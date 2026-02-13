La Capital | Economía | consumo

Hogares en modo ajuste: menos consumo de carne, baja en salidas y más uso de tarjeta de crédito

El Índice de Consumo Privado mostró en enero una caída interanual del 1,5%. El gasto hogareño y el consumo en diferentes rubros está resentido

13 de febrero 2026 · 20:16hs
Consumo en jaque. El índice de restaurantes bajó 2

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Consumo en jaque. El índice de restaurantes bajó 2,3% en diciembre.

El Índice de Consumo Privado (ICP-UP) correspondiente a enero confirmó que el gasto de los hogares comenzó 2026 sin un impulso claro. Si bien logró estabilizarse tras varios meses de retrocesos, la persistencia de caídas interanuales en indicadores clave refleja un escenario de mayor cautela y menor consumo.

La Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP) presentó una nueva edición del ICP-UP y en enero, el indicador registró una suba mensual de apenas 0,1%. Sin embargo, en la comparación interanual mostró una caída de 1,5%, la segunda consecutiva tras el descenso observado en diciembre.

En términos desestacionalizados, el índice de la UP prácticamente mantuvo en enero el nivel del mes anterior, lo que permitió frenar la secuencia de caídas registrada durante el último semestre. Aun así, el inicio de 2026 no exhibió señales firmes de recuperación.

“El comportamiento del índice sugiere que el gasto de los hogares continúa atravesando una fase de cautela, con dinámicas heterogéneas entre rubros y sin un motor claro de expansión”, señaló el decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, Gabriel Foglia.

Los datos más recientes de consumo masivo reflejan un panorama dispar. Las ventas de combustibles mostraron una recuperación hacia el cierre de 2025, con una suba interanual de 3,8% en diciembre. En contraste, el consumo de carne vacuna volvió a caer, con una baja de 6,5% interanual, y cerró el semestre en terreno negativo.

Esta combinación sugiere que el gasto en bienes esenciales continúa condicionado por decisiones de ajuste dentro de los hogares.

En otros segmentos el comportamiento fue más dinámico. Las ventas en jugueterías mantuvieron tasas positivas y las de indumentaria y calzado mostraron leves subas tanto en centros de compra como en supermercados. A su vez, los préstamos vinculados al consumo continuaron creciendo, aunque con una marcada desaceleración.

El uso de tarjeta de crédito

Las compras con tarjeta aumentaron 11,7% interanual en enero, un ritmo sensiblemente inferior al de fines de 2025, cuando las subas rondaban el 20%.

La moderación también se observó en bienes durables. El patentamiento de automóviles cayó 4,2% interanual en enero y cortó una racha de 17 meses consecutivos de crecimiento. Pese al retroceso, el nivel de actividad se mantuvo por encima de los registros del período 2020-2024.

En contraste, las motos continuaron mostrando dinamismo: los patentamientos crecieron 15,3% interanual y acumulan cinco meses consecutivos en alza.

En recreación y turismo, en tanto, reaparecieron signos de alerta. El índice de restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires descendió 2,3% interanual en diciembre, luego de la mejora puntual observada en noviembre. “Los datos del primer mes del año muestran que el consumo continúa en una zona de fragilidad”, apunta el informe.

