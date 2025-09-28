La Capital | La Ciudad | Nelson Castro

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas de Rosario

El periodista condujo a la Banda Sinfónica de la Policía de Rosario y a la Banda Sinfónica de Pérez en una interpretación de la Marcha de San Lorenzo

28 de septiembre 2025 · 10:43hs
El reconocido periodista y médico Nelson Castro sorprendió este sábado al público rosarino al mostrar una faceta desconocida: la de director de orquesta invitado. Su debut se dio en el marco del Festival de Bandas Encuentro Regional 2025, una de las actividades centrales por los 300 años de la ciudad.

Con batuta en mano, Castro se puso al frente de la Banda Sinfónica de la Policía de Rosario y de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Pérez, que interpretaron la tradicional Marcha de San Lorenzo, símbolo histórico de la región.

Aunque su trayectoria profesional siempre estuvo ligada al periodismo político y la medicina, Castro confesó en varias ocasiones su amor por la música clásica. La invitación a dirigir fue recibida con entusiasmo y, tras la presentación, compartió imágenes en sus redes sociales que se viralizaron rápidamente.

Rosario, una ciudad atravesada por la música

El festival reunió a más de 800 músicos de 24 agrupaciones de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, que ofrecieron conciertos simultáneos en distintos puntos de Rosario. La propuesta gratuita convocó a vecinos y turistas, que disfrutaron de un despliegue cultural único en el marco de los festejos por el tricentenario.

La participación de Nelson Castro fue uno de los momentos más comentados de la jornada. El propio intendente Pablo Javkin se hizo presente en el teatro El Círculo y le entregó dos presentes al periodista, uno ligado a Astor Piazzolla y otro a Antonio Berni.

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

