Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Dos veces tuvo que ser postergado por mal clima, pero finalmente este domingo Villa Hortensia se vistió con sus mejores galas medievales para celebrar La Comarca y homenajear a J.R.R. Tolkien, el autor de "El señor de los anillos".
Después de dos sábados de lluvia y viento, el domingo ofreció una jornada espléndida para desplegar el XII Encuentro Nacional de Arte Medieval, La Comarca de Villa Hortensia, que tuvo una gran convocatoria de público con algunos participantes que también llegaron de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba.
Con arte, fantasía y cultura medieval para ofrecer un viaje a través del tiempo, el Centro Municipal de Distrito Norte se llenó de elfos, ángeles, guerreros góticos, caballeros enfundados en sus armaduras, dragones y todo tipo de disfraces y cosplays.
Incluso los organizadores se vieron sorprendidos por el crecimiento en convocatoria de La Comarca en estos doce años.
Este año hubo desfile de cosplay medieval, intervenciones teatrales, espectáculos musicales y narración de cuentos. También construcción de juguetes, ajedrez, taller de rol, feria de objetos, combate y demostración de esgrima medieval, danza, música, charlas temáticas, muestra de arte y objetos referidas al mundo Tolkien, narración de cuentos y grupo de recreacionistas.