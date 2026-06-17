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El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año

Mientras los materiales avanzaron 1,6 %, la mano de obra trepó 3,5 % y los gastos generales de construcción aumentaron 4 %

17 de junio 2026 · 18:30hs
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La mano de obra calificada mostró un incremento del 3

La mano de obra calificada mostró un incremento del 3,8%.

El costo de la construcción registró una suba del 2,7 % en mayo respecto del mes anterior, reveló ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Índice del Costo de la Construcción (ICC) acumuló un incremento del 12,8 % en los primeros cinco meses de 2026 y una variación interanual del 29 %.

El aumento mensual estuvo impulsado principalmente por la evolución de la mano de obra y los gastos generales, que avanzaron por encima del promedio del índice. La mano de obra registró una suba del 3,5 %, motorizada por incrementos tanto en la mano de obra asalariada como en los subcontratos. Dentro de ese componente, la mano de obra calificada mostró un aumento del 3,8 %, mientras que los subcontratos de mano de obra crecieron 1,9 %.

Por su parte, los gastos generales subieron 4 %, convirtiéndose en el rubro de mayor variación dentro del indicador. En ese apartado incidieron especialmente los servicios de alquiler de equipos y maquinarias utilizados en las obras. El mayor incremento correspondió a los contenedores tipo volquete, con una suba del 11 %, seguidos por las camionetas (5 %), los camiones volcadores (3,5 %), las palas cargadoras (3 %) y las retroexcavadoras (2 %).

Los materiales, en tanto, registraron un incremento más moderado, del 1,6 %. Entre los principales aumentos se destacaron los productos plásticos, que avanzaron 6,5 %, los materiales aislantes, con una suba de 4,2 %, y los ladrillos y otros productos cerámicos, que crecieron 2,7 %.

Las bajas del mes

No todos los insumos acompañaron la tendencia alcista. Algunos productos mostraron leves retrocesos durante mayo, entre ellos el hierro para la construcción, que cayó 0,1 %, los ascensores, con una baja de 0,2 %, y los vidrios, que retrocedieron 0,4 %.

Al analizar la evolución por etapas de obra, los mayores incrementos se observaron en movimiento de tierra, que avanzó 5 %, y en el rubro “otros trabajos y gastos”, con una suba de 3,9 %. También se ubicaron por encima del promedio la albañilería, con un aumento del 3,3 %, y las estructuras, que crecieron 2,8 %.

Más atrás quedaron las instalaciones eléctricas, con una variación del 2,6 %; la carpintería de madera, con 2,2 %; la carpintería metálica y herrería, con 1,8 %; la instalación de gas y los trabajos de pintura, ambos con incrementos del 1,7 %, y la yesería, que registró una suba del 1,4 %. Entre los rubros con menores movimientos figuraron las instalaciones sanitarias y contra incendios, con 1,1 %, los ascensores, con 0,2 %, y los vidrios, con 0,4 %.

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