La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: un lunes caluroso en una semana de máximas muy altas

Según el SMN, la temperatura ascendería paulatinamente para llegar el sábado a los 30º

28 de septiembre 2025 · 23:13hs
El tiempo en Rosario: un lunes caluroso en una semana de máximas muy altas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 25º, que iría en ascenso en los próximos días hasta llegar a 30º el sábado.

La madrugada llega con vientos leves cambiando a moderados del norte, un registro de 10º y cielo algo nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con los termómetros trepando hasta 17º. Hacia la tarde continuaría la nubosidad variable, con una máxima de 25º bajando a 19º en la noche.

El martes estaría parcialmente nublado con una temperatura máxima de 26º y una mínima de 12º, con vientos moderados.

El miércoles prácticamente no habría cambios en las condiciones: cielo parcialmente nublado, 26º de máxima y 12º de mínima, aunque los vientos serían más suaves.

El jueves estaría algo nublado y sigue el aumento paulatino en la máxima, que tocaría los 27º, mientras que la mínima apenas bajaría a 11º.

Para el viernes anticipan marcas entre 29º y 13º, con cielo parcialmente nublado.

El sábado la máxima podría subir hasta los 30º y la mínima no bajaría de 16º, en una jornada con nubosidad variable y alguna probabilidad de tormentas aisladas desde la tarde.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: viernes caluroso y ventoso en visperas del alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes caluroso y ventoso en vísperas del alerta amarillo

el tiempo en rosario: jueves con fuertes rafagas que seguirian hasta el sabado

El tiempo en Rosario: jueves con fuertes ráfagas que seguirían hasta el sábado

el tiempo en rosario: un miercoles con bastante viento y algunas nubes

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

el tiempo en rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Ver comentarios

Las más leídas

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Newells tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Newell's tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Lo último

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Cuatro personas cayeron en un búnker y quedaron en prisión preventiva por tenencia. Dos de ellas fueron imputadas de tentativa de homicidio
Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender
En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana
La Ciudad

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca
La Ciudad

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven
POLICIALES

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística
La Ciudad

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Newells tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Newell's tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo para viajar

De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo para viajar

Ovación
Central recibirá a un River golpeado, que cayó en el Monumental con Riestra
Ovación

Central recibirá a un River golpeado, que cayó en el Monumental con Riestra

Central recibirá a un River golpeado, que cayó en el Monumental con Riestra

Central recibirá a un River golpeado, que cayó en el Monumental con Riestra

Argentino visita a Leandro N. Alem en General Rodríguez por el Reducido de la C

Argentino visita a Leandro N. Alem en General Rodríguez por el Reducido de la C

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo ante Juventud Unida en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo ante Juventud Unida en el inicio del Reducido

Policiales
Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven
POLICIALES

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Pullaro: Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado
Política

Pullaro: "Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente
Política

"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de doctor honoris causa

En Rosario, las ráfagas de viento superaron los 80 km/h y generaron 130 reclamos
La Ciudad

En Rosario, las ráfagas de viento superaron los 80 km/h y generaron 130 reclamos

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria