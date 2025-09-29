El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Una mujer recibió una descarga eléctrica frente a los encargados de un operativo por una denuncia de violencia de género

Una suboficial de policía le disparó a una mujer con una pistola Taser el domingo 28 de septiembre de 2025 durante un operativo en Ovidio Lagos al 8500.

A casi tres semanas de la entrega de pistolas Taser a nivel local, este domingo se registró el primer uso de estas armas no letales en Rosario . Fuentes oficiales confirmaron que una suboficial de policía la utilizó para reducir a una mujer que atacó a los agentes durante un operativo.

La presunta agresora fue reducida después de recibir una descarga eléctrica en el extremo sudoeste de la ciudad . Previamente, las fuerzas de seguridad provinciales también detuvieron a un hombre denunciado por violencia de género, el caso que dio origen al procedimiento durante la noche.

Brisa V. quedó esposada tras el shock y se convirtió en la segunda persona arrestada. A diferencia de la situación del primer sospechoso, la acusaron por resistencia a la autoridad en Ovidio Lagos al 8500 , donde ya estaba trabajando el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para asistir a la persona que había pedido ayuda a las fuerzas de seguridad provinciales.

Una mujer de 37 años denunció a su pareja por lesiones y agresiones verbales este domingo a las 19.40 en una vivienda ubicada cerca del barrio Puente Gallego. Agentes del Comando Radioeléctrico fueron a investigar lo ocurrido a partir de un llamado al 911 y confirmaron que Yolanda V. quería hacer la denuncia para que interviniera la Justicia provincial.

Taser detenidos Ovidio Lagos 8500 2 Foto: Policía de Santa Fe.

De acuerdo a la denuncia, Franco G. le había dado puñetazos a la víctima y la había insultado mientras estaban juntos. A partir de este destimonio, los uniformados lo arrestaron y poco después se produjo otro altercado.

>> Leer más: Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Cuando los efectivos preparaban el traslado, la pareja del sospechoso se descompensó. En ese momento solicitaron asistencia del Sies y la situación cambió por la irrupción de una tercera persona.

Taser detenidos Ovidio Lagos 8500 3 Foto: Policía de Santa Fe.

Brisa V. se acercó al lugar para ver qué estaba pasando y se abalanzó sobre un patrullero. Entonces comenzó a darle puñetazos y patadas a los cristales traseros del auto. Frente al pedido para desistir, la reacción fue en sentido contrario: la mujer comenzó a agredir a los uniformados hasta que una suboficial le disparó con una pistola Taser y a continuación logró colocarle las esposas de seguridad.

¿Cuántas pistolas Taser hay en Rosario?

En el inicio de septiembre, el gobierno provincial repartió 60 pistolas Taser para la Policía de Santa Fe en la Unidad Regional II. Esa fue la tercera entrega dentro de un lote de 100 dispositivos adquiridos junto con otras tanta lanzadoras Byrna, aparatos que disparar proyectiles con sustancias irritantes.

La licitación para incorporar armas no letales en las fuerzas de seguridad provinciales incluyó la adquisición de 200 cámaras corporales (bodycam) y 600 cartuchos adicionales. Antes de implementar el equipamiento en la calle, el Ministerio de Justicia y Seguridad organizó cursos de capacitación y entrenamiento para instructores propios que luego se hicieron cargo del adiestramiento de los efectivos que recibieron estas herramientas.

taser.jpg

De acuerdo al protocolo adoptado, las pistolas con descarga eléctrica tienen un mecanismo "auditable" para saber si se emplean de manera adecuada. "Usando correctamente estas armas, van a tener todo el respaldo del gobierno", aseguraron las autoridades cuando se entregaron en Rosario.

¿Cómo funcionan las pistolas Taser?

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aclaró que las Taser son "un elemento más para poder ejercer la fuerza en forma progresiva". A continuación explicó que el shock genera una "inmovilización momentánea y muchas situaciones de crisis se pueden resolver sin necesidad de llegar al grado máximo de cohersión, que es el disparo de un arma de fuego".

"Quienes pretenden desafiar a nuestra policía, sepan que la primera advertencia es la presencia de un oficial uniformado", advirtió el funcionario en el acto de entrega. Luego precisó: "La segunda puede ser esa que ven ahora (en relación a las pistolas Taser) y la tercera, es la respuesta letal".

Pistolas Taser Santa Fe Foto: Gobierno de Santa Fe.

La adopción de las armas no letales es un proyecto que Santa Fe analizó por primera vez en 2019, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro estaba en el cargo que actualmente desempeña Cococcioni. Su sucesor Marcelo Sain comenzó evaluar herramienta tras la llegada del peronismo a la Casa Gris, pero la emergencia sanitaria por Covid-19 le puso un freno al proyecto porque la cuarentena hacía imposible una capacitación adecuada.

El exministro de Seguridad provincial renunció a principios de 2021 en un marco de violencia creciente en Rosario, de modos que las Taser desaparecieron del radar local durante algunos años. Mientras tanto, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires las adoptó en julio de 2023 y la iniciativa reapareció a nivel local con un tinte electoral. En ese momento, la actual presidenta de Aguas Santafesinas SA (Assa), Renata Ghilotti, y el concejal del PRO, Carlos Cardozo, propusieron la creación de una fuerza especial con este equipamiento para "terminar con la mafia de los trapitos" en la ciudad. Dos años después, las pistolas llegaron a las calles rosarinas en manos de la policía santafesina.