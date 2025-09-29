La Capital | Negocios | Bioferia

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

El evento de sustentabilidad más grande de Latinoamérica llega a Rosario y se prepara para reunir a empresas y organizaciones el próximo 24 y 25 de octubre

29 de septiembre 2025 · 17:25hs
Con un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Con un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario, se lanzó oficialmente Bioferia en Rosario.

Sustentabilidad y regeneración ya tienen su cita confirmada en Rosario. Este lunes 29 de septiembre se realizó en el Auditorio de la Bolsa de Comercio la presentación oficial de Bioferia, el evento más importante de Latinoamérica dedicado al consumo consciente y la vida sustentable, que desembarcará en la ciudad el próximo 24 y 25 de octubre en el predio de la ex Rural, dentro del Parque Independencia.

La jornada contó con la participación del intendente Pablo Javkin y miembros de su gabinete, directivos de la Bolsa, organizadores de la feria y empresarios locales que ya confirmaron su presencia. Durante la presentación se destacó la importancia de Rosario como nueva sede de un encuentro que en Buenos Aires reúne a miles de visitantes, y que ahora busca consolidar un espacio de innovación y negocios verdes en la región.

"Bioferia abre la oportunidad a todo tipo de empresas y proyectos a participar, solo es necesario que tengan alguna acción de impacto ambiental positivo para que puedan ser parte con un stand, como main sponsors o sponsors de la feria e incluso como expositores", señaló Carlos "Charly" Araujo, uno de los organizadores de Bioferia y referente de la bodega familiar Araujo.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 17.05.29
Charly Araujo, uno de los organizadores de Bioferia en la ciudad y directivo de Bodegas Araujo.

Charly Araujo, uno de los organizadores de Bioferia en la ciudad y directivo de Bodegas Araujo.

Un llamado a las empresas

Aprovechando la gran cantidad de asistentes que tuvo la presentación, los organizadores invitaron a nuevas compañías, emprendedores, cámaras y ONGs interesadas en sumarse como expositores u oradores. Según adelantaron, ya hay más de 100 stands reservados y la expectativa es alcanzar el cupo de 200, reflejando el creciente interés del sector privado en vincular sustentabilidad con oportunidades de desarrollo económico.

En este sentido, desde la organización señalaron que todavía hay tiempo de anotarse y que quienes quieran ser parte pueden contactarse a través de un formulario disponible en el sitio oficial de Bioferia y en redes sociales, "Bioferia busca juntar al sector privado, al sector público, al emprendedor chico y al grande en una feria sin importar el rubro, siempre que tengan un impacto positivo", sostuvo Araujo.

>> Leer más: Bioferia: Rosario tendrá el festival más grande de sustentabilidad de Latinoamérica

El joven empresario recordó que la bodega de su familia participó en ediciones anteriores de Bioferia en Buenos Aires, instancia en la que conocieron a Lucas Campodónico, creador de esta iniciativa. “Fue una experiencia muy positiva para nosotros; a partir de ese encuentro y de las conversaciones que mantuvimos, nació la idea de traer la edición a Rosario y que más personas puedan conocerla”, sostuvo.

Pablo Bortolatto
Pablo Bortolato, vicepresidente 2° de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Pablo Bortolato, vicepresidente 2° de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El acto lanzamiento también contó con unas palabras de apertura del vicepresidente del Mercado Argentino de Valores y vicepresidente 2° de la Bolsa, Pablo Bortolato, quien celebró que la entidad agro haya sido elegida como sede para realizar el lanzamiento de un evento de esta magnitud y por la posibilidad de brindarles acompañamiento durante su puesta en marcha.

A su vez, el intendente celebró que propuestas de este tipo desembarquen en la ciudad y destacó la importancia de que Rosario se posicione como sede para la vinculación con la innovación y la sustentabilidad. "Bioferia consolida un ecosistema ligado a las empresas B, a la producción limpia y la cultura del qué comemos, dónde vivimos y a qué ritmo con un formato muy atractivo que es el de los festivales", señaló Javkin.

Foto Bioferia Pablo Javkin
El intendente Pablo Javkin celebró que nuevas iniciativas sustentables elijan a Rosario para su desarrollo.

El intendente Pablo Javkin celebró que nuevas iniciativas sustentables elijan a Rosario para su desarrollo.

Evento líder en sustentabilidad

En su paso por Buenos Aires, la feria reunió a miles de visitantes y a empresas de diferentes rubros que compartieron propuestas vinculadas al consumo consciente, la innovación y la sustentabilidad, por lo que la idea de los organizadores es replicar esta experiencia a nivel local y llevar Bioferia a nuevos territorios.

Contará con cuatro escenarios simultáneos en los que se abordarán temas como financiamiento verde, transición hacia una producción sustentable, cambio climático, microplásticos, cuidado del agua y presentaciones de libros. Además, habrá un espacio específico dedicado al bienestar, con charlas, talleres, clases de yoga y meditación, más música en vivo en distintos momentos del día. Se dispusieron seis áreas temáticas: Mercado, Bienestar, Moda y Deco, Movilidad y aire libre, Infancias y familia y Gastronomía. Además, estarán acompañando los emprendedores del Bio Mercado de Rosario.

El evento tiene el apoyo del multimedio La Capital como main sponsor, junto a la consultora Fixit y la productora Asfalto Producciones, que estará a cargo de la producción general y maneja la ticketera oficial, donde el público general ya puede adquirir sus entradas para asistir a las dos jornadas sustentables con un 50% OFF. Además, se realizarán alianzas con escuelas, facultades e instituciones educativas para que sus estudiantes puedan asistir sin cargo y aprender sobre la sustentabilidad y las soluciones que se proponen en material ambiental.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 15.48.41
El lanzamiento de Bioferia contó con una nutrida convocatoria donde destacaron jóvenes empresarios de Rosario y alrededores.

El lanzamiento de Bioferia contó con una nutrida convocatoria donde destacaron jóvenes empresarios de Rosario y alrededores.

Noticias relacionadas
Juan Manuel Medina es Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación en CampoLimpio Argentina.

Juan Manuel Medina, el ingeniero rosarino detrás del crecimiento federal de CampoLimpio

Marcelo y Vanina Marietta junto a Horacio Asad, de Voss 2000.

Voss 2000 hizo su propia feria industrial para mostrar lo mejor que tiene

Un rubro muy dinámico, que registra alzas y bajas frecuentemente, es el de los locales comerciales en algunas zonas de las peatonales.

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Juan Pablo Murgia y Marcelo Sernels, de Rutini Wines, junto a Valentin, Pablo y Juan Aliendro.

Ejecutivos de Rutini Wines estuvieron en Rosario con sus varietales premium

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Lo último

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Alvear vivió sus fiestas patronales con una convocatoria récord y un cierre multitudinario

Alvear vivió sus fiestas patronales con una convocatoria récord y un cierre multitudinario

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

El proyecto en el Concejo propone una plataforma de acceso a información en tiempo real, incluyendo cortes, desvíos, obras, baches, accidentes y obstáculos en la vía pública

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas
La Ciudad

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña
Salud

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña

La actividad económica muestra señales de retracción
Economía

La actividad económica muestra señales de retracción

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural
La Ciudad

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Ovación
A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

Por Juan Iturrez
Ovación

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

Qué es la tarjeta verde del Mundial sub-20 y cómo la utilizó la selección argentina

Qué es la "tarjeta verde" del Mundial sub-20 y cómo la utilizó la selección argentina

Policiales
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

La Ciudad
Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural
La Ciudad

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa
Información General

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario
La Ciudad

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender
POLICIALES

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana
La Ciudad

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca
La Ciudad

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven
POLICIALES

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística
La Ciudad

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20
Ovación

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho efectivo en sus bolsillos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande