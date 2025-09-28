Mundial sub-20: con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en el debut

La selección albiceleste, con tres pibes de raíz leprosa, venció 3 a 1 a Cuba en el debut en el Mundial sub-20. Los goles: dos de Alejo Sarco y Subiabre

El pibe de Newell's Valentino Acuña fue titular en el triunfo argentino en el Mundial sub-20.

Con la presencia de titular del jugador de Newell's Valentino Acuña y los ingresos como relevos en el complemento de los también los canteranos leprosos Tomás Pérez (Porto) y Mateo Silvetti (Inter Miami) , la selección argentina sub-20 superó 3 a 1 a Cuba, en el estreno del Mundial de la categoría que se desarrolla en Chile.

El partido correspondió a la primera fecha del Grupo D del certamen juvenil.

Los dirigidos por Diego Placente comparten la zona con Italia y Australia, que se enfrentaron más temprano en un partido que terminó 1-0 a favor de los europeos.

El delantero Alejo Sarco puso en ventaja a la selección argentina con un gol a los 4 minutos del primer tiempo.

Luego, la albiceleste se quedó con un jugador menos por la expulsión que sufrió Santiago Fernández, a los 12 minutos de la etapa inicial.

Otra vez Sarco para Argentina

Otra vez Sarco estampó el 2-0 a los 41 minutos tras un gran centro de Dylan Gorosito.

Hasta que llegó lo inesperado y el defensor Karel Pérez descontó para Cuba en el último minuto del primer tiempo.

¡GOOL DE ARGENTINA! Ian Subriabre sorprendió con un zurdazo y pone el tercer gol de la Selección



89' | CUBA 1 - 3 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/D4vInYJQos — telefe (@telefe) September 29, 2025

Gol con toques de Newell's

Cuando entraron Pérez y Silvetti, participaron de la jugada del tercer grito argentino, que llegó por intermedio de un tiro notable de Ian Subiabre. Y así se definió el pleito con el 3 a 1 a favor del equipo de Diego Placente.

Con presencia leprosa, Argentina debutó con un triunfo ante el combinado centroamericano y comenzó con el pie derecho el Mundial sub-20.

La próxima presentación será el miércoles, a las 20, ante Australia.