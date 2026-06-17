Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento de inmediato

Voceros de la cámara industrial reiteraron que los sindicatos no quieren negociar en paritarias y anticipan que la conciliación obligatoria se extenderá

La última audiencia sobre el pedido de aumento salarial de los trabajadores aceiteros concluyó este martes sin acuerdo a dos días del final de la conciliación obligatoria. Después de la reunión, las empresas insistieron en que están dispuestas a "firmar hoy mismo" un incremento por la medición de la inflación en Argentina.

Una vez más, los sindicatos rechazaron la propuesta para actualizar los haberes mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). "No obtuvo voluntad de negociar", señalaron del lado de la patronal en la mesa de diálogo.

El conflicto de las paritarias tiene un lugar preponderante dentro de la agenda económica argentina, ya que a fines de mayo generó una huelga con epicentro en los puertos agroexportadores del departamento San Lorenzo . El gobierno intervino en cuestión de horas para desactivar el paro y mantener las plantas del Gran Rosario en funcionamiento, pero hasta ahora no hubo señales de acuerdo para resolver la situación.

A través de un comunicado, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) señaló que "no hubo resultados positivos" luego de la audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación. De acuerdo al análisis de los directivos, la propuesta para aplicar subas mensuales con los datos del Indec "es la única viable para defender los salarios y su poder de compra".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CamaraAceites/status/2066942196079591634&partner=&hide_thread=false CIARA insiste: la propuesta presentada —actualizar los salarios todos los meses según el índice del INDEC— es la única viable para defender los salarios aceiteros y su poder de compra. pic.twitter.com/Q3YItqTws5 — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) June 16, 2026

La conciliación obligatoria finaliza este jueves. Después de esa fecha, los sindicatos podrán retomar su plan de lucha. No obstante, las empresas anticiparon: "Es muy probable que la Secretaría de Trabajo la extienda una semana más, hasta el 25 de junio, sobre la base de sus potestades".

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La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIOD y ARA) impulsó la medida de fuerza porque la patronal desestimó el pedido de actualización de los haberes de abril. En este sentido, las compañías argumentaron que los sueldos crecieron un 13,8 por ciento desde enero y recién en mayo quedaron por debajo del 14,7 % de inflación acumulada en el mismo período.

Los gremios no ignoran la variación del IPC, pero insisten sobre otros indicadores oficiales que definen el salario mínimo, vital y móvil. "Según las mismas estadísticas del Indec, se necesitan 2.802.754 pesos y eso es lo que reclamamos. Su negativa demuestra su mala fe y sin lugar a dudas es una provocación a los sindicatos y a los trabajadores", manifestaron previamente desde la entidad nacional.

¿Cuál es el atraso salarial en relación a la inflación?

Las empresas plantearon que el desfasaje actual entre la variación de los ingresos y la inflación es menor al uno por ciento. Ante este atraso, propusieron aplicar aumentos mensuales a la par del índice de precios y recordaron que el promedio de haberes para este sector ronda los 4,8 millones de pesos.

Hasta el momento, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) de San Lorenzo no mostró predisposición para aceptar esta oferta. Mientras tanto, los directivos de Ciara estimaron que "cada trabajador perderá 160.000 pesos por día" si no se firma el acuerdo en estos términos.