoles asciende a 6200 millones de pesos

La agencia de Córdoba donde se realizó la apuesta

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

con el quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al record historico

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico

Ver comentarios

Las más leídas

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Newells tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Newell's tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Lo último

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Central recibirá a un River golpeado, que cayó en el Monumental con Riestra

Central recibirá a un River golpeado, que cayó en el Monumental con Riestra

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Cuatro personas cayeron en un búnker y quedaron en prisión preventiva por tenencia. Dos de ellas fueron imputadas de tentativa de homicidio
En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana
La Ciudad

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven
POLICIALES

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística
La Ciudad

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Newells tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Newell's tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo para viajar

De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo para viajar

Ovación
Argentino visita a Leandro N. Alem en General Rodríguez por el Reducido de la C

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino visita a Leandro N. Alem en General Rodríguez por el Reducido de la C

Argentino visita a Leandro N. Alem en General Rodríguez por el Reducido de la C

Argentino visita a Leandro N. Alem en General Rodríguez por el Reducido de la C

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo ante Juventud Unida en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo ante Juventud Unida en el inicio del Reducido

Fútbol playa: los jugadores de Argentino brillan con la pelota en la arena y van a puro pedal en la vida

Fútbol playa: los jugadores de Argentino brillan con la pelota en la arena y van a puro pedal en la vida

Policiales
Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven
POLICIALES

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

La Ciudad
Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística
La Ciudad

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Pullaro: Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado
Política

Pullaro: "Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente
Política

"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de doctor honoris causa

En Rosario, las ráfagas de viento superaron los 80 km/h y generaron 130 reclamos
La Ciudad

En Rosario, las ráfagas de viento superaron los 80 km/h y generaron 130 reclamos

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos