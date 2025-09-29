La Capital | Policiales | prisión perpetua

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

En el juicio por el homicidio de Gustavo Gutiérrez, trabajador de Televisión Regional San Lorenzo, también fue condena una mujer a 10 años de cárcel

29 de septiembre 2025 · 10:38hs
El juicio por el asesinato del camarógrafo de San Lorenzo Gustavo Gutiérrez, baleado a fines de 2022 tras acordar una cita en la que finalmente lo asaltaron, llegó su fin este lunes. Jueces de San Lorenzo condenaron a prisión perpetua al hombre acusado de ejecutar el crimen mientras que una mujer recibió la pena de 10 años de cárcel por robo calificado.

El crimen de Gutiérrez ocurrió el 29 de diciembre de 2022 en la zona de Genaro Roldán y Perú, San Lorenzo, cuando la víctima fue abordada en la vía pública tras ser citado previamente. En ese marco la fiscal Luisa Paponi consideró que se había tratado de un homicidio criminis causa, para encubrir el robo previo al asesinato, por lo cual había solicitado la pena de prisión perpetua para los dos acusados.

En tanto, tras la decisión del tribunal compuesto por los jueces Ignacio Vacca, Eugenio Romanini y Griselda Strologo el único condenado a perpetua fue Diego Pérez. Andrea Belén Mimbrero, en cambio, recibió la pena de 10 años de cárcel.

El crimen

A Gutiérrez le decían “Negro” y era empleado de Televisión Regional San Lorenzo. La madrugada del 29 de diciembre de 2022 llegó cubierto de sangre hasta un paso a nivel de Oroño y Rippa donde unos policías custodiaban el paso de un tren cargado con cereal. “Me dispararon, no doy más”, les dijo. Alcanzó a balbucear su apellido y murió en ese lugar, con dos plomos en el cuello, a unas cinco cuadras de donde lo habían baleado para robarle.

Andrea Mimbrero mantenía contacto con la víctima a través de Facebook y llegó al juicio, que comenzó a mediados de agosto, acusada de haber convocado a Gutiérrez a un encuentro en el lugar del ataque. Diego Jesús Pérez, quien convivía con la mujer, había sido acusado como autor de los disparos con un arma calibre 22 largo que hasta el momento no se encontró.

camarografo San Lorenzo.jpg
El VW Gol de Gustavo Gutiérrez fue hallado incendiado en inmediaciones del cementerio de Andino.

El VW Gol de Gustavo Gutiérrez fue hallado incendiado en inmediaciones del cementerio de Andino.

Para la acusación, los dos implicados habían participado de igual manera del plan de matar a Gutiérrez para garantizar la impunidad. En ese marco, también se llevaron el celular de la víctima y su auto, que luego apareció abandonado e incendiado en un camino rural de Pueblo Andino.

La previa

La investigación arrojó que la noche previa al ataque Gutiérrez había celebrado en su casa de Puerto San Martín una despedida del año con un grupo de amigos. Fue un encuentro entre cinco personas que, como lo hacían habitualmente, cenaron pizzas caseras y tomaron cerveza. La reunión se extendió hasta las 3 de la madrugada. A esa hora llevó en su auto Volkswagen Gol gris a una amiga hasta la casa de ella en San Lorenzo. “Me despidió bien, lúcido, re tranquilo como era de costumbre, sin decirme más nada. Era una excelente persona, muy trabajador, no tenía problemas con nadie”, contaría la mujer tras despertar con la noticia de que esa madrugada Gustavo había sido asesinado con dos disparos.

Una hora y media después de esa despedida, el hombre de 45 años apareció casi desangrado ante dos policías del Comando Radioeléctrico que custodiaban el paso de un tren rumbo a una terminal portuaria. Se desvaneció allí mismo y el rastro de sangre condujo hasta Genaro Roldán y Perú, donde se encontró una vaina servida calibre 22 sobre el pavimento. En el trayecto varias personas lo habían visto caminar con las últimas fuerzas y tocar timbre en algunas casas de la zona, pidiendo a gritos que llamaran una ambulancia.

Uno de los disparos ingresó por la clavícula izquierda y quedó alojado en el pulmón derecho. Otro le atravesó la mandíbula. Murió por una hemorragia masiva en la región cervical. Horas más tarde, el auto de la víctima apareció calcinado cerca de un campo de Andino.

La pista y las pruebas

La pista de lo que ocurrió esa noche se encontró en la computadora de la víctima, que había quedado encendida en su dormitorio. El último chat había sido por Facebook con Lha Belu, quien inició la conversación a las 3.25. “¿Cómo anda, señor?”, saludó y le preguntó a Gutiérrez cuándo iban a verse. “Si querés nos vemos ahora que estoy al pedo, recién se fueron unos amigos”, contestó él. Ella le pidió un tiempo para prepararse y propuso encontrarse: “Cuatro y diez si querés me esperás en la Genaro Roldán”.

Días después, el 4 de enero de 2023, se allanó la casa de Mimbrero en Islas Malvinas y Alemania de San Lorenzo, donde una vecina había visto el paso del auto de Gutiérrez. En el celular LG azul de la mujer se encontró un mensaje en el que decía: “Me siento culpable y eso que no jalé el gatillo”.

Su pareja, a quien le dicen “Porteñito”, también fue detenido. En su teléfono Samsung Galaxy se encontraron alusiones al crimen. Horas después del hecho le envió una noticia sobre el caso a un amigo: “Ahí te paso una cap (captura). Ese fui yo, estaba re empastillado. No era para ponerlo pero bueno, viste como es, amigo”. Avisó que lo estaba rodeando la policía y pidió que cuidaran a su madre.

