La Capital | Política | Concejo Municipal

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

El recambio de bancas de diciembre dará lugar a un juego de las sillas que se plasmará en reacomodamientos, tanto en el oficialismo como en la oposición

Álvaro Maté

Por Álvaro Maté

28 de septiembre 2025 · 06:05hs
Luego del 10 de diciembre próximo

Foto: Archivo / La Capital.

Luego del 10 de diciembre próximo, el Concejo Municipal de Rosario vivirá una mutación significativa.

Luego del 10 de diciembre próximo, el Concejo Deliberante de Rosario vivirá una mutación significativa que traerá aparejada una alteración en la correlación de fuerzas dentro del cuerpo legislativo más importante de la ciudad. Habrá cambios para todos los gustos, tanto a la derecha como a la izquierda del tablero político. El reacomodamiento de los bloques obligará a todos los actores a sumar nuevos interlocutores con el fin de coordinar estrategias parlamentarias para aprobar o bloquear la sanción de ordenanzas.

El recambio de bancas afectará mayoritariamente al oficialismo, que pasará de 15 a 11 y perderá la mayoría automática y el quórum propio. Para la oposición la ecuación es más compleja. Por un lado, el peronismo atravesará un proceso de recambio heterogéneo que le presentará como principal desafío la consolidación de una unidad lo más amplia posible. Por el otro, el arribo de La Libertad Avanza (LLA) como partido oficializado a nivel nacional tras las gestiones de Karina Milei añadirá un condimento jugoso al Palacio Vasallo por la centralidad de su principal referente, el presidente de la Nación.

Pero la norma general de esta transformación será la aparición de caras nuevas en la política rosarina. De los 13 concejales que finalizan su mandato en diciembre, solo tres consiguieron la renovación: Juan Monteverde y Norma López, por la lista de Más Para Santa Fe, y Ana Laura Martínez, por Unidos. Otros tres lo intentaron pero quedaron en el camino. Lisandro Cavatorta y Julia Irigoitia no alcanzaron el mínimo para obtener bancas con la lista de Erre, Resolver Rosario. Marisol Bracco quedó relegada al noveno lugar en la grilla de Unidos, muy lejos de los primeros puestos que sí obtuvieron un lugar.

Los demás siete no aspiraron a la renovación de su asiento: Mariano Roca y Nadia Amalevi (Arriba Rosario), Agapito Blanco (Juntos por el Cambio), Carlos "Charly" Cardozo (PRO), Verónica Irizar (socialista), Hernán Calatayud (Volver a Rosario) y Jesica Pellegrini (Ciudad Futura).

El desafío de mantenerse unidos

Desde mucho antes de que se conociera el resultado de la elección del 29 de junio pasado, se descontaba que el interbloque oficialista Unidos sufriría una merma importante de escaños. Eso se daba porque las ocho bancas que ponía en juego el espacio del intendente Pablo Javkin habían sido obtenidas en las elecciones de 2021, antes de la gran confluencia. En 2023, el espacio de Miguel Ángel Tessandori, Volver a Rosario, y el PRO se aliaron al Frente Amplio Progresista para dar nacimiento a Unidos. Finalmente, la nómina oficialista consiguió más del 25 % de los votos, lo cual le garantiza retener cuatro lugares en el recinto.

El intendente jugó fuerte en la elección municipal y puso a una de las suyas como cabeza de lista, buscando revalidar su gestión. Carolina Labayru dejará la Secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana para sumarse al bloque más oficialista entre los oficialistas, Arriba Rosario, conformado mayoritariamente por integrantes del partido de Javkin: Creo.

>>Leer más: Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Pero, además, al espacio lo integra una figura central del Concejo, María Eugenia Schmuck, presidenta del cuerpo desde finales de 2019. Schmuck, pese a que pertenece al radicalismo, se mantuvo cercana al intendente desde el comienzo de su gestión. Y no oculta sus intenciones de competir por el Palacio de los Leones en 2027, aún sabiendo que en esa contienda pueda haber varios postulantes.

Por eso, el rol que desempeñe Schmuck conduciendo el cuerpo legislativo puede ser determinante en sus aspiraciones para desembarcar en la Municipalidad.

Diferencias dentro del oficialismo

Al Palacio Vasallo también arribará Damián Pullaro, el hermano del gobernador. Este ingreso representará el arribo del pullarismo duro a Rosario, pero todavía no está clara la estrategia que desplegará el espacio en el Concejo. Anahí Schibelbein, edila que también llegó de la mano del jefe de la Casa Gris, aunque en 2023, le propuso sumarse a su bloque, denominado hasta el momento Radical. De todos modos, el javkinismo aún trabaja para sumar a los dos pullaristas a un bloque amplio alineado con el intendente.

En el Concejo también están representados otros dos partidos de la coalición oficialista. Ambos se mantendrán contenidos bajo el paraguas de Unidos pero con estrategias diferentes. El socialismo se ha resistido en el último tiempo a acompañar algunas de las iniciativas del intendente y evidenció sus diferencias con la gestión. Ese bloque tendrá una baja en diciembre y quedará integrado por Federico Lifschitz, Alicia Pino y Manuel Sciutto.

concejo palacio vasallo
Trece nuevos ediles desembarcarán en el Palacio Vasallo.

Trece nuevos ediles desembarcarán en el Palacio Vasallo.

Por su parte, el PRO se mantiene más cercano a Javkin y confronta abiertamente con la oposición dura a través de Cardozo. Pese a que supo poblar el recinto de bancas amarillas y llegó a ostentar la presidencia del cuerpo en 2017, el partido liderado por Mauricio Macri solo contará con el monobloque de Martínez.

La última ficha del rompecabezas de Unidos es Pablo "Gato" Gavira. El periodista deportivo arribó a la política por el partido evangélico UNO, liderado en la provincia por Walter Ghione. Por las diferencias de perfil y procedencia con sus compañeros de alianza, Gavira podría terminar armando su propio monobloque.

El panperonismo en medio de una ruptura inesperada

En la oposición, el peronismo y sus aliados tendrán el segundo número más importantes de ediles, pero el todo podría no ser igual que la suma de las partes. Ciudad Futura mantendrá sus cuatro bancas, número que concuerda con el promedio histórico del partido en el Concejo.

A Juan Monteverde y Julián Ferrero se sumará Antonio "Toni" Salinas, señalado como el cerebro detrás de las estrategias electorales. Pero podría ocurrir que Caren Tepp tenga que renunciar a su banca para asumir como diputada nacional si resulta electa. En ese caso, su lugar le correspondería a Agustina Gareis, militante de Amsafé, quien deberá resolver si se une al bloque rojo o toma otro camino.

El Movimiento Evita ganará músculo en el recinto. Tendrá tres espadas propias en la legislatura municipal. Pablo Basso y Majo Poncino secundarán al presidente del bloque propio, Mariano Romero. La novedad es que no se concretará la fusión de los integrantes de Rosario sin Miedo en un mismo bloque. El vínculo entre Ciudad Futura y el Evita colapsó luego de que el cierre de listas para diputados nacionales de Fuerza Patria dejará en primer lugar a Tepp y relegado Eduardo Toniolli, quien buscaba revalidar su banca.

La moda de los monobloques

En este lado del recinto se encuentran además tres concejalas con libre albedrío. López, del partido Comunidad, aún forma parte de la alianza Rosario sin Miedo, aunque el destino del frente es incierto. Pese a que muestra vocación de unidad, se encamina a formar un monobloque. El mismo camino podrían tomar María Fernanda Rey y Fernanda Gigliani. Rey quedará sola dentro del bloque Justicialista ya que sus dos compañeros, Irigoitia y Cavatorta, dejan su asiento. Gigliani fue siempre cuentapropista y se refugió en su monobloque Iniciativa Popular. No obstante, compartió listas con el resto del peronismo y articuló dentro del recinto.

Leonardo Caruana también va camino a continuar por la suya. El exsecretario de Salud del municipio permanece en su monobloque llamado Frente Amplio por la Soberanía (FAS) desde que asumió en 2023.

El desembarco de La Libertad Avanza

La novedad principal del bienio 2026-27 será la incorporación de La Libertad Avanza en el Concejo. Los libertarios sumarán cuatro bancas oficiales al cuerpo, tras haber obtenido el segundo lugar en las elecciones intermedias. Aún así, antes de asumir, ese grupo ya evidencia fisuras internas. Juan Pedro Aleart saltó de la pantalla chica al barro político, respaldado por Patricia Bullrich. Es por eso que el periodista, junto a la concejala Samanta Arias, se encuentran ligados al ala del PRO que se vistió de violeta. Por otro lado, están los ediles que mantienen mayor cercanía con Romina Diez, Lautaro Enriquez y Anabel Lencina. La diputada nacional fue una de las impulsoras primarias del libertarianismo en Santa Fe y eso valió hacerse con una de las bancas que LLA obtuvo en 2023.

>>Leer más: Las trece nuevas caras que se suman al Concejo de Rosario: quiénes son los ediles electos

Las diferentes terminales a las que responden los espacios no necesariamente obturan las posibilidades de llegar a un acuerdo para confluir en un único bloque en el Concejo, pero en la tropa bullrichista creen que esa decisión corresponderá a “los dueños del partido”.

Además, dos concejales adeptos a las ideas del presidente ya aguardan en el Concejo. Franco Volpe y Sabrina Prence consiguieron sus bancas representando a Javier Milei en 2023, antes de que se nacionalizara el partido oficialmente. El ideal de ambos también es compartir un bloque amplio que los contenga a todos pero consideran que la pelota está en el campo de Diez, de íntimo vínculo con Karina Milei.

Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro participó de la Fiesta Nacional del Transporte.

Pullaro: "Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global, dijo Milei.

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Agustín Pellegrini, candidato de Milei para las elecciones de octubre en Santa Fe.

"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"

Se trata de la tercera reunión del Consejo de Mayo.

Tras el guiño de Estados Unidos, el gobierno reflota el Consejo de Mayo

Ver comentarios

Las más leídas

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Lo último

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica por deudas de la obra social

Clínicas y sanatorios de la ciudad suspendieron las prestaciones a gendarmes, militares y sus familias. En el sur de Santa Fe hay al menos 20 mil afiliados

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica por deudas de la obra social

Por Gonzalo Santamaría
Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se propuso ganarlo en La Plata y lo hizo con buen fútbol y una diferencia de tres goles

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Ovación
Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Por Matías Petisce
Ovación

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Newells: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani prepara el once para Estudiantes

Newell's: Herrera entrenó a la par del grupo y Fabbiani prepara el once para Estudiantes

Policiales
Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Por Claudio Berón

Policiales

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

La Ciudad
De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo por viajar y sus recuerdos

Por Matías Petisce
La Ciudad

De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo por viajar y sus recuerdos

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes

La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario

La marcha federal por el triple femicidio narco de Florencio Varela tuvo eco en Rosario

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados