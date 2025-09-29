La Capital | Zoom | videojuegos

Hideo Kojima lo hizo otra vez: el genio de los videojuegos ahora está leyendo una novela argentina

El creador de Metal Gear volvió a generar revuelo en redes. Después de elogiar El Eternauta, el japonés mostró su ejemplar de una multipremiada obra

29 de septiembre 2025 · 17:31hs
El diseñador de videojuegos japonés quedó cautivado por El Eternauta y ahora va por Mariana Enríquez

Foto: Instagram/@hideo_kojima.

El diseñador de videojuegos japonés quedó cautivado por "El Eternauta" y ahora va por Mariana Enríquez

El célebre creador de videojuegos japonés Hideo Kojima, uno de los grandes referentes de la industria, volvió a poner la mirada sobre la cultura argentina. Meses después de elogiar la serie de Netflix El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín, el creador de Metal Gear reveló que adquirió un ejemplar de Nuestra parte de noche, la novela de Mariana Enriquez.

El gesto no pasó desapercibido: lo que Kojima recomienda suele transformarse en tendencia. Su interés por la obra de Enriquez se suma al impacto que generó su comentario sobre El Eternauta, donde afirmó haber visto de un tirón los tres primeros episodios.

Nuestra parte de noche fue editada en Argentina en 2019 y ese mismo año ganó el prestigioso Premio Herralde, además de los premios Kelvin 505, Celsius y el de la Crítica de Narrativa Castellana. Con más de 700 páginas, se convirtió rápidamente en un éxito de crítica y ventas, con 30 ediciones en Hispanoamérica y traducciones al italiano, francés, alemán, noruego y, más recientemente, al inglés.

>> Leer más: Palabra santa sobre "El Eternauta": un famoso creador de videojuegos alabó la serie

En 2023 desembarcó en Estados Unidos bajo el título Our Share of the Night y fue el único libro argentino incluido en la lista de las 100 lecturas favoritas del año según la revista Time. También recibió elogios de medios como The New York Times, consolidando a Enriquez como una voz internacional de la literatura de terror y lo fantástico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1972608453991694685&partner=&hide_thread=false

De la dictadura al horror sobrenatural

La trama de la novela recorre los últimos años de la dictadura militar argentina y los inicios de la democracia a través de la historia de Juan Petersen y su hijo Gaspar, ambos médiums utilizados por una secta para comunicarse con entidades oscuras a las que llama “la Oscuridad”.

El relato mezcla carretera, tensiones políticas y rituales sobrenaturales: “Un padre y un hijo atraviesan Argentina desde Buenos Aires hacia las Cataratas del Iguazú, en plena junta militar. El padre trata de proteger a su hijo del destino impuesto por una familia poderosa y siniestra”, reza la sinopsis.

El fenómeno Hideo Kojima

Kojima, que suele compartir en redes sus opiniones sobre cine, series y libros, tiene un peso similar al de un escritor como Stephen King en la conversación digital: lo que destaca se convierte en tema global. Así sucedió cuando publicó: “Vi tres episodios de El Eternauta. Es buenísimo”, acompañado por afiches de la serie en varios idiomas.

La reacción en X Argentina fue inmediata: “Ricardo Darín es el Messi de los actores argentinos” o “Otra coronación de gloria”, escribieron los usuarios, mientras otros fantaseaban con que Kojima adaptara El Eternauta a un videojuego.

Con su reciente guiño a Nuestra parte de noche, Kojima volvió a colocar a la literatura argentina en la vidriera internacional, confirmando que la cultura local hoy también se expande a través de la mirada curiosa de un gamer japonés que disfruta de nuestras historias.

Quién es Hideo Kojima, el genio de los videojuegos

Hideo Kojima nació el 24 de agosto de 1963 en Soshigaya, un barrio residencial del oeste de Tokio. Su carrera en la producción de videojuegos comenzó hace casi 40 años y lo llevó a convertirse en un autor de fama mundial dentro de la industria.

El primer proyecto propio del diseñador se lanzó para PC en 1987 y con el paso del tiempo se convirtió en una franquicia de gran éxito a nivel internacional. "Metal Gear" se convirtió en una de las primeras referencias para amantes del sigilo, un género en el que marcó un antes y un después.

>> Leer más: Furor por "El Eternauta" en Rosario: la serie disparó el interés por el cómic y está agotado en las librerías

Las aventuras de Snake, el protagonista inicial, se multiplicaron durante décadas e incorporaron nuevos personajes a medida que el mundo de las consolas evolucionó. El mayor salto en ese camino fue el lanzamiento de "Metal Gear Solid", un juego para Playstation 2 que incluyó largas escenas cinemáticas e incluyó desafíos inéditos para los usuarios.

Además de las mejoras en cuanto al diseño, la franquicia se convirtió en un punto de encuentro para los aficionados a la ciencia ficción y a las historias de espionaje. "El Eternauta" sólo cae en la primera categoría. No obstante, Juan Salvo, el personaje de Ricardo Darín, no tiene nada que envidiarle al protagonista de la serie japonesa si se trata de evitar el fin del mundo bajo la nieve.

Noticias relacionadas
Nico Occhiato llamó la atención de los espectadores de La Voz Aregntina por un curioso accesorio

La pulsera viral de Nico Occhiato que se robó todas las miradas en "La Voz Argentina"

El evento deportivo más visto del año ya tiene a su cantante de medio tiempo

Bad Bunny cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Stefi Roitman y Nico Furtado fueron vinculados a partir de un video

¿Nico Furtado y Stefi Roitman están saliendo? El video que despertó rumores

En el Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur, lleva el teatro local, nacional e internacional a nuevos públicos y territorios.

Córdoba se convierte en el escenario del mundo con el Festival Internacional de Teatro Mercosur

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Lo último

El genio japonés de los videojuegos ahora está leyendo una novela argentina

El genio japonés de los videojuegos ahora está leyendo una novela argentina

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

El proyecto en el Concejo propone una plataforma de acceso a información en tiempo real, incluyendo cortes, desvíos, obras, baches, accidentes y obstáculos en la vía pública

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas
La Ciudad

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña
Salud

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña

La actividad económica muestra señales de retracción
Economía

La actividad económica muestra señales de retracción

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural
La Ciudad

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Ovación
A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

Por Juan Iturrez
Ovación

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

Qué es la tarjeta verde del Mundial sub-20 y cómo la utilizó la selección argentina

Qué es la "tarjeta verde" del Mundial sub-20 y cómo la utilizó la selección argentina

Policiales
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

La Ciudad
Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural
La Ciudad

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa
Información General

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario
La Ciudad

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender
POLICIALES

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana
La Ciudad

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca
La Ciudad

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven
POLICIALES

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística
La Ciudad

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20
Ovación

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho efectivo en sus bolsillos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande