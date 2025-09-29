La Capital | Policiales | Taser

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Una mujer recibió una descarga eléctrica frente a los encargados de un operativo por una denuncia de violencia de género

29 de septiembre 2025 · 08:14hs
Una suboficial de policía le disparó a una mujer con una pistola Taser el domingo 28 de septiembre de 2025 durante un operativo en Ovidio Lagos al 8500.

Foto: Policía de Santa Fe.

Una suboficial de policía le disparó a una mujer con una pistola Taser el domingo 28 de septiembre de 2025 durante un operativo en Ovidio Lagos al 8500.

A casi tres semanas de la entrega de pistolas Taser a nivel local, este domingo se registró el primer uso de estas armas no letales en Rosario. Fuentes oficiales confirmaron que una suboficial de policía la utilizó para reducir a una mujer que atacó a los agentes durante un operativo.

La presunta agresora fue reducida después de recibir una descarga eléctrica en el extremo sudoeste de la ciudad. Previamente, las fuerzas de seguridad provinciales también detuvieron a un hombre denunciado por violencia de género, el caso que dio origen al procedimiento durante la noche.

Brisa V. quedó esposada tras el shock y se convirtió en la segunda persona arrestada. A diferencia de la situación del primer sospechoso, la acusaron por resistencia a la autoridad en Ovidio Lagos al 8500, donde ya estaba trabajando el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para asistir a la persona que había pedido ayuda a las fuerzas de seguridad provinciales.

¿Cómo fue el primer uso de pistolas Taser en Rosario?

Una mujer de 37 años denunció a su pareja por lesiones y agresiones verbales este domingo a las 19.40 en una vivienda ubicada cerca del barrio Puente Gallego. Agentes del Comando Radioeléctrico fueron a investigar lo ocurrido a partir de un llamado al 911 y confirmaron que Yolanda V. quería hacer la denuncia para que interviniera la Justicia provincial.

Taser detenidos Ovidio Lagos 8500 2

De acuerdo a la denuncia, Franco G. le había dado puñetazos a la víctima y la había insultado mientras estaban juntos. A partir de este destimonio, los uniformados lo arrestaron y poco después se produjo otro altercado.

>> Leer más: Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Cuando los efectivos preparaban el traslado, la pareja del sospechoso se descompensó. En ese momento solicitaron asistencia del Sies y la situación cambió por la irrupción de una tercera persona.

Taser detenidos Ovidio Lagos 8500 3

Brisa V. se acercó al lugar para ver qué estaba pasando y se abalanzó sobre un patrullero. Entonces comenzó a darle puñetazos y patadas a los cristales traseros del auto. Frente al pedido para desistir, la reacción fue en sentido contrario: la mujer comenzó a agredir a los uniformados hasta que una suboficial le disparó con una pistola Taser y a continuación logró colocarle las esposas de seguridad.

¿Cuántas pistolas Taser hay en Rosario?

En el inicio de septiembre, el gobierno provincial repartió 60 pistolas Taser para la Policía de Santa Fe en la Unidad Regional II. Esa fue la tercera entrega dentro de un lote de 100 dispositivos adquiridos junto con otras tanta lanzadoras Byrna, aparatos que disparar proyectiles con sustancias irritantes.

La licitación para incorporar armas no letales en las fuerzas de seguridad provinciales incluyó la adquisición de 200 cámaras corporales (bodycam) y 600 cartuchos adicionales. Antes de implementar el equipamiento en la calle, el Ministerio de Justicia y Seguridad organizó cursos de capacitación y entrenamiento para instructores propios que luego se hicieron cargo del adiestramiento de los efectivos que recibieron estas herramientas.

taser.jpg

De acuerdo al protocolo adoptado, las pistolas con descarga eléctrica tienen un mecanismo "auditable" para saber si se emplean de manera adecuada. "Usando correctamente estas armas, van a tener todo el respaldo del gobierno", aseguraron las autoridades cuando se entregaron en Rosario.

¿Cómo funcionan las pistolas Taser?

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aclaró que las Taser son "un elemento más para poder ejercer la fuerza en forma progresiva". A continuación explicó que el shock genera una "inmovilización momentánea y muchas situaciones de crisis se pueden resolver sin necesidad de llegar al grado máximo de cohersión, que es el disparo de un arma de fuego".

"Quienes pretenden desafiar a nuestra policía, sepan que la primera advertencia es la presencia de un oficial uniformado", advirtió el funcionario en el acto de entrega. Luego precisó: "La segunda puede ser esa que ven ahora (en relación a las pistolas Taser) y la tercera, es la respuesta letal".

Pistolas Taser Santa Fe

La adopción de las armas no letales es un proyecto que Santa Fe analizó por primera vez en 2019, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro estaba en el cargo que actualmente desempeña Cococcioni. Su sucesor Marcelo Sain comenzó evaluar herramienta tras la llegada del peronismo a la Casa Gris, pero la emergencia sanitaria por Covid-19 le puso un freno al proyecto porque la cuarentena hacía imposible una capacitación adecuada.

El exministro de Seguridad provincial renunció a principios de 2021 en un marco de violencia creciente en Rosario, de modos que las Taser desaparecieron del radar local durante algunos años. Mientras tanto, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires las adoptó en julio de 2023 y la iniciativa reapareció a nivel local con un tinte electoral. En ese momento, la actual presidenta de Aguas Santafesinas SA (Assa), Renata Ghilotti, y el concejal del PRO, Carlos Cardozo, propusieron la creación de una fuerza especial con este equipamiento para "terminar con la mafia de los trapitos" en la ciudad. Dos años después, las pistolas llegaron a las calles rosarinas en manos de la policía santafesina.

Noticias relacionadas
El líder de Los Monos llegó rápidamente a la escena del crimen en Rosario.

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

El Pequeño J asoma detrás del triple femicidio y está prófugo.

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Una jubilada fue hallada sin vida en González al 200 en Capitán Bermúdez

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

El robo ocurrió durante el primer fin de semana largo de junio.

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Ver comentarios

Las más leídas

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Lo último

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Una mujer recibió una descarga eléctrica frente a los encargados de un operativo por una denuncia de violencia de género

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

¡¿Es el campo o la economía, estúpido?!

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

¡¿Es el campo o la economía, estúpido?!

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario
La Ciudad

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio
La Ciudad

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Lo viejo funciona: cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Ovación
En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Por Rodolfo Parody
Ovación

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Policiales
El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

La Ciudad
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Lo viejo funciona: cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Pullaro: Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado
Política

Pullaro: "Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente
Política

"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"