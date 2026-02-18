La Capital | Vangioni

Quién es el reconocido streamer y barbero que jugará con Vangioni en Villa Constitución

El Piri cierra su carrera futbolística jugando en el club de sus inicios, Riberas del Paraná, y ahora tendrá de compañero a un reconocido influencer

Luis Castro

Por Luis Castro

18 de febrero 2026 · 09:20hs
Facundo Navaja junto a Lionel Vangioni

Facundo Navaja junto a Lionel Vangioni, dos de las nuevas caras de Riberas del Paraná. 

La decisión de Lionel Vangioni de volver a sus orígentes y jugar con su equipo de la infancia en Villa Constitución, Riberas del Paraná, movilizó la preparación de los equipos que intervienen en la Liga Regional del Sud. La confirmación del ex-Newell's, River y Milan, entre otros equipos, generó una ola de entusiasmo en el fútbol regional y se palpita un torneo que elevará la convocatoria a las canchas. Pero la dirigencia de la Academia junto al Piri no se quedaron quietos y en las últimas horas confirmaron el arribo de un reconocido barbero y streamer, pero que tuvo formación futbolística en diversos clubes argentinos.

"Con pasado en Boca Juniors, Argentinos Juniors, All Boys, Chacarita Juniors y actualmente jugador de La Crema FC disputando Copa Potrero y Kings League. Facu Navajas llega desde Buenos Aires a la Academia para sumarse al mediocampo en la temporada 2026". informó la entidad villense sobre la contratación del futbolista que combinó su pasión por el fútbol con el streaming y la barbería.

Facu Navajas, categoría 98, se consagró campeón en 2024 de la Copa Potrero representando al equipo La Crema, donde tiene como compañero a su hermano, Markito, un reconocido creador de contenido. En ese certamen, organizado por el Kun Sergio Agüero, el refuerzo de Riberas mostró sus cualidades y entrega futbolística que motivaron a que sea convocado y/o apuntado por el Piri.

Precisamente Vangioni y el barbero -jugó en la selección argentina de streamers- participaron juntos en el equipo argentino de la Kings World Cup Nations disputado en enero pasado.

>>Leer más: Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Si bien Navajas es un amante del fútbol y no logró debutar en la máxima categoría, en su juventud abrazó su otra pasión: la barbería. Es un apasionado de esta profesión y no sólo atiende a muchos famosos, sobre todo del ámbito de los streamers, sino que muestra en sus redes sociales con miles de seguidores las diversas técnicas que utiliza y que lo llevaron a trascender en esta ámbito.

Amistoso con grandes figuras

Este viernes, a las 21, Lionel Vangioi junto a sus compañeros de Riberas disputarán un encuentro amistoso y de exhibición en Villa Constitución frente a excompañeros que tuvo a través de su extensa carrera futbolística

Leonardo Ponzio y Jonatan Maidana, bicampeones de América con River; Rolando Schiavi, campeón intercontinental con Boca; Alejandro “Chori” Domínguez, y Mauro Formica serán algunas de las exfiguras cuya presencia fueron confirmadas.

Las entradas se venden en el estadio de la Academia (Dorrego y 14 de Febrero) y de manera online en passline.

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Lo último

Flavio Mendoza se despide de Rosario: Circo Ánima se muda a Tucumán

Flavio Mendoza se despide de Rosario: Circo Ánima se muda a Tucumán

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Cerca de las 9 de este miércoles, una persona que navegaba por el río dio aviso a la Prefectura sobre el hallazgo de un cuerpo en las aguas

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Día clave en paritarias: docentes y estatales esperan propuesta salarial del gobierno
Economía

Día clave en paritarias: docentes y estatales esperan propuesta salarial del gobierno

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario
La Ciudad

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó
La Ciudad

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Ovación
Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Newells no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Newell's no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Policiales
Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

La Ciudad
Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

Por Rodolfo Parody
Ovación

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses
Información General

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono
Ovación

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
Información General

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

MasterChef: la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
Zoom

"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
La Ciudad

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
POLICIALES

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
LA REGION

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Información General

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Clamor en las redes por Di María en la selección: Hay que ir a convencerlo
Ovación

Clamor en las redes por Di María en la selección: "Hay que ir a convencerlo"

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Política

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
El Mundo

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral