La Capital | La Ciudad | cierre

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón y diferentes hipótesis

Este lunes, la cafetería que hace 36 años funcionaba en Córdoba e Italia bajó sus persianas de manera inesperada. La Capital recorrió el Paseo del Siglo

Isabella Di Pollina

Por Isabella Di Pollina

29 de septiembre 2025 · 15:17hs
Este lunes y sin previo aviso el icónico bar Pan y Manteca comunicó su cierre por tiempo indeterminado

Este lunes y sin previo aviso el icónico bar Pan y Manteca comunicó su cierre por tiempo indeterminado
Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón y diferentes hipótesis

El comunicado que se puede leer en las ventanas de Pan y Manteca

El comunicado que se puede leer en las ventanas de Pan y Manteca
Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón y diferentes hipótesis

Es lunes a media mañana. Sin embargo, en la Peatonal Córdoba abundan las persianas bajas: locales de ropa y calzado, librerías e incluso algunos kioscos no abrieron sus puertas en el marco del Día del Empleado del Comercio. En una particular coincidencia, un emblemático negocio rosarino está cerrado, pero no por la efeméride: Pan y Manteca dejó de funcionar tras casi tres décadas de historia en el Paseo del Siglo.

Pan y Manteca abría sus puertas, cada mañana, desde hace 36 años, en Córdoba e Italia, una esquina rosarina con marcados tintes parisinos. En un mar de cafeterías de especialidad, el tradicional bar donde el café con leche se pedía por su nombre y no por un sinónimo en inglés se mantenía firme. Hasta que este lunes llegó la mala noticia: la clásica confitería interrumpió su funcionamiento por tiempo indeterminado.

La triste noticia se la desayunaron -literalmente- varios vecinos que se acercaron al bar para buscar su café de cada mañana. Se encontraron con que el tradicional cartel que decoraba la fachada del negocio con la leyenda “Pan y manteca” ya había sido removido. El cierre fue comunicado a través de varios papeles ubicados en las persianas bajas del local. Allí se explicaba que, al no renovar los dueños del inmueble el alquiler, la cafetería se veía obligada a cerrar sus puertas.

>> Leer más: Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Sorpresa y tristeza en el Paseo del Siglo

Las caras frente al cierre del emblemático bar varían entre la sorpresa y la desazón. “Vimos crecer a los mozos, no lo podemos creer”, cuenta a La Capital un grupo de mujeres habitués de Pan y Manteca. Trabajan en las oficinas de Rectorado de la UNR, ubicadas frente al local. Nadie puede creerlo. “Es una sorpresa que cierre, y van a ser cada vez más en la zona”, lamenta otra vecina del Paseo Del Siglo, quien también estaba acostumbrada a tomar café en la esquina de Córdoba e Italia.

“Hace algunos meses que los dueños saben que nos les renuevan el alquiler”, afirma uno de los encargados de desmantelar el frente del local. Frente a la pregunta sobre una posible mudanza del bar, el hombre, que sigue descolgando los faroles de la fachada, afirma que Pan y Manteca “todavía no tiene nuevo lugar”.

cartel pan y manteca
El comunicado que se puede leer en las ventanas de Pan y Manteca

El comunicado que se puede leer en las ventanas de Pan y Manteca

A través de la puerta entreabierta del bar de la esquina de Córdoba e Italia, se puede ver que Pan y Manteca ha sido desmantelado casi por completo. Ya no hay sillas, ni mesas, ni tacitas de café. Este diario intenta hablar con los encargados, pero los responsables de la coqueta confitería se mantienen firmes en su decisión: no van a hablar con la prensa.

“No queremos publicidad ni ningún tipo de promoción periodística”, le dicen a La Capital. “Toda la información está en los carteles que pegamos afuera”, redobla el hombre, en referencia al corto texto que explica que el bar interrumpe su funcionamiento a partir de este lunes por la falta de renovación de alquiler por parte de los dueños del inmueble.

Qué pasó en “Pan y Manteca”

Según la versión oficial, el cierre por tiempo indeterminado de Pan y Manteca se debe a la decisión de los dueños del inmueble de no renovarles el alquiler a los locatarios. No obstante, según las declaraciones de los comerciantes y vecinos de la zona, hace un tiempo que la cantidad de clientes de la cafetería disminuyó, por lo que el cierre también se puede explicar por una baja de la rentabilidad.

El cartel que pusieron los dueños es concreto: “Pan y Manteca comunica a clientes y amigo que interrumpe su funcionamiento en la emblemática esquina de Córdoba e Italia, después de 36 años, como consecuencia de la decisión de los propietarios del inmueble de no renovar la locación", comienza el comunicado.

"Frente a esta circunstancia de fuerza mayor, no habrá atención al público a partir del día 29 de septiembre de 2025", finaliza el cartel que varios vecinos se frenan a leer este lunes por la mañana.

Aunque el cierre se hizo público este lunes, los clientes habitués ya conocían la decisión hace algunas semanas, según cuenta una trabajadora de una heladería de la zona. “Los clientes de siempre (de Pan y Manteca) llamaron para pedir reservar acá (en la heladería) cada mañana, ya que sabían que el bar iba a cerrar”, expresa la empleada en conversación con La Capital.

persiana sbajas pan y manteca

“Son grupos grandes, de 20 personas más o menos, que están acostumbrados a ir a desayunar ahí (Pan y Manteca)”, sigue la joven, y agrega: “Los que iban siempre ya sabían del cierre, algunos dicen que es porque se fundieron”. No obstante, esta versión no fue confirmada por los dueños de Pan y Manteca.

“Aprovecharon el finde para desmantelar todo, ayer (domingo) estuvo el flete todo el día”, expresa un trabajador de otra cafetería de la zona. El empleado afirma que hace un tiempo el lugar estaba “poco transcurrido”. “Eran tres dueños y ya no era rentable el negocio”, agrega el barista, que hace varios años trabaja en el Paseo del Siglo.

Otra hipótesis que circula entre los comerciantes de la zona es que el inmueble ubicado en la esquina de Córdoba e Italia pertenecía a una mujer mayor que falleció hace poco. A partir de ese momento, los nietos de la señora se hicieron cargo y decidieron no renovar el contrato de Pan y Manteca, con el fin de posicionar otro emprendimiento en el mismo lugar o vender la propiedad.

Noticias relacionadas
La provincia remodela la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Rosario

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Con un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario, se lanzó oficialmente Bioferia en Rosario.

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

La Municipalidad de Rosario acaba de anunciar la puesta en marcha de un plan de ordenamiento y modernización del tránsito, que incorpora acciones atravesadas por el uso de nuevas tecnologías.

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

Foto del incendio. Crédito: @albertofurfari

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Lo último

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Alvear vivió sus fiestas patronales con una convocatoria récord y un cierre multitudinario

Alvear vivió sus fiestas patronales con una convocatoria récord y un cierre multitudinario

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

El proyecto en el Concejo propone una plataforma de acceso a información en tiempo real, incluyendo cortes, desvíos, obras, baches, accidentes y obstáculos en la vía pública

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas
La Ciudad

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña
Salud

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña

La actividad económica muestra señales de retracción
Economía

La actividad económica muestra señales de retracción

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural
La Ciudad

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Ovación
A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

Por Juan Iturrez
Ovación

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

Qué es la tarjeta verde del Mundial sub-20 y cómo la utilizó la selección argentina

Qué es la "tarjeta verde" del Mundial sub-20 y cómo la utilizó la selección argentina

Policiales
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

La Ciudad
Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural
La Ciudad

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa
Información General

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario
La Ciudad

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender
POLICIALES

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana
La Ciudad

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca
La Ciudad

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven
POLICIALES

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística
La Ciudad

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20
Ovación

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho efectivo en sus bolsillos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande