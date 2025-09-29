Incendio en un edificio de República de la Sexta: Bomberos rescataron a seis personas

Un incendio se registró este lunes por la tarde en un edificio del barrio República de la Sexta de Rosario, en la intersección de Pasaje Storni y Laprida, lo que generó una inmediata intervención de los servicios de emergencia.
El fuego se desató en un departamento del décimo piso de un inmueble ubicado en Pasaje Storni y Laprida
De acuerdo a los primeros datos, el foco ígneo se originó en la cocina de un departamento del décimo piso. Bomberos Voluntarios trabajaron en el edificio para sofocar las llamas y asegurar la evacuación, mientras que ambulancias del Sies asistieron a los vecinos afectados.
Seis personas debieron ser rescatadas por los bomberos. Afortunadamente, el fuego se controló rápidamente.
Mientras sofocaban el incendio, los vecinos del edificio se agolparon en la plaza López. El tránsito en Pasaje Storni al 700 permanecía interrumpido.
