Alvear vivió sus fiestas patronales con una convocatoria récord y un cierre multitudinario

Nuevamente, las celebraciones a la Virgen de la Merced se consolidaron como uno de los eventos más convocantes de la región

Este domingo 28 de septiembre, miles de familias colmaron el predio del cuadro de estación para celebrar junto a la Virgen de la Merced una jornada que combinó deporte, tradición, cultura, solidaridad y una grilla artística de primer nivel.

Desde las cinco comenzaron a llegar los asadores para el 4º Concurso de Asado a la Estaca. Pasadas las seis, con el amanecer, empezaron a encender los fuegos y el extremo sur del espacio comenzó a tomar color.

La fiesta se inició con la 12° edición de la maratón, que incluyó pruebas de 10K, 5K y una caminata recreativa para grandes y chicos, sumando así un marco deportivo a la celebración. Por cuarto año consecutivo, el evento logró ser sustentable gracias a las inscripciones.

Ya por la tarde, la Virgen de la Merced, anfitriona de la jornada, ingresó al predio a las 13 horas en un momento cargado de emoción y fe, marcando el inicio formal de las patronales.

Alvear-patronales (8)

El cuadro de estación lució imponente: más de 270 artesanos y emprendedores desplegaron sus productos, mostrando creatividad e innovación en cada stand. La organización concentró toda la actividad en ese espacio, lo que brindó un escenario único, lleno de color, movimiento y oportunidades para la economía local.

Alvear-patronales (7)

El público disfrutó a lo largo del día de presentaciones musicales con sello local, provincial y nacional: Tres Raíces, La Vanidosa, Mario Pereyra, B-Black y un cierre explosivo con Kapanga, que hizo vibrar a todos con su show.

Los mejores asadores

También se realizó la premiación del 4º Concurso de Asadores a la Estaca, con 45 parejas participantes. La venta de los costillares fue a beneficio de las instituciones, alcanzando una recaudación cercana a los 12 millones de pesos.

Alvear-patronales (6)

Actuaron León Lugones y Walljeva, y los ganadores fueron: 3º: Antonio Olguín (Carmen del Sauce)2º: Fernando Baldovino y Thiago Blanco (Rosario) 1º: Mauro Carlini y Bruno Briatore (Rosario) 1º Local: Gustavo Feriozzi y Ariel Tedesco.

El presidente comunal y próximo intendente, Carlos Pighin, destacó el valor de la fiesta en sus palabras al público: “Hoy no estamos solo celebrando nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced, estamos celebrando el orgullo de ser de esta tierra, de pertenecer a una comunidad que sabe trabajar, producir, soñar y también disfrutar unida. Estas fiestas mueven la economía, generan oportunidades de trabajo y fortalecen el sentido de comunidad. Pero, sobre todo, nos recuerdan algo fundamental: que cuando el Estado está presente, las cosas suceden”.

Alvear-patronales (3)

Pighin subrayó la identidad productiva de Alvear como ciudad modelo de innovación y calidad de vida, y remarcó el costado humano de la jornada: “Hoy toda Alvear se abraza en una campaña a beneficio de Malena, como lo hicimos con nuestro vecinito Bauti. Esa solidaridad es la que nos define como pueblo”.

DSC_0537

Las patronales contaron con la presencia del ministro de Ambiente, Enrique Estévez, y el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, durante la mañana. Por la tarde se sumaron el gobernador, Maximiliano Pullaro, la diputada Clara García y el director de Vialidad, Pablo Seghezzo, quienes recorrieron el predio.

Récord de asistencia

Con récord de asistencia, la celebración reunió a más de 60.000 personas a lo largo de toda la jornada, en el cuadro de estación y contó con el trabajo coordinado de todas las áreas y el apoyo de la provincia en la logística de seguridad. Una feria de artesanos y un cierre a pura alegría con Kapanga sellaron una jornada inolvidable, que unió fe, deporte, cultura, gastronomía y solidaridad para todos los alvearenses y visitantes de distintos puntos de la provincia y del país.

Alvear-patronales (2)

>> Leer más: Primer Foro Industrial de Alvear: un espacio estratégico para el desarrollo productivo