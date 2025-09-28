La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Este fin de semana la ciudad tuvo una gran participación en la Feria Internacional de Turismo, la más importante de Latinoamérica

28 de septiembre 2025 · 21:18hs
El portal Aurora300 comunicó en vivo Rosario con la FIT 2025.

El portal Aurora300 comunicó en vivo Rosario con la FIT 2025.

Rosario fue furor en una nueva edición de FIT 2025 con su nueva propuesta de promoción Aurora300. Durante el evento realizado en La Rural de Buenos Aires, miles de personas pasaron por la novedosa estrella que conectó a Rosario en directo con la feria.

La Municipalidad y el Ente Turístico Rosario formaron parte del stand de la provincia de Santa Fe donde recibieron a una gran cantidad de turistas. Los asistentes pudieron llevarse una excelente postal de recuerdo con Aurora300 y la imagen de la ciudad. El portal tuvo una ubicación estratégica al ingreso de la FIT lo que permitió que miles se acercaran a hacerse fotos.

De la mano de los periodistas Antonella Trigo y Juan Cruz Funes, la ciudad pudo mostrar diversos atractivos y lugares emblemáticos en directo para todos los asistentes de la feria. Los móviles en vivo pasaron por el Monumento a la Bandera, el Parque de las Colectividades, El Jardín de los Niños, el Balneario La Florida, el Museo del Deporte Santafesino, la heladería Américo y la vermutería Sifonazo.

En estas interacciones, personas desde la feria pudieron preguntar por la ciudad así como también diversos rosarinos y rosarinas comentaron sobre sus lugares favoritos a quienes observaban desde Buenos Aires.

Este nuevo dispositivo está pensado para que recorra distintos destinos de Argentina, lo que permitirá "promocionar la ciudad de una forma innovadora y disruptiva", indicaron.

Rosario en el stand de la provincia

La ciudad también llevó adelante un amplio abanico de actividades y degustaciones en el stand ubicado dentro de la región Litoral. Rosario mostró en este espacio a través de juegos, degustaciones y piezas audiovisuales su abanico de opciones para disfrutar. Con énfasis en la cantidad y variedad de eventos que se realizan en la ciudad, la ciudad fue la animadora principal del stand.

Rosario dispuso de una gran agenda de degustaciones que incluyeron helados artesanales, empanadas de pescado de río, fiambres Paladini, pororó Hanks y productos Arbanit, Patagonia Grains y Crowie. Se sumaron a estas propuestas charlas sobre sabores rosarinos conducidas por el cantinero Matías Dana, de Belgrano Café. Por su living pasaron referentes de la gastronomía local como Gustavo Martínez y Virginia Rosa, de Hambriento Cocina, Micaela Scime, de la Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal y San Remo Gelateria Italiana y Rodrigo Echen, de la tradicional pizzería Vía Apia.

2025-09-28 rosario turismo 3

También se llevó a cabo un encuentro con creadores de contenido de la ciudad y otros lugares para seguir posicionando a Rosario en el plano digital

Este año Rosario celebra su tricentenario con una gran cantidad de actividades e inauguraciones. Es por eso que el domingo se realizó una presentación de la agenda de eventos y actividades para disfrutar de octubre a diciembre.

La Feria Internacional de Turismo continuará hasta el martes 30 de septiembre. El Municipio y el Ente Turístico Rosario llevarán adelante una nutrida agenda de reuniones y presentaciones en los días destinados a los profesionales del sector.

