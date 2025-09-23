La Capital | Economía | plazos fijos

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Los diferentes bancos locales presentan hasta un 16,5% de diferencia entre las tasas de interés de los plazos fijos tradicionales

23 de septiembre 2025 · 14:03hs
Con la actualización de las tasas de los plazos fijos en pesos: ¿Cuánto paga cada banco?

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Con la actualización de las tasas de los plazos fijos en pesos: ¿Cuánto paga cada banco?

En septiembre, los principales bancos del país redefinieron su estrategia de captación de fondos aumentando las tasas de interés de los plazos fijos. El objetivo es claro: sumar nuevos ahorristas y reforzar las reservas de liquidez en un escenario de creciente competencia con otros instrumentos financieros.

Mientras las entidades de mayor volumen de depósitos adoptan una postura más conservadora y ajustan sus rendimientos de manera marginal, los bancos digitales y de menor tamaño apuestan por subir tasas para escalar en participación. En muchos casos, incluso permiten a clientes sin vínculo previo acceder a rendimientos superiores a cambio de cumplir con requisitos de validación y operación online.

La actualización de tasas se produce en un marco de relativa estabilidad financiera, tras señales internacionales que ayudaron a disipar tensiones cambiarias. En este contexto, los bancos locales refuerzan la competencia por el ahorro en pesos, sin modificar de manera drástica el menú de opciones vigente hasta la semana anterior.

>> Leer más: El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita temporal de retenciones al campo

Qué bancos ofrecen los mejores rendimientos

Las tasas nominales anuales (TNA) muestran una marcada dispersión entre entidades. Entre los grandes bancos, el Banco Nación lidera con una TNA del 43%. Bajo esta modalidad, un depósito de $1.000.000 a 30 días rinde aproximadamente $1.035.342,47, convirtiéndose en la propuesta más competitiva del segmento tradicional.

El rendimiento ofrecido por depósitos de $1.000.000 a plazo fijo tradicional de 30 días según la tasa de cada banco:

  • Banco de la Nación Argentina: 43,00% → $1.035.342,47

  • Banco Santander Argentina S.A.: 38,00% → $1.031.232,88

  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 41,50% → $1.034.109,59

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 37,00% → $1.030.410,96

  • Banco BBVA Argentina S.A.: 38,00% → $1.031.232,88

  • Banco Macro S.A.: 41,50% → $1.034.109,59

  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 39,00% → $1.032.054,79

  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 42,30% → $1.034.767,12

  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 35,00% → $1.028.767,12

  • Banco Bica S.A.: 45,00% → $1.036.986,30

  • Banco CMF S.A.: 44,00% → $1.036.164,38

  • Banco Comafi Sociedad Anónima: 41,00% → $1.033.698,63

  • Banco de Corrientes S.A.: 44,00% → $1.036.164,38

  • Banco de Formosa S.A.: 35,00% → $1.028.767,12

  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 46,00% → $1.037.808,22

  • Banco del Chubut S.A.: 45,00% → $1.036.986,30

La decisión de cada banco sobre el nivel de tasas repercute en el resto del sistema: define el atractivo de los plazos fijos frente a alternativas como bonos, fondos comunes de inversión o instrumentos del mercado de capitales. De este modo, los ahorristas recalculan su estrategia según el balance entre seguridad, liquidez y rentabilidad.

