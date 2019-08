Alberto F: "Lo que firmó Macri con el FMI no existe más"

Alberto Fernández, claro ganador de las Paso, le pidió ayer a Mauricio Macri que empiece a renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuanto antes. "Lo que firmó no existe más. No lo pudo cumplir. Me gustaría que deje las cosas medianamente ordenadas con el Fondo", dijo el candidato presidencial del Frente de Todos.

"Lo peor que nos va a pasar es que vamos a tener que explicar por qué Macri no cumplió con ninguna de las cosas con las que se comprometió con el Fondo. Le pido continuidad. Que negocie sabiendo que su mandato se termina", agregó Fernández.

El dirigente peronista aseguró que una de las cosas que más le preocupa de la gestión de Macri es que "el acuerdo con el Fondo está absolutamente incumplido".

"No se cumplieron los objetivos inflacionarios, ni de crecimiento, ni los fiscales", sostuvo.

Por otra parte, y en referencia a las declaraciones que hizo Elisa Carrió en la reunión de gabinete ampliada, donde aseguró: "Nos sacarán muertos de Olivos", dijo que el país "está en una situación delicada" por lo que pidió "seriedad y serenidad".

En esa línea, agregó: "Le pido al Presidente que resuelva si quiere ser candidato o quiere ser presidente. En este contexto las dos cosas no se pueden. Y también le pido que modere a su fuerza política. Porque también generan intranquilidad".

Con respecto a como sería su gobierno, Fernández dijo que reivindica "el capitalismo en su mejor concepción, la que invierte, produce y da trabajo".

En lo que respecta a la suba del dólar y la devaluación que se generó en los últimos días, el candidato peronista afirmó que "la paz que existe en este momento es precaria" y que "faltan muchas acciones políticas que las debe llevar a cabo el gobierno".

Alberto Fernández.