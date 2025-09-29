La Capital | La Ciudad | bar

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Los dueños del tradicional negocio del centro rosarino anunciaron la situación con una nota colocada detrás de las persianas bajas del local

29 de septiembre 2025 · 08:43hs
El bar Pan y Manteca dejó de funcionar este lunes.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El bar Pan y Manteca dejó de funcionar este lunes.

Una de las paradas más populares para tomar café en Rosario dejó de funcionar este lunes sin aviso previo. La historia del bar Pan y Manteca llegó a un punto de quiebre sorprendente y el cierre le pone el punto final a un ciclo de 36 años en el Paseo del Siglo.

Algunas personas creían que el negocio estaba cerrado por el Día del Empleado de Comercio, aunque no correspondía porque el establecimiento funciona con el convenio del sector gastronómico. La postal con las persianas bajas en la esquina de Córdoba e Italia se generó por una mudanza que no estaba en los planes de los dueños de la marca.

"Había dejado a los chicos en la escuela, justo iba a pasar a tomar un café", comentó un cliente habitual en diálogo con LT8. En cambio, se encontró con las puertas cerradas y una serie de notas impresas pegadas sobre ambas calles del centro para dar a conocer la situación. Antes de irse a buscar un nuevo lugar para desayunar, manifestó: "Es una lástima. Esperemos que reabra".

¿Por qué cerró el bar Pan y Manteca?

Los dueños de Pan y Manteca anunciaron la retirada con un mensaje dirigido a los consumidores y amigos. Por esta vía, precisaron que el final es "consecuencia de la decisión de los propietarios del inmueble de no renovar la locación".

"Frente a esta circunstancia de fuerza mayor, no habrá atención al público a partir del día 29 de septiembre de 2025", indicaron los titulares del negocio. A continuación aclararon que el cierre no es el fin y que están preparándose para instalarse en un otro local céntrico.

>> Leer más: Los nueve bares históricos más antiguos de Rosario que siguen funcionando

Aunque la nueva dirección todavía no se confirmó, el plan de acción apunta a quedarse dentro del corredor de calle Córdoba, entre bulevar Oroño y Paraguay. El objetivo principal es hacer una mudanza a corta distancia, aunque no está claro si también lo será en cuanto al tiempo sin actividad.

Mientras tanto, la ochava noreste de Italia y Córdoba quedó apagada por un plazo indefinido este lunes a la mañana. Todo indica que tendrá un nuevo uso comercial y después de casi cuatro décadas empezará a cambiar la tradicional referencia de la esquina de Pan y Manteca.

La Municipalidad de Rosario acaba de anunciar la puesta en marcha de un plan de ordenamiento y modernización del tránsito, que incorpora acciones atravesadas por el uso de nuevas tecnologías.

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

Foto del incendio. Crédito: @albertofurfari

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Control de dengue. Con las dosis aplicadas, Santa Fe está en el primer puesto de las provincias que más vacunas colocaron, en forma gratuita 

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña

La aerolínea World2Fly debutará con la ruta Rosario - Madrid

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid

