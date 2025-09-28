Mundial sub-20: con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en el debut

Con la presencia de titular del jugador de Newell's Valentino Acuña y los ingresos como relevos en el complemento de los también los canteranos leprosos Tomás Pérez (Porto) y Mateo Silvetti (Inter Miami), la selección argentina sub-20 superó 3 a 1 a Cuba, en el estreno del Mundial de la categoría que se desarrolla en Chile.
El partido correspondió a la primera fecha del Grupo D del certamen juvenil.
Los dirigidos por Diego Placente comparten la zona con Italia y Australia, que se enfrentaron más temprano en un partido que terminó 1-0 a favor de los europeos.
El delantero Alejo Sarco puso en ventaja a la selección argentina con un gol a los 4 minutos del primer tiempo.
Luego, la albiceleste se quedó con un jugador menos por la expulsión que sufrió Santiago Fernández, a los 12 minutos de la etapa inicial.
Otra vez Sarco para Argentina
Otra vez Sarco estampó el 2-0 a los 41 minutos tras un gran centro de Dylan Gorosito.
Hasta que llegó lo inesperado y el defensor Karel Pérez descontó para Cuba en el último minuto del primer tiempo.
Gol con toques de Newell's
Cuando entraron Pérez y Silvetti, participaron de la jugada del tercer grito argentino, que llegó por intermedio de un tiro notable de Ian Subiabre. Y así se definió el pleito con el 3 a 1 a favor del equipo de Diego Placente.
Con presencia leprosa, Argentina debutó con un triunfo ante el combinado centroamericano y comenzó con el pie derecho el Mundial sub-20.
La próxima presentación será el miércoles, a las 20, ante Australia.