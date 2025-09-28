El tiempo en Rosario: un lunes caluroso en una semana de máximas muy altas

Según el SMN, la temperatura ascendería paulatinamente para llegar el sábado a los 30º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 25º, que iría en ascenso en los próximos días hasta llegar a 30º el sábado.

La madrugada llega con vientos leves cambiando a moderados del norte, un registro de 10º y cielo algo nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con los termómetros trepando hasta 17º. Hacia la tarde continuaría la nubosidad variable, con una máxima de 25º bajando a 19º en la noche.

El martes estaría parcialmente nublado con una temperatura máxima de 26º y una mínima de 12º, con vientos moderados.

El miércoles prácticamente no habría cambios en las condiciones: cielo parcialmente nublado, 26º de máxima y 12º de mínima, aunque los vientos serían más suaves.

El jueves estaría algo nublado y sigue el aumento paulatino en la máxima, que tocaría los 27º, mientras que la mínima apenas bajaría a 11º.

Para el viernes anticipan marcas entre 29º y 13º, con cielo parcialmente nublado.

El sábado la máxima podría subir hasta los 30º y la mínima no bajaría de 16º, en una jornada con nubosidad variable y alguna probabilidad de tormentas aisladas desde la tarde.