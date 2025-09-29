Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón y diferentes hipótesis

Este lunes, la cafetería que hace 36 años funcionaba en Córdoba e Italia bajó sus persianas de manera inesperada. La Capital recorrió el Paseo del Siglo

Es lunes a media mañana . Sin embargo, en la Peatonal Córdoba abundan las persianas bajas: locales de ropa y calzado, librerías e incluso algunos kioscos no abrieron sus puertas en el marco del Día del Empleado del Comercio . En una particular coincidencia, un emblemático negocio rosarino está cerrado, pero no por la efeméride: Pan y Manteca dejó de funcionar tras casi tres décadas de historia en el Paseo del Siglo.

Pan y Manteca abría sus puertas, cada mañana, desde hace 36 años, en Córdoba e Italia, una esquina rosarina con marcados tintes parisinos . En un mar de cafeterías de especialidad, el tradicional bar donde el café con leche se pedía por su nombre y no por un sinónimo en inglés se mantenía firme. Hasta que este lunes llegó la mala noticia: la clásica confitería interrumpió su funcionamiento por tiempo indeterminado.

La triste noticia se la desayunaron -literalmente- varios vecinos que se acercaron al bar para buscar su café de cada mañana. Se encontraron con que el tradicional cartel que decoraba la fachada del negocio con la leyenda “Pan y manteca” ya había sido removido. El cierre fue comunicado a través de varios papeles ubicados en las persianas bajas del local. Allí se explicaba que, al no renovar los dueños del inmueble el alquiler, la cafetería se veía obligada a cerrar sus puertas.

Sorpresa y tristeza en el Paseo del Siglo

Las caras frente al cierre del emblemático bar varían entre la sorpresa y la desazón. “Vimos crecer a los mozos, no lo podemos creer”, cuenta a La Capital un grupo de mujeres habitués de Pan y Manteca. Trabajan en las oficinas de Rectorado de la UNR, ubicadas frente al local. Nadie puede creerlo. “Es una sorpresa que cierre, y van a ser cada vez más en la zona”, lamenta otra vecina del Paseo Del Siglo, quien también estaba acostumbrada a tomar café en la esquina de Córdoba e Italia.

“Hace algunos meses que los dueños saben que nos les renuevan el alquiler”, afirma uno de los encargados de desmantelar el frente del local. Frente a la pregunta sobre una posible mudanza del bar, el hombre, que sigue descolgando los faroles de la fachada, afirma que Pan y Manteca “todavía no tiene nuevo lugar”.

cartel pan y manteca El comunicado que se puede leer en las ventanas de Pan y Manteca

A través de la puerta entreabierta del bar de la esquina de Córdoba e Italia, se puede ver que Pan y Manteca ha sido desmantelado casi por completo. Ya no hay sillas, ni mesas, ni tacitas de café. Este diario intenta hablar con los encargados, pero los responsables de la coqueta confitería se mantienen firmes en su decisión: no van a hablar con la prensa.

“No queremos publicidad ni ningún tipo de promoción periodística”, le dicen a La Capital. “Toda la información está en los carteles que pegamos afuera”, redobla el hombre, en referencia al corto texto que explica que el bar interrumpe su funcionamiento a partir de este lunes por la falta de renovación de alquiler por parte de los dueños del inmueble.

Qué pasó en “Pan y Manteca”

Según la versión oficial, el cierre por tiempo indeterminado de Pan y Manteca se debe a la decisión de los dueños del inmueble de no renovarles el alquiler a los locatarios. No obstante, según las declaraciones de los comerciantes y vecinos de la zona, hace un tiempo que la cantidad de clientes de la cafetería disminuyó, por lo que el cierre también se puede explicar por una baja de la rentabilidad.

El cartel que pusieron los dueños es concreto: “Pan y Manteca comunica a clientes y amigo que interrumpe su funcionamiento en la emblemática esquina de Córdoba e Italia, después de 36 años, como consecuencia de la decisión de los propietarios del inmueble de no renovar la locación", comienza el comunicado.

"Frente a esta circunstancia de fuerza mayor, no habrá atención al público a partir del día 29 de septiembre de 2025", finaliza el cartel que varios vecinos se frenan a leer este lunes por la mañana.

Aunque el cierre se hizo público este lunes, los clientes habitués ya conocían la decisión hace algunas semanas, según cuenta una trabajadora de una heladería de la zona. “Los clientes de siempre (de Pan y Manteca) llamaron para pedir reservar acá (en la heladería) cada mañana, ya que sabían que el bar iba a cerrar”, expresa la empleada en conversación con La Capital.

persiana sbajas pan y manteca

“Son grupos grandes, de 20 personas más o menos, que están acostumbrados a ir a desayunar ahí (Pan y Manteca)”, sigue la joven, y agrega: “Los que iban siempre ya sabían del cierre, algunos dicen que es porque se fundieron”. No obstante, esta versión no fue confirmada por los dueños de Pan y Manteca.

“Aprovecharon el finde para desmantelar todo, ayer (domingo) estuvo el flete todo el día”, expresa un trabajador de otra cafetería de la zona. El empleado afirma que hace un tiempo el lugar estaba “poco transcurrido”. “Eran tres dueños y ya no era rentable el negocio”, agrega el barista, que hace varios años trabaja en el Paseo del Siglo.

Otra hipótesis que circula entre los comerciantes de la zona es que el inmueble ubicado en la esquina de Córdoba e Italia pertenecía a una mujer mayor que falleció hace poco. A partir de ese momento, los nietos de la señora se hicieron cargo y decidieron no renovar el contrato de Pan y Manteca, con el fin de posicionar otro emprendimiento en el mismo lugar o vender la propiedad.