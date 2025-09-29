Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

El evento de sustentabilidad más grande de Latinoamérica llega a Rosario y se prepara para reunir a empresas y organizaciones el próximo 24 y 25 de octubre

Sustentabilidad y regeneración ya tienen su cita confirmada en Rosario. Este lunes 29 de septiembre se realizó en el Auditorio de la Bolsa de Comercio la presentación oficial de Bioferia , el evento más importante de Latinoamérica dedicado al consumo consciente y la vida sustentable, que desembarcará en la ciudad el próximo 24 y 25 de octubre en el predio de la ex Rural , dentro del Parque Independencia.

La jornada contó con la participación del intendente Pablo Javkin y miembros de su gabinete, directivos de la Bolsa, organizadores de la feria y empresarios locales que ya confirmaron su presencia. Durante la presentación se destacó la importancia de Rosario como nueva sede de un encuentro que en Buenos Aires reúne a miles de visitantes , y que ahora busca consolidar un espacio de innovación y negocios verdes en la región.

"Bioferia abre la oportunidad a todo tipo de empresas y proyectos a participar, solo es necesario que tengan alguna acción de impacto ambiental positivo para que puedan ser parte con un stand, como main sponsors o sponsors de la feria e incluso como expositores ", señaló Carlos "Charly" Araujo, uno de los organizadores de Bioferia y referente de la bodega familiar Araujo.

Aprovechando la gran cantidad de asistentes que tuvo la presentación, los organizadores invitaron a nuevas compañías, emprendedores, cámaras y ONGs interesadas en sumarse como expositores u oradores. Según adelantaron, ya hay más de 100 stands reservados y la expectativa es alcanzar el cupo de 200 , reflejando el creciente interés del sector privado en vincular sustentabilidad con oportunidades de desarrollo económico.

En este sentido, desde la organización señalaron que todavía hay tiempo de anotarse y que quienes quieran ser parte pueden contactarse a través de un formulario disponible en el sitio oficial de Bioferia y en redes sociales, "Bioferia busca juntar al sector privado, al sector público, al emprendedor chico y al grande en una feria sin importar el rubro, siempre que tengan un impacto positivo", sostuvo Araujo.

El joven empresario recordó que la bodega de su familia participó en ediciones anteriores de Bioferia en Buenos Aires, instancia en la que conocieron a Lucas Campodónico, creador de esta iniciativa. “Fue una experiencia muy positiva para nosotros; a partir de ese encuentro y de las conversaciones que mantuvimos, nació la idea de traer la edición a Rosario y que más personas puedan conocerla”, sostuvo.

Pablo Bortolatto Pablo Bortolato, vicepresidente 2° de la Bolsa de Comercio de Rosario. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

El acto lanzamiento también contó con unas palabras de apertura del vicepresidente del Mercado Argentino de Valores y vicepresidente 2° de la Bolsa, Pablo Bortolato, quien celebró que la entidad agro haya sido elegida como sede para realizar el lanzamiento de un evento de esta magnitud y por la posibilidad de brindarles acompañamiento durante su puesta en marcha.

A su vez, el intendente celebró que propuestas de este tipo desembarquen en la ciudad y destacó la importancia de que Rosario se posicione como sede para la vinculación con la innovación y la sustentabilidad. "Bioferia consolida un ecosistema ligado a las empresas B, a la producción limpia y la cultura del qué comemos, dónde vivimos y a qué ritmo con un formato muy atractivo que es el de los festivales", señaló Javkin.

Foto Bioferia Pablo Javkin El intendente Pablo Javkin celebró que nuevas iniciativas sustentables elijan a Rosario para su desarrollo. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Evento líder en sustentabilidad

En su paso por Buenos Aires, la feria reunió a miles de visitantes y a empresas de diferentes rubros que compartieron propuestas vinculadas al consumo consciente, la innovación y la sustentabilidad, por lo que la idea de los organizadores es replicar esta experiencia a nivel local y llevar Bioferia a nuevos territorios.

Contará con cuatro escenarios simultáneos en los que se abordarán temas como financiamiento verde, transición hacia una producción sustentable, cambio climático, microplásticos, cuidado del agua y presentaciones de libros. Además, habrá un espacio específico dedicado al bienestar, con charlas, talleres, clases de yoga y meditación, más música en vivo en distintos momentos del día. Se dispusieron seis áreas temáticas: Mercado, Bienestar, Moda y Deco, Movilidad y aire libre, Infancias y familia y Gastronomía. Además, estarán acompañando los emprendedores del Bio Mercado de Rosario.



El evento tiene el apoyo del multimedio La Capital como main sponsor, junto a la consultora Fixit y la productora Asfalto Producciones, que estará a cargo de la producción general y maneja la ticketera oficial, donde el público general ya puede adquirir sus entradas para asistir a las dos jornadas sustentables con un 50% OFF. Además, se realizarán alianzas con escuelas, facultades e instituciones educativas para que sus estudiantes puedan asistir sin cargo y aprender sobre la sustentabilidad y las soluciones que se proponen en material ambiental.