La Capital | La Ciudad | Rugby

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario

Se produjo el viernes pasado entre los internos agrupados en "Los Gladiadores" y los integrantes del programa social "Los Tigres", organizado por la Fundación Tercer Tiempo, entidad que toma este deporte como inclusión en todas las cárceles de la provincia

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

29 de septiembre 2025 · 06:10hs
Presos de buena conducta de la Unidad Penitenciaria Nº6 participaron el viernes pasado de un nuevo encuentro de rugby dentro del penal.

Presos de buena conducta de la Unidad Penitenciaria Nº6 participaron el viernes pasado de un nuevo encuentro de rugby dentro del penal.
Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario

El deporte como excusa para promover la inclusión social y prepararse para un vida luego de una condena es la razón por la que Fundación Tercer Tiempo sigue promoviendo el rugby dentro de las cárceles santafesinas. Y el pasado viernes, hubo un nuevo match en la Unidad Penitenciaria Nº6 (Francia 4855) en la que jugaron los internos agrupados en Los Gladiadores contra el equipo de rugby social Los Tigres. Fue otra jornada de camaradería en el marco de un programa de inserción social que se promueve dentro y fuera de los penales.

Hace unas semanas había sido el turno de los abogados-rugbiers que militan en el combinado "Los Cuervos", quienes ingresaron al penal de Rosario para disputar un partido con los presos que integran "Los Gladiadores". Ahora, hubo un nuevo desafío para quienes purgan condena y por buena conducta y dedicación integran el plantel de la selección de presos.

rugbyabogados17

Este un nuevo encuentro de rugby en la unidad penitenciaria local tuvo lugar el viernes a la tarde y contó con la participación de los jugadores de Los Tigres, muchos de ellos integrantes de los planteles de rugby de la ciudad. La jornada se desarrollo en un clima de camaradería y amistad y conto con la valiosa colaboración del servicio penitenciario.

>>Leer más: Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Fundación Tercer Tiempo

Fue una tarde en donde los internos agradecieron el tiempo y predisposición de los visitantes para celebrar un encuentro que no quedo solo en lo deportivo sino también en la generación de vínculos para que una vez en libertad puedan seguir relacionados con los distintos actores deportivos de la ciudad favoreciendo la reinserción social. Esto sirvió para dar a conocer la tarea que viene realizando la fundación Tercer Tiempo dentro de los penales de la provincia y a su vez tratar de sumar voluntades para colaborar en esa tarea.

>>Leer más: Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados, pero ganaron todos

rugbyabogados14

El rugby como previa a la libertad

Esta actividad estuvo enmarcada dentro de las actividades en las que se trabaja con las personas que están próximas a egresar de las unidades a los fines de acompañar en el proceso de reinserción social de los internos al cumplir su condena.

>>Leer más: Los Tigres, una escuela de vida

En esta tarea la Fundación Tercer Tiempo cuanta con el acompañamiento del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia. Y en la actualidad participan mas de 300 internos e internas en los dispositivos implementados.

rugbyabogados15

La intención de estas actividades es poder facilitar el abordaje inicialmente con el deporte, en este caso el rugby, para después generar vínculos que promuevan y faciliten el trabajo de los diferentes equipos profesionales; estos equipos profesionales abordan la etapa de cumplimiento de la pena y luego acompañan en el momento de recuperar la libertad, junto a los familiares de quienes recuperaron la libertad.

"Este proceso entendemos que es clave a la hora de reinsertar socialmente a las personas, generando herramientas que permitan incorporarlos al mundo laboral, completar o iniciar sus estudios favoreciendo así mecanismos que reduzcan la violencia urbana que venía padeciendo nuestra ciudad", detalló el titular de la Fundación, Fernando Benítez.

rugbyabogados16

Noticias relacionadas
El bar Pan y Manteca dejó de funcionar este lunes.

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Los encuentros presenciales se imponen en la noche de Rosario.

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

La renovación del parque de taxis aparece como un problema creciente en Rosario, que tiene una flota muy envejecida

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Las distintas actividades llevadas a cabo por la UNR atrajeron a miles de personas que visitaron la ciudad

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Lo último

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Una mujer recibió una descarga eléctrica después de agredir a los encargados de un operativo por una denuncia de violencia de género

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

¡¿Es el campo o la economía, estúpido?!

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

¡¿Es el campo o la economía, estúpido?!

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario
La Ciudad

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio
La Ciudad

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Lo viejo funciona: cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Ovación
En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Por Rodolfo Parody
Ovación

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Policiales
El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

La Ciudad
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Lo viejo funciona: cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Pullaro: Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado
Política

Pullaro: "Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente
Política

"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"